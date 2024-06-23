https://crimea.ria.ru/20240623/zhiteli-novykh-regionov-rossii-skorbyat-vmeste-s-sevastopolem-1138308499.html
Жители новых регионов России скорбят вместе с Севастополем
Жители новых регионов России скорбят вместе с Севастополем - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Жители новых регионов России скорбят вместе с Севастополем
Губернаторы новых регионов Российской Федерации высказали глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате ракетной атаки по Севастополю. Глава... РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T17:52
2024-06-23T17:52
2024-06-23T17:55
новые регионы россии
севастополь
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
владимир сальдо
денис пушилин
евгений балицкий
леонид пасечник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Губернаторы новых регионов Российской Федерации высказали глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате ракетной атаки по Севастополю. Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим должно постигнуть возмездие.Он подчеркнул, что нанесение удара по мирным жителям, отдыхавшим в праздничный день, – это проявление особого цинизма и подлости киевских властей.Свои соболезнования севастопольцам выразил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Губернатор ДНР Денис Пушилин назвал атаку на Севастополь очередным чудовищным по цинизму военным преступлением.Губернатор ЛНР от имени всех жителей республики выразил соболезнования родным и близким погибших в результате вражеского удара по Севастополю.23 июня Севастополь был атакован пятью ракетами ATACMS, четыре из которых были уничтожены над акваторией моря, а пятая была подорвана над территорией побережья. По данным Минобороны, они были оснащены кассетными суббоеприпасами. В результате массированного удара погибло три человека, включая двое детей, около сотни человек пострадало.
https://crimea.ria.ru/20240623/ochen-gromko-i-strashno-chto-proiskhodit-v-sevastopole-posle-ataki-vsu-1138307504.html
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новые регионы россии, севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, владимир сальдо, денис пушилин, евгений балицкий, леонид пасечник
Жители новых регионов России скорбят вместе с Севастополем
Киевский режим должен понести наказание – Сальдо
17:52 23.06.2024 (обновлено: 17:55 23.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Губернаторы новых регионов Российской Федерации высказали глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате ракетной атаки по Севастополю. Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим должно постигнуть возмездие.
"От имени жителей Херсонской области выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким людей, погибших в результате атаки украинских террористов в Севастополе. Желаю скорейшего выздоровления раненым, стойкости всем севастопольцам, энергии и силы медикам, сотрудникам оперативных служб и руководству города", – написал он в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что нанесение удара по мирным жителям, отдыхавшим в праздничный день, – это проявление особого цинизма и подлости киевских властей.
Свои соболезнования севастопольцам выразил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате террористической атаки со стороны ВСУ по городу Севастополю. Запорожская область с Севастополем, готовы оказать всю возможную помощь, которая может понадобиться", – написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор ДНР Денис Пушилин назвал атаку на Севастополь очередным чудовищным по цинизму военным преступлением.
"Мы в Донецкой Народной Республике убедились с 2014 года, что у власти на Украине находятся террористы, которые выбирают значимые для нас даты, православные праздники для массированных обстрелов. Сердца жителей Донбасса сегодня вместе с севастопольцами. Молимся за скорейшее выздоровление пострадавших. Искренне соболезнуем родным и близким погибших. Светлая память!" – написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор ЛНР от имени всех жителей республики выразил соболезнования родным и близким погибших в результате вражеского удара по Севастополю.
"Всем пострадавшим – сил и скорейшего выздоровления! Атака мирного города в выходной день в очередной раз доказала бесчеловечность украинских националистов, показала их истинное преступное лицо. Луганщина вместе с Севастополем. Скорбим…" – написал он в своем Telegram-канале.
23 июня Севастополь был атакован пятью ракетами ATACMS
, четыре из которых были уничтожены над акваторией моря, а пятая была подорвана над территорией побережья. По данным Минобороны, они были оснащены кассетными суббоеприпасами. В результате массированного удара
погибло три человека, включая двое детей, около сотни человек пострадало.