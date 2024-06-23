https://crimea.ria.ru/20240623/iz-yalty-v-sevastopol-otpravili-veduschikh-spetsialistov-reanimatologov-1138311314.html

Из Ялты в Севастополь отправили ведущих специалистов-реаниматологов

Из Ялты в Севастополь отправили ведущих специалистов-реаниматологов - РИА Новости Крым, 23.06.2024

Из Ялты в Севастополь отправили ведущих специалистов-реаниматологов

В Севастополь из Ялты для помощи пострадавшим от ракетной атаки направлен оперативный отряд специалистов Ялтинского многопрофильного высокотехнологичного... РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T19:41

2024-06-23T19:41

2024-06-23T19:41

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врач

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Севастополь из Ялты для помощи пострадавшим от ракетной атаки направлен оперативный отряд специалистов Ялтинского многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра ФМБА. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Федерального медико-биологического агентства.В состав отряда входят ведущие специалисты, возглавляет его руководитель ялтинского центра Ольга Еремина."В состав отряда входят реаниматологи-анестезиологи, травматологи, нейрохирурги и психологи, а также бригады скорой помощи, оснащенные всем необходимым для оказания медицинской, в том числе реанимационной помощи", – сказала она.Ранее сообщалось, что на помощь коллегам из Севастополя отправлена сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф минздрава России, а также федеральных медицинских центров и больниц города Москвы.23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей были ликвидированы в небе над акваторией, однако осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. Погибли пять человек, из них трое – дети, в их числе - маленькая дочь заместителя мэра Магадана.Как сообщили в Минобороны РФ, атака производилась поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были сбиты, одна из ракет сменила траекторию и подорвалась над городом - подрыв осколочной боевой части пятой вражеской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирного населения.После случившегося в Минобороны России заявили, что удар по Севастополю был нанесен преднамеренно, и ответственность за это несет как Вашингтон, поставивший ракеты Киеву, так и сама Украина, с территории которой атаковали мирное население.Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам и заверил, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям. В первую очередь это касается размещения раненых в медицинских учреждениях. Также власти новых российских регионов высказали глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате ракетной атаки по Севастополю.Понедельник, 24 июня, объявлен Днем траура как в Севастополе, так и в Республике Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Все на местах: в больнице Севастополя работает пять операционных блоковДо 5 возросло число погибших от атаки на Севастополь – из них трое детей"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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