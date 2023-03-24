https://crimea.ria.ru/20230324/v-zaporozhskoy-oblasti-otsenili-znachenie-sotrudnichestva-s-regionami-1127759142.html

В Запорожской области оценили значение сотрудничества с регионами

В Запорожской области оценили значение сотрудничества с регионами - РИА Новости Крым, 24.03.2023

В Запорожской области оценили значение сотрудничества с регионами

Межрегиональные связи в условиях санкций приобретают стратегическое значение, это хорошо понимают в Запорожской области, которая уже подписала 20 меморандумов... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T21:02

2023-03-24T21:02

2023-03-24T21:02

евгений балицкий

запорожская область

новые регионы россии

экономика

россия

крым

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Межрегиональные связи в условиях санкций приобретают стратегическое значение, это хорошо понимают в Запорожской области, которая уже подписала 20 меморандумов об укреплении связей в сфере экономики, науки и инноваций с несколькими субъектами России. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Он отметил, что в феврале этого года власти Запорожской области подписали соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон России – в списке партнеров уже 23 региона. И сейчас уже на завершающей стадии находятся рабочие документы о сотрудничестве еще с восемью субъектами РФ, добавил Балицкий."Взаимовыгодное сотрудничество позволит расширить возможности для развития производства, повышения конкурентоспособности продукции и создания новых рабочих мест", – подчеркнул глава региона.Ранее сообщалось, что Крым подписал меморандум о сотрудничестве с Запорожской областью. Читайте также на РИА Новости Крым:Свободная экономическая зона в новых регионах: что предложат инвесторам Сколько денег выделят на обновление ЖКХ в Запорожской области На Запорожье ждут туристов: подписаны соглашения с Калугой и Ярославлем

https://crimea.ria.ru/20230310/dazhe-ne-god-za-dva-kak-krym-pomogaet-integratsii-zaporozhskoy-oblasti-1127468596.html

запорожская область

новые регионы россии

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евгений балицкий, запорожская область, новые регионы россии, экономика, россия, крым, политика