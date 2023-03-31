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Жителям Запорожской области выплатят компенсации за разрушенные дома - РИА Новости Крым, 31.03.2023
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Жителям Запорожской области выплатят компенсации за разрушенные дома
Жителям Запорожской области выплатят компенсации за разрушенные дома - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Жителям Запорожской области выплатят компенсации за разрушенные дома
Жители Запорожской области получат компенсации за жилье, которое было утрачено или повреждено вследствие военных действий. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T20:57
2023-03-31T18:56
запорожская область
общество
новые регионы россии
евгений балицкий
сво
новости
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. Жители Запорожской области получат компенсации за жилье, которое было утрачено или повреждено вследствие военных действий. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Он также напомнил, что компенсации за разрушенные дома и утраченное имущество первой необходимости жители области получают с октября прошлого года.Кроме того, согласно поручению президента России Владимира Путина, для интеграции Запорожской области в российскую систему учета недвижимости, идет работа по разработке дорожной карты региона."До 1 апреля 2023 года будут готовы все предложения по выплате компенсаций", - заключил врио губернатора.Ранее сообщалось, что жители Запорожской области получают пенсии и социальные выплаты по российским стандартам.Кроме того, в новых регионах России уже выдано 46,9 тыс. сертификатов на материнский капитал."В 2023 году увеличено финансирование социального контракта. На эти цели предусмотрено почти 43 млрд рублей. Этой формой поддержки могут быть охвачены порядка 825 тысяч граждан России", — заявила зампредседателя правительства России Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным.Читайте также на РИА Новости Крым:Материнский капитал в новых регионах: размер и условия полученияСоцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета МишустинаНа Крым и Севастополь потрачены рекордные суммы из госбюджета в 2022 году
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запорожская область, общество, новые регионы россии, евгений балицкий, сво, новости, соцзащита
Жителям Запорожской области выплатят компенсации за разрушенные дома

Балицкий: жителям Запорожской области заплатят за утраченное или поврежденное жилье

20:57 31.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. Жители Запорожской области получат компенсации за жилье, которое было утрачено или повреждено вследствие военных действий. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"На сегодняшний день рассмотрено более 100 дел, выплачено более 34 миллионов рублей. Еще 80 дел находятся в стадии рассмотрения", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он также напомнил, что компенсации за разрушенные дома и утраченное имущество первой необходимости жители области получают с октября прошлого года.
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Кроме того, согласно поручению президента России Владимира Путина, для интеграции Запорожской области в российскую систему учета недвижимости, идет работа по разработке дорожной карты региона.
"До 1 апреля 2023 года будут готовы все предложения по выплате компенсаций", - заключил врио губернатора.
Ранее сообщалось, что жители Запорожской области получают пенсии и социальные выплаты по российским стандартам.
Кроме того, в новых регионах России уже выдано 46,9 тыс. сертификатов на материнский капитал.
"В 2023 году увеличено финансирование социального контракта. На эти цели предусмотрено почти 43 млрд рублей. Этой формой поддержки могут быть охвачены порядка 825 тысяч граждан России", — заявила зампредседателя правительства России Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным.
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Запорожская областьОбществоНовые регионы РоссииЕвгений БалицкийСВОНовостиСоцзащита
 
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