https://crimea.ria.ru/20240623/zhiteli-novykh-regionov-rossii-skorbyat-vmeste-s-sevastopolem-1138308499.html

Жители новых регионов России скорбят вместе с Севастополем

Жители новых регионов России скорбят вместе с Севастополем - РИА Новости Крым, 23.06.2024

Жители новых регионов России скорбят вместе с Севастополем

Губернаторы новых регионов Российской Федерации высказали глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате ракетной атаки по Севастополю. Глава... РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T17:52

2024-06-23T17:52

2024-06-23T17:55

новые регионы россии

севастополь

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

владимир сальдо

денис пушилин

евгений балицкий

леонид пасечник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Губернаторы новых регионов Российской Федерации высказали глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате ракетной атаки по Севастополю. Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим должно постигнуть возмездие.Он подчеркнул, что нанесение удара по мирным жителям, отдыхавшим в праздничный день, – это проявление особого цинизма и подлости киевских властей.Свои соболезнования севастопольцам выразил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Губернатор ДНР Денис Пушилин назвал атаку на Севастополь очередным чудовищным по цинизму военным преступлением.Губернатор ЛНР от имени всех жителей республики выразил соболезнования родным и близким погибших в результате вражеского удара по Севастополю.23 июня Севастополь был атакован пятью ракетами ATACMS, четыре из которых были уничтожены над акваторией моря, а пятая была подорвана над территорией побережья. По данным Минобороны, они были оснащены кассетными суббоеприпасами. В результате массированного удара погибло три человека, включая двое детей, около сотни человек пострадало.

https://crimea.ria.ru/20240623/ochen-gromko-i-strashno-chto-proiskhodit-v-sevastopole-posle-ataki-vsu-1138307504.html

новые регионы россии

севастополь

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новые регионы россии, севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, владимир сальдо, денис пушилин, евгений балицкий, леонид пасечник