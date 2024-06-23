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Все на местах: в больнице Севастополя работает пять операционных блоков - РИА Новости Крым, 23.06.2024
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Все на местах: в больнице Севастополя работает пять операционных блоков
Все на местах: в больнице Севастополя работает пять операционных блоков - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Все на местах: в больнице Севастополя работает пять операционных блоков
В севастопольской городской больнице №1 находятся 44 пострадавших в результате удара ВСУ по пляжам Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города. Об этом... РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T18:31
2024-06-23T18:52
новости
севастополь
эксклюзивы риа новости крым
больница
скорая помощь
происшествия
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым, Анна Петрова. В севастопольской городской больнице №1 находятся 44 пострадавших в результате удара ВСУ по пляжам Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города. Об этом сообщили корреспонденту РИА Новости Крым в медучреждении.23 июня в 12.15 был совершен террористический ракетный удар по городу Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами "ATACMS". Они были снаряжены кассетными боевыми частями, сообщили в Минобороны.По последним данным, в результате ракетного удара погибли пять человек, включая троих детей. Одна из них – девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова.124 человека ранены, из них 27 детей, пятеро из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии.Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам и заверил, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям. В первую очередь это касается размещения раненых в медицинских учреждениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители новых регионов России скорбят вместе с Севастополем"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУВ Республике Крым 24 июня объявлено Днем траура
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РИА Новости Крым
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новости, севастополь, больница, скорая помощь, происшествия, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
Все на местах: в больнице Севастополя работает пять операционных блоков

В больницу Севастополя №1 доставили 44 пострадавших от ракетного удара

18:31 23.06.2024 (обновлено: 18:52 23.06.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым, Анна Петрова. В севастопольской городской больнице №1 находятся 44 пострадавших в результате удара ВСУ по пляжам Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города. Об этом сообщили корреспонденту РИА Новости Крым в медучреждении.
"Все заведующие и сотрудники хирургии – первой и второй – на рабочем месте. Работает пять операционных", – уточнил собеседник агентства.
23 июня в 12.15 был совершен террористический ракетный удар по городу Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами "ATACMS". Они были снаряжены кассетными боевыми частями, сообщили в Минобороны.
По последним данным, в результате ракетного удара погибли пять человек, включая троих детей. Одна из них – девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова.124 человека ранены, из них 27 детей, пятеро из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам и заверил, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям. В первую очередь это касается размещения раненых в медицинских учреждениях.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымНовостиСевастопольБольницаСкорая помощьПроисшествияАтака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 года
 
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Заголовок открываемого материала
18:37Медики России едут на помощь в Севастополь после атаки ВСУ на город
18:31Все на местах: в больнице Севастополя работает пять операционных блоков
18:20Ситуация на Крымском мосту после атаки на Севастополь
18:16Киев добивается права наносить удары ракетами ATACMS вглубь России
17:52Жители новых регионов России скорбят вместе с Севастополем
17:20"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУ
17:11В Республике Крым 24 июня объявлено Днем траура
16:58До 5 возросло число погибших от атаки на Севастополь – из них трое детей
16:4024 июня в Севастополе объявлен День траура
16:349-летняя дочь замглавы Магадана погибла при ударе ВСУ по Севастополю
16:30Ответственность за удар по Севастополю несет Вашингтон – Минобороны
16:03При атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека – среди них 27 детей
15:37Федеральные медцентры подключат для помощи раненым в Севастополе
15:22Ритуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на Севастополь
15:10Мы вместе: крымчане готовы оказать помощь раненым севастопольцам
14:41Число погибших при атаке на Севастополь выросло до трех, ранены почти 100
14:32МО: атака на Севастополь совершена поставленными США кассетными ATACMS
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