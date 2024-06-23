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В Симферополе люди несут цветы и детские игрушки к стихийному мемориалу - РИА Новости Крым, 23.06.2024
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В Симферополе люди несут цветы и детские игрушки к стихийному мемориалу
В Симферополе люди несут цветы и детские игрушки к стихийному мемориалу - РИА Новости Крым, 23.06.2024
В Симферополе люди несут цветы и детские игрушки к стихийному мемориалу
В крымской столице жители несут цветы, зажженные лампады и детские игрушки на площадь Ленина. На месте образовался стихийный мемориал в память о погибших во... РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T20:32
2024-06-23T20:32
севастополь
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В крымской столице жители несут цветы, зажженные лампады и детские игрушки на площадь Ленина. На месте образовался стихийный мемориал в память о погибших во время ракетной атаки на Севастополь.ВСУ нанесли удар по городу воскресным днем, когда люди отдыхали на пляже семьями, с детьми. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей ликвидированы в небе над акваторией, однако осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне.Как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна из ракет сменила траекторию и подорвалась над городом - подрыв осколочной боевой части пятой вражеской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирного населения.Читайте также на РИА Новости Крым:Все на местах: в больнице Севастополя работает пять операционных блоковДо 5 возросло число погибших от атаки на Севастополь – из них трое детей"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУ
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севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, новости, новости крыма, память
В Симферополе люди несут цветы и детские игрушки к стихийному мемориалу

В центре Симферополя образовался стихийный мемориал в память о погибших в Севастополе

20:32 23.06.2024
 
© РИА Новости КрымВ Симферополе люди несут цветы и детские игрушки к стихийному мемориалу
В Симферополе люди несут цветы и детские игрушки к стихийному мемориалу - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В крымской столице жители несут цветы, зажженные лампады и детские игрушки на площадь Ленина. На месте образовался стихийный мемориал в память о погибших во время ракетной атаки на Севастополь.
ВСУ нанесли удар по городу воскресным днем, когда люди отдыхали на пляже семьями, с детьми. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей ликвидированы в небе над акваторией, однако осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне.
Как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна из ракет сменила траекторию и подорвалась над городом - подрыв осколочной боевой части пятой вражеской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирного населения.
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