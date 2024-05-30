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Еще один беспилотник ВСУ сбит над Кубанью – Минобороны - РИА Новости Крым, 30.05.2024
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Еще один беспилотник ВСУ сбит над Кубанью – Минобороны
Еще один беспилотник ВСУ сбит над Кубанью – Минобороны - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Еще один беспилотник ВСУ сбит над Кубанью – Минобороны
Российские ПВО уничтожили еще один вражеский беспилотник над территорией Краснодарского края, сообщает Министерство обороны России. РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T10:51
2024-05-30T10:54
краснодарский край
кубань
новости
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Российские ПВО уничтожили еще один вражеский беспилотник над территорией Краснодарского края, сообщает Министерство обороны России.Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России пресечена около 8:20 по московскому времени, уточнили в Минобороны.Трансформаторная подстанция в Темрюкском районе получила повреждения в результате падения обломков сбитого беспилотника, сообщил ранее оперштаб Краснодарского края.Ранее в четверг российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять дронов ВСУ, пытавшихся атаковать объекты инфраструктуры в Краснодарском крае.В ночь на четверг военные армии России пресекли попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров. Дежурными средствами ПВО восемь ракет ATACMS уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении полуострова.Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры в Керчи от обломков сбитых ракет пострадали два парома – автомобильный и железнодороный: повреждено остекление надстроек.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские дроны пытались атаковать ГеленджикУ берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУНад Кубанью сбит украинский беспилотник
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краснодарский край, кубань, новости, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Еще один беспилотник ВСУ сбит над Кубанью – Минобороны

Над Краснодарским краем сбит еще один беспилотник ВСУ – Минобороны

10:51 30.05.2024 (обновлено: 10:54 30.05.2024)
 
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Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Российские ПВО уничтожили еще один вражеский беспилотник над территорией Краснодарского края, сообщает Министерство обороны России.
"Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России пресечена около 8:20 по московскому времени, уточнили в Минобороны.
Трансформаторная подстанция в Темрюкском районе получила повреждения в результате падения обломков сбитого беспилотника, сообщил ранее оперштаб Краснодарского края.
Ранее в четверг российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять дронов ВСУ, пытавшихся атаковать объекты инфраструктуры в Краснодарском крае.
В ночь на четверг военные армии России пресекли попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров. Дежурными средствами ПВО восемь ракет ATACMS уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении полуострова.
Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры в Керчи от обломков сбитых ракет пострадали два парома – автомобильный и железнодороный: повреждено остекление надстроек.
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Краснодарский крайКубаньНовостиВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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