https://crimea.ria.ru/20230324/v-zaporozhskoy-oblasti-otsenili-znachenie-sotrudnichestva-s-regionami-1127759142.html
В Запорожской области оценили значение сотрудничества с регионами
В Запорожской области оценили значение сотрудничества с регионами - РИА Новости Крым, 24.03.2023
В Запорожской области оценили значение сотрудничества с регионами
Межрегиональные связи в условиях санкций приобретают стратегическое значение, это хорошо понимают в Запорожской области, которая уже подписала 20 меморандумов... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T21:02
2023-03-24T21:02
2023-03-24T21:02
евгений балицкий
запорожская область
новые регионы россии
экономика
россия
крым
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/03/1125662750_199:2:1242:589_1920x0_80_0_0_96832b6cfe371dd6bac6c598f8bc3daa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Межрегиональные связи в условиях санкций приобретают стратегическое значение, это хорошо понимают в Запорожской области, которая уже подписала 20 меморандумов об укреплении связей в сфере экономики, науки и инноваций с несколькими субъектами России. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Он отметил, что в феврале этого года власти Запорожской области подписали соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон России – в списке партнеров уже 23 региона. И сейчас уже на завершающей стадии находятся рабочие документы о сотрудничестве еще с восемью субъектами РФ, добавил Балицкий."Взаимовыгодное сотрудничество позволит расширить возможности для развития производства, повышения конкурентоспособности продукции и создания новых рабочих мест", – подчеркнул глава региона.Ранее сообщалось, что Крым подписал меморандум о сотрудничестве с Запорожской областью. Читайте также на РИА Новости Крым:Свободная экономическая зона в новых регионах: что предложат инвесторам Сколько денег выделят на обновление ЖКХ в Запорожской области На Запорожье ждут туристов: подписаны соглашения с Калугой и Ярославлем
https://crimea.ria.ru/20230310/dazhe-ne-god-za-dva-kak-krym-pomogaet-integratsii-zaporozhskoy-oblasti-1127468596.html
запорожская область
новые регионы россии
россия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/03/1125662750_87:0:1222:851_1920x0_80_0_0_91a40d8de39b5b34dbb1fc85dcdfc958.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений балицкий, запорожская область, новые регионы россии, экономика, россия, крым, политика
В Запорожской области оценили значение сотрудничества с регионами
"Стратегическое значение": на Запорожье оценили значимость соглашений с регионами России
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Межрегиональные связи в условиях санкций приобретают стратегическое значение, это хорошо понимают в Запорожской области, которая уже подписала 20 меморандумов об укреплении связей в сфере экономики, науки и инноваций с несколькими субъектами России. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Запорожская область активно налаживает сотрудничество с регионами страны. Министерством промышленности и энергетики региона уже подписано более 20 меморандумов, которые направлены на укрепление экономических, инновационных и научных связей. Мы будем и дальше активно развивать партнерские отношения. В нынешних условиях санкционного давления межрегиональные связи приобретают стратегическое значение, и здесь важно все", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в феврале этого года власти Запорожской области подписали соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон России – в списке партнеров уже 23 региона. И сейчас уже на завершающей стадии находятся рабочие документы о сотрудничестве еще с восемью субъектами РФ, добавил Балицкий.
"Взаимовыгодное сотрудничество позволит расширить возможности для развития производства, повышения конкурентоспособности продукции и создания новых рабочих мест", – подчеркнул глава региона.
Читайте также на РИА Новости Крым: