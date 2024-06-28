https://crimea.ria.ru/20240628/zhara-i-poryvistyy-veter-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1138181298.html

Жара и порывистый ветер: погода в Крыму в пятницу

Жара и порывистый ветер: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 28.06.2024

Жара и порывистый ветер: погода в Крыму в пятницу

В пятницу погода в Крыму будет определяться южной периферией антициклона. Сохранится сухая жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T00:01

2024-06-28T00:01

2024-06-28T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться южной периферией антициклона. Сохранится сухая жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +27...+29.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +27…+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +17 до +21, днем от +26 до +30 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240627/kachestvo-morskoy-vody-na-plyazhakh-yuzhnogo-berega-kryma-kak-uznat-turistam-1138396954.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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