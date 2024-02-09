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Пострадавшие от обстрелов ВСУ дети получат выплаты по 100 тысяч рублей
Пострадавшие от обстрелов ВСУ дети получат выплаты по 100 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Пострадавшие от обстрелов ВСУ дети получат выплаты по 100 тысяч рублей
Пострадавшие от агрессии киевского режима получат выплаты в размере 100 тысяч рублей. Распоряжение о выделении средств утвердили в правительстве РФ, пишет со... РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T18:07
2024-02-09T18:07
2024-02-09T18:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Пострадавшие от агрессии киевского режима получат выплаты в размере 100 тысяч рублей. Распоряжение о выделении средств утвердили в правительстве РФ, пишет со ссылкой на подписанный документ РИА Новости.Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки семей с детьми, пострадавшими от агрессии Украины. Мера предполагает единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей.Уточняется, что средства будут предоставлены одному из родителей, либо самому пострадавшему, если на момент получения выплаты ему уже исполнилось 18 лет.В 2024 году на эти цели будет направлено 40,8 млн рублей. Контроль за расходованием средств поручен Министерству труда РФ. Доклад о предоставленных единовременных выплатах должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2025 года.Читайте также на РИА Новости Крым:14-летняя девочка ранена при атаке ВСУ на село в Белгородской областиПри ударе ВСУ по Лисичанску погибли 28 человек
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Пострадавшие от обстрелов ВСУ дети получат выплаты по 100 тысяч рублей
Правительство РФ выделило деньги на выплаты пострадавшим от обстрелов ВСУ детям
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Пострадавшие от агрессии киевского режима получат выплаты в размере 100 тысяч рублей. Распоряжение о выделении средств утвердили в правительстве РФ, пишет со ссылкой на подписанный документ РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки семей с детьми, пострадавшими от агрессии Украины. Мера предполагает единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей.
"Единовременные выплаты предусмотрены семьям детей, получивших увечье (ранение, травму, контузию) на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей или на территории регионов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции. Выплата будет назначена на каждого пострадавшего ребенка", – сказано в документе.
Уточняется, что средства будут предоставлены одному из родителей, либо самому пострадавшему, если на момент получения выплаты ему уже исполнилось 18 лет.
В 2024 году на эти цели будет направлено 40,8 млн рублей. Контроль за расходованием средств поручен Министерству труда РФ. Доклад о предоставленных единовременных выплатах должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2025 года.
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