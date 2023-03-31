https://crimea.ria.ru/20230331/zhitelyam-zaporozhskoy-oblasti-vyplatyat-kompensatsii-za-razrushennye-doma-1127905673.html

Жителям Запорожской области выплатят компенсации за разрушенные дома

Жителям Запорожской области выплатят компенсации за разрушенные дома - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Жителям Запорожской области выплатят компенсации за разрушенные дома

Жители Запорожской области получат компенсации за жилье, которое было утрачено или повреждено вследствие военных действий. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T20:57

2023-03-31T20:57

2023-03-31T18:56

запорожская область

общество

новые регионы россии

евгений балицкий

сво

новости

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. Жители Запорожской области получат компенсации за жилье, которое было утрачено или повреждено вследствие военных действий. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Он также напомнил, что компенсации за разрушенные дома и утраченное имущество первой необходимости жители области получают с октября прошлого года.Кроме того, согласно поручению президента России Владимира Путина, для интеграции Запорожской области в российскую систему учета недвижимости, идет работа по разработке дорожной карты региона."До 1 апреля 2023 года будут готовы все предложения по выплате компенсаций", - заключил врио губернатора.Ранее сообщалось, что жители Запорожской области получают пенсии и социальные выплаты по российским стандартам.Кроме того, в новых регионах России уже выдано 46,9 тыс. сертификатов на материнский капитал."В 2023 году увеличено финансирование социального контракта. На эти цели предусмотрено почти 43 млрд рублей. Этой формой поддержки могут быть охвачены порядка 825 тысяч граждан России", — заявила зампредседателя правительства России Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным.Читайте также на РИА Новости Крым:Материнский капитал в новых регионах: размер и условия полученияСоцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета МишустинаНа Крым и Севастополь потрачены рекордные суммы из госбюджета в 2022 году

https://crimea.ria.ru/20230216/kompensatsii-za-razrushennye-doma-na-khersonschine-nazvan-razmer-vyplat-1127021772.html

запорожская область

новые регионы россии

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запорожская область, общество, новые регионы россии, евгений балицкий, сво, новости, соцзащита