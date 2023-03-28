https://crimea.ria.ru/20230328/na-otdykh-v-zaporozhskuyu-oblast-kakie-sanatorii-primut-turistov-1127823674.html

На отдых в Запорожскую область: какие санатории примут туристов

На отдых в Запорожскую область: какие санатории примут туристов - РИА Новости Крым, 28.03.2023

На отдых в Запорожскую область: какие санатории примут туристов

Санатории Запорожской области готовы к приему туристов, уже работают два оздоровительных учреждения на 180 мест и к лету свои двери для отдыхающих откроют еще... РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T20:37

2023-03-28T20:37

2023-03-28T20:37

евгений балицкий

запорожская область

внутренний туризм

общество

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Санатории Запорожской области готовы к приему туристов, уже работают два оздоровительных учреждения на 180 мест и к лету свои двери для отдыхающих откроют еще несколько комплексов. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Кроме того, к лету запустят в работу оздоровительные комплексы "Прибой" и "Мотор". А санаторий "Кирилловка" временно будет функционировать в ограниченном режиме, добавил Балицкий.К концу года санатории оснастят новым медицинским оборудованием и техникой, продолжится ремонт медкабинетов, жилых и хозяйственных помещений. Все это предусмотрено стратегией развития санаторно-курортной сети, которую сейчас разрабатывают в Запорожской области.Ранее врио губернатора Евгений Балицкий сообщил, что Запорожская область подписала первые соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Калужской и Ярославской областями. Подписание состоялось на полях Международной туристической выставки "Интурмаркет-2023", которая прошла в Москве и где Запорожская область приняла участие впервые.Читайте также на РИА Новости Крым:Мелитопольский район готов принимать туристов – властиГород на Арабатской стрелке – новое место для жизни, работы и отдыхаВ Запорожской области оценили значение сотрудничества с регионами

запорожская область

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евгений балицкий, запорожская область, внутренний туризм, общество, новости, новые регионы россии