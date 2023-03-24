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В Запорожской области оценили значение сотрудничества с регионами - РИА Новости Крым, 24.03.2023
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В Запорожской области оценили значение сотрудничества с регионами
В Запорожской области оценили значение сотрудничества с регионами - РИА Новости Крым, 24.03.2023
В Запорожской области оценили значение сотрудничества с регионами
Межрегиональные связи в условиях санкций приобретают стратегическое значение, это хорошо понимают в Запорожской области, которая уже подписала 20 меморандумов... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T21:02
2023-03-24T21:02
евгений балицкий
запорожская область
новые регионы россии
экономика
россия
крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Межрегиональные связи в условиях санкций приобретают стратегическое значение, это хорошо понимают в Запорожской области, которая уже подписала 20 меморандумов об укреплении связей в сфере экономики, науки и инноваций с несколькими субъектами России. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Он отметил, что в феврале этого года власти Запорожской области подписали соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон России – в списке партнеров уже 23 региона. И сейчас уже на завершающей стадии находятся рабочие документы о сотрудничестве еще с восемью субъектами РФ, добавил Балицкий."Взаимовыгодное сотрудничество позволит расширить возможности для развития производства, повышения конкурентоспособности продукции и создания новых рабочих мест", – подчеркнул глава региона.Ранее сообщалось, что Крым подписал меморандум о сотрудничестве с Запорожской областью. Читайте также на РИА Новости Крым:Свободная экономическая зона в новых регионах: что предложат инвесторам Сколько денег выделят на обновление ЖКХ в Запорожской области На Запорожье ждут туристов: подписаны соглашения с Калугой и Ярославлем
https://crimea.ria.ru/20230310/dazhe-ne-god-za-dva-kak-krym-pomogaet-integratsii-zaporozhskoy-oblasti-1127468596.html
запорожская область
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евгений балицкий, запорожская область, новые регионы россии, экономика, россия, крым, политика
В Запорожской области оценили значение сотрудничества с регионами

"Стратегическое значение": на Запорожье оценили значимость соглашений с регионами России

21:02 24.03.2023
 
© Telegram Евгения БалицкогоВрио главы Запорожской области Евгений Балицкий
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий
© Telegram Евгения Балицкого
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Межрегиональные связи в условиях санкций приобретают стратегическое значение, это хорошо понимают в Запорожской области, которая уже подписала 20 меморандумов об укреплении связей в сфере экономики, науки и инноваций с несколькими субъектами России. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Запорожская область активно налаживает сотрудничество с регионами страны. Министерством промышленности и энергетики региона уже подписано более 20 меморандумов, которые направлены на укрепление экономических, инновационных и научных связей. Мы будем и дальше активно развивать партнерские отношения. В нынешних условиях санкционного давления межрегиональные связи приобретают стратегическое значение, и здесь важно все", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в феврале этого года власти Запорожской области подписали соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон России – в списке партнеров уже 23 региона. И сейчас уже на завершающей стадии находятся рабочие документы о сотрудничестве еще с восемью субъектами РФ, добавил Балицкий.
"Взаимовыгодное сотрудничество позволит расширить возможности для развития производства, повышения конкурентоспособности продукции и создания новых рабочих мест", – подчеркнул глава региона.
Ранее сообщалось, что Крым подписал меморандум о сотрудничестве с Запорожской областью.
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