https://crimea.ria.ru/20240627/v-bolnitsakh-sevastopolya-ostayutsya-42-postradavshikh-iz-za-ataki-vsu-na-plyazh-1138393803.html

В больницах Севастополя остаются 42 пострадавших из-за атаки ВСУ на пляж

В больницах Севастополя остаются 42 пострадавших из-за атаки ВСУ на пляж - РИА Новости Крым, 27.06.2024

В больницах Севастополя остаются 42 пострадавших из-за атаки ВСУ на пляж

В больницах Севастополя остаются 42 пострадавших в результате атаки ВСУ на пляж. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T09:53

2024-06-27T09:53

2024-06-27T09:54

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севастополь

новости крыма

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В больницах Севастополя остаются 42 пострадавших в результате атаки ВСУ на пляж. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, продолжают лечение и 22 направленных в ведущие московские медучреждения пациента - 12 детей и 10 взрослых. 23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате происшествия погибли четыре человека, включая двоих детей, и пострадали 153 человека. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Пентагон лжет о целях удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю – мнение"Очень громко и страшно": что происходит в Севастополе после атаки ВСУРитуальное преступление: Захарова об атаке ВСУ на Севастополь

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