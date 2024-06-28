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Жара и порывистый ветер: погода в Крыму в пятницу
Жара и порывистый ветер: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Жара и порывистый ветер: погода в Крыму в пятницу
В пятницу погода в Крыму будет определяться южной периферией антициклона. Сохранится сухая жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T00:01
2024-06-28T00:01
2024-06-28T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться южной периферией антициклона. Сохранится сухая жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +27...+29.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +27…+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +17 до +21, днем от +26 до +30 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240627/kachestvo-morskoy-vody-na-plyazhakh-yuzhnogo-berega-kryma-kak-uznat-turistam-1138396954.html
симферополь
севастополь
ялта
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судак
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Жара и порывистый ветер: погода в Крыму в пятницу
В Крыму в пятницу сухая и жаркая погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться южной периферией антициклона. Сохранится сухая жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с, в центральных и восточных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха 28 июня ночью +16…+21, в горах +12…+14 градусов, днем +26…+31, в горах +19…+24 градуса", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +27...+29.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +27…+29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +17 до +21, днем от +26 до +30 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.