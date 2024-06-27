Рейтинг@Mail.ru
В больницах Севастополя остаются 42 пострадавших из-за атаки ВСУ на пляж - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240627/v-bolnitsakh-sevastopolya-ostayutsya-42-postradavshikh-iz-za-ataki-vsu-na-plyazh-1138393803.html
В больницах Севастополя остаются 42 пострадавших из-за атаки ВСУ на пляж
В больницах Севастополя остаются 42 пострадавших из-за атаки ВСУ на пляж - РИА Новости Крым, 27.06.2024
В больницах Севастополя остаются 42 пострадавших из-за атаки ВСУ на пляж
В больницах Севастополя остаются 42 пострадавших в результате атаки ВСУ на пляж. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T09:53
2024-06-27T09:54
россия
севастополь
новости крыма
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119327091_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8ad542b1a4fe8b9df355ff0b7f7befa6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В больницах Севастополя остаются 42 пострадавших в результате атаки ВСУ на пляж. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, продолжают лечение и 22 направленных в ведущие московские медучреждения пациента - 12 детей и 10 взрослых. 23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате происшествия погибли четыре человека, включая двоих детей, и пострадали 153 человека. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Пентагон лжет о целях удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю – мнение"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУРитуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на Севастополь
россия
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119327091_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_358c78acc60c8abfbc85301ddb69d521.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, севастополь, новости крыма, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, здравоохранение в крыму и севастополе
В больницах Севастополя остаются 42 пострадавших из-за атаки ВСУ на пляж

Развожаев: в больницах Севастополя остаются 42 пострадавших после атаки ВСУ

09:53 27.06.2024 (обновлено: 09:54 27.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Больница, "Скорая помощь"
 Больница, Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В больницах Севастополя остаются 42 пострадавших в результате атаки ВСУ на пляж. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 42 пациента, в том числе 11 детей", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, продолжают лечение и 22 направленных в ведущие московские медучреждения пациента - 12 детей и 10 взрослых.
"Московские врачи оценивают состояние девятерых пациентов как стабильно тяжелое, девять пациентов в состоянии средней тяжести. Один ребенок продолжает находиться в тяжелом состоянии", - добавил он.
23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате происшествия погибли четыре человека, включая двоих детей, и пострадали 153 человека. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пентагон лжет о целях удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю – мнение
"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУ
Ритуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на Севастополь
 
РоссияСевастопольНовости КрымаАтака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:25Крымчанина приговорили к 12 годам за госизмену
11:19В Крыму продолжаются массированные Ddos-атаки на интернет-провайдеров
11:11Все пляжи Большой Ялты открыты для туристов
10:54Глава Коми рассказал о состоянии пострадавших при крушении поезда
10:32В Туапсе закрывают порт – причина
10:13Экс-чиновник придумал мошенническую схему с квартирами в Ялте
09:53В больницах Севастополя остаются 42 пострадавших из-за атаки ВСУ на пляж
09:32Мощные взрывы прогремели в трех областях Украины
09:15Очередь на Крымский мост за час выросла в 6 раз
08:59На месте крушения пассажирского поезда в Коми обнаружены двое погибших
08:34В Херсонской области обследовали 23 поля с различными культурами
08:10У Крымского моста начала расти очередь
08:03Что посмотреть в Судаке – инфографика
07:56Рост экономики Крыма: общая картина в цифрах Крымстата
07:34Под одним из опрокинувшихся вагонов в Коми обнаружили погибшего
07:21Семь дронов ВСУ уничтожены над регионами России за ночь
07:11Сколько крымчан переедут из аварийного жилья в новое до конца года
06:38Пентагон лжет о целях удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю – мнение
06:26Режим ЧС ввели в Коми после крушения пассажирского поезда
06:01Закон о защите животных - как это работает в Крыму
Лента новостейМолния