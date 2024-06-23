https://crimea.ria.ru/20240623/vse-na-mestakh-v-bolnitse-sevastopolya-rabotaet-pyat-operatsionnykh-blokov-1138309858.html

Все на местах: в больнице Севастополя работает пять операционных блоков

Все на местах: в больнице Севастополя работает пять операционных блоков - РИА Новости Крым, 23.06.2024

Все на местах: в больнице Севастополя работает пять операционных блоков

В севастопольской городской больнице №1 находятся 44 пострадавших в результате удара ВСУ по пляжам Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города. Об этом... РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T18:31

2024-06-23T18:31

2024-06-23T18:52

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атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым, Анна Петрова. В севастопольской городской больнице №1 находятся 44 пострадавших в результате удара ВСУ по пляжам Учкуевка и Любимовка на Северной стороне города. Об этом сообщили корреспонденту РИА Новости Крым в медучреждении.23 июня в 12.15 был совершен террористический ракетный удар по городу Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами "ATACMS". Они были снаряжены кассетными боевыми частями, сообщили в Минобороны.По последним данным, в результате ракетного удара погибли пять человек, включая троих детей. Одна из них – девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова.124 человека ранены, из них 27 детей, пятеро из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии.Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил соболезнования севастопольцам и заверил, что крымчане окажут всю необходимую помощь соседям. В первую очередь это касается размещения раненых в медицинских учреждениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители новых регионов России скорбят вместе с Севастополем"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУВ Республике Крым 24 июня объявлено Днем траура

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, севастополь, больница, скорая помощь, происшествия, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года