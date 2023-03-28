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На отдых в Запорожскую область: какие санатории примут туристов
На отдых в Запорожскую область: какие санатории примут туристов - РИА Новости Крым, 28.03.2023
На отдых в Запорожскую область: какие санатории примут туристов
Санатории Запорожской области готовы к приему туристов, уже работают два оздоровительных учреждения на 180 мест и к лету свои двери для отдыхающих откроют еще... РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T20:37
2023-03-28T20:37
2023-03-28T20:37
евгений балицкий
запорожская область
внутренний туризм
общество
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Санатории Запорожской области готовы к приему туристов, уже работают два оздоровительных учреждения на 180 мест и к лету свои двери для отдыхающих откроют еще несколько комплексов. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Кроме того, к лету запустят в работу оздоровительные комплексы "Прибой" и "Мотор". А санаторий "Кирилловка" временно будет функционировать в ограниченном режиме, добавил Балицкий.К концу года санатории оснастят новым медицинским оборудованием и техникой, продолжится ремонт медкабинетов, жилых и хозяйственных помещений. Все это предусмотрено стратегией развития санаторно-курортной сети, которую сейчас разрабатывают в Запорожской области.Ранее врио губернатора Евгений Балицкий сообщил, что Запорожская область подписала первые соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Калужской и Ярославской областями. Подписание состоялось на полях Международной туристической выставки "Интурмаркет-2023", которая прошла в Москве и где Запорожская область приняла участие впервые.Читайте также на РИА Новости Крым:Мелитопольский район готов принимать туристов – властиГород на Арабатской стрелке – новое место для жизни, работы и отдыхаВ Запорожской области оценили значение сотрудничества с регионами
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евгений балицкий, запорожская область, внутренний туризм, общество, новости, новые регионы россии
На отдых в Запорожскую область: какие санатории примут туристов
Балицкий: в Запорожской области разрабатывают стратегию развития санаторно-курортной сети
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Санатории Запорожской области готовы к приему туристов, уже работают два оздоровительных учреждения на 180 мест и к лету свои двери для отдыхающих откроют еще несколько комплексов. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"В управлении областного минздрава сейчас находятся девять санаториев. Из них два детских – Бердянский и Молочанский - уже функционируют и готовы принять до 180 отдыхающих. В октябре в Бердянском санатории разместят еще 100 коек, а к началу следующего года – 160. Таким образом, коечная мощность Бердянского детского санатория составит 360 коек", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, к лету запустят в работу оздоровительные комплексы "Прибой" и "Мотор". А санаторий "Кирилловка" временно будет функционировать в ограниченном режиме, добавил Балицкий.
К концу года санатории оснастят новым медицинским оборудованием и техникой, продолжится ремонт медкабинетов, жилых и хозяйственных помещений. Все это предусмотрено стратегией развития санаторно-курортной сети, которую сейчас разрабатывают в Запорожской области.
Ранее врио губернатора Евгений Балицкий сообщил, что Запорожская область подписала первые соглашения о сотрудничестве
в сфере туризма с Калужской и Ярославской областями. Подписание состоялось на полях Международной туристической выставки "Интурмаркет-2023", которая прошла в Москве и где Запорожская область приняла участие впервые.
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