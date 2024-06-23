Из Ялты в Севастополь отправили ведущих специалистов-реаниматологов
В Севастополь из Ялты отправлен специальный отряд медиков ФМБА
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Севастополь из Ялты для помощи пострадавшим от ракетной атаки направлен оперативный отряд специалистов Ялтинского многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра ФМБА. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Федерального медико-биологического агентства.
"Руководителем ФМБА России Вероникой Скворцовой в Севастополь направлен оперативный отряд специалистов Ялтинского многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра ФМБА для оказания экстренной помощи тяжело раненым во время атаки на город", – говорится в сообщении.
В состав отряда входят ведущие специалисты, возглавляет его руководитель ялтинского центра Ольга Еремина.
"В состав отряда входят реаниматологи-анестезиологи, травматологи, нейрохирурги и психологи, а также бригады скорой помощи, оснащенные всем необходимым для оказания медицинской, в том числе реанимационной помощи", – сказала она.
Ранее сообщалось, что на помощь коллегам из Севастополя отправлена сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф минздрава России, а также федеральных медицинских центров и больниц города Москвы.
23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей были ликвидированы в небе над акваторией, однако осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. Погибли пять человек, из них трое – дети, в их числе - маленькая дочь заместителя мэра Магадана.
Как сообщили в Минобороны РФ, атака производилась поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были сбиты, одна из ракет сменила траекторию и подорвалась над городом - подрыв осколочной боевой части пятой вражеской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирного населения.
После случившегося в Минобороны России заявили, что удар по Севастополю был нанесен преднамеренно, и ответственность за это несет как Вашингтон, поставивший ракеты Киеву, так и сама Украина, с территории которой атаковали мирное население.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам и заверил, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям. В первую очередь это касается размещения раненых в медицинских учреждениях. Также власти новых российских регионов высказали глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате ракетной атаки по Севастополю.
Понедельник, 24 июня, объявлен Днем траура как в Севастополе, так и в Республике Крым.
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