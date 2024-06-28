Рейтинг@Mail.ru
Жара и порывистый ветер: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240628/zhara-i-poryvistyy-veter-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1138181298.html
Жара и порывистый ветер: погода в Крыму в пятницу
Жара и порывистый ветер: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Жара и порывистый ветер: погода в Крыму в пятницу
В пятницу погода в Крыму будет определяться южной периферией антициклона. Сохранится сухая жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T00:01
2024-06-28T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1c/1119849992_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b96a5b54badbaa904b58e39c8ee754cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться южной периферией антициклона. Сохранится сухая жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +27...+29.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +27…+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +17 до +21, днем от +26 до +30 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240627/kachestvo-morskoy-vody-na-plyazhakh-yuzhnogo-berega-kryma-kak-uznat-turistam-1138396954.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1c/1119849992_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_59dbb8c4a2a7dc983f22f42e35e60b85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Жара и порывистый ветер: погода в Крыму в пятницу

В Крыму в пятницу сухая и жаркая погода

00:01 28.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта
Алушта - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться южной периферией антициклона. Сохранится сухая жаркая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с, в центральных и восточных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха 28 июня ночью +16…+21, в горах +12…+14 градусов, днем +26…+31, в горах +19…+24 градуса", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +27...+29.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +27…+29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +17 до +21, днем от +26 до +30 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Отдыхающие на пляже - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Вчера, 12:14Радио "Спутник в Крыму"
Качество морской воды на пляжах в Крыму: как узнать о нем туристам
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Жара и порывистый ветер: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 28 июня
22:34Главное за день: 27 июня
22:21Установлен организатор группы для совершения терактов в Дагестане
22:03Главные новости Крыма: 27 июня
21:43Глава Совета муфтиев РФ за свой счет построит мечеть в Ленинском районе
21:31В Крыму накажут рыбоводные хозяйства за мусор и вред экологии
21:04Счет на сотни килограммов: сколько в Крыму изъяли наркотиков за год
20:44В Крыму следят за ситуацией с холерой: результат мониторинга
20:23Животное укусило подростка в Судаке во время фотографирования
20:11Покупай крымское: цены на фрукты и ягоды снижаются
20:00Отбой воздушной тревоги в Севастополе
19:53Статус ветерана в новых регионах смогут получить врачи и корреспонденты
19:41В Севастополе объявлена воздушная тревога
19:23Частные и госучреждения Севастополя обяжут пускать людей во время тревоги
19:10Глава Совета муфтиев России помолился в Соборной мечети в Симферополе
18:52Будет хуже: Медведев посоветовал Киеву не тянуть с переговорами
18:41Двое детей ранены в Горловке в результате обстрела ВСУ
18:28В севастопольском парке "Патриот" будут учить оказанию первой помощи
18:10В Севастополе будут закрывать на ночь вход в Балаклавскую бухту
Лента новостейМолния