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В Симферополе люди несут цветы и детские игрушки к стихийному мемориалу

В Симферополе люди несут цветы и детские игрушки к стихийному мемориалу - РИА Новости Крым, 23.06.2024

В Симферополе люди несут цветы и детские игрушки к стихийному мемориалу

В крымской столице жители несут цветы, зажженные лампады и детские игрушки на площадь Ленина. На месте образовался стихийный мемориал в память о погибших во... РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T20:32

2024-06-23T20:32

2024-06-23T20:32

севастополь

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В крымской столице жители несут цветы, зажженные лампады и детские игрушки на площадь Ленина. На месте образовался стихийный мемориал в память о погибших во время ракетной атаки на Севастополь.ВСУ нанесли удар по городу воскресным днем, когда люди отдыхали на пляже семьями, с детьми. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей ликвидированы в небе над акваторией, однако осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне.Как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна из ракет сменила траекторию и подорвалась над городом - подрыв осколочной боевой части пятой вражеской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирного населения.Читайте также на РИА Новости Крым:Все на местах: в больнице Севастополя работает пять операционных блоковДо 5 возросло число погибших от атаки на Севастополь – из них трое детей"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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