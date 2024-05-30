https://crimea.ria.ru/20240530/esche-odin-bespilotnik-vsu-sbit-nad-kubanyu--minoborony-1137717401.html

Еще один беспилотник ВСУ сбит над Кубанью – Минобороны

Еще один беспилотник ВСУ сбит над Кубанью – Минобороны - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Еще один беспилотник ВСУ сбит над Кубанью – Минобороны

Российские ПВО уничтожили еще один вражеский беспилотник над территорией Краснодарского края, сообщает Министерство обороны России. РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T10:51

2024-05-30T10:51

2024-05-30T10:54

краснодарский край

кубань

новости

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Российские ПВО уничтожили еще один вражеский беспилотник над территорией Краснодарского края, сообщает Министерство обороны России.Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России пресечена около 8:20 по московскому времени, уточнили в Минобороны.Трансформаторная подстанция в Темрюкском районе получила повреждения в результате падения обломков сбитого беспилотника, сообщил ранее оперштаб Краснодарского края.Ранее в четверг российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять дронов ВСУ, пытавшихся атаковать объекты инфраструктуры в Краснодарском крае.В ночь на четверг военные армии России пресекли попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров. Дежурными средствами ПВО восемь ракет ATACMS уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении полуострова.Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры в Керчи от обломков сбитых ракет пострадали два парома – автомобильный и железнодороный: повреждено остекление надстроек.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские дроны пытались атаковать ГеленджикУ берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУНад Кубанью сбит украинский беспилотник

краснодарский край

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, новости, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон)