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Центр для боевиков и миллион БПЛА для Украины: что решили в Брюсселе
Центр для боевиков и миллион БПЛА для Украины: что решили в Брюсселе - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Центр для боевиков и миллион БПЛА для Украины: что решили в Брюсселе
Украина, как никогда ранее, близка к НАТО. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T22:52
2024-02-15T22:52
2024-02-15T22:52
йенс столтенберг
нато
политика
в мире
поставки западного оружия украине
беспилотник (бпла, дрон)
брюссель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Украина, как никогда ранее, близка к НАТО. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе глав минобороны стран блока.По словам генсека НАТО, страны альянса приняли решение создать новый совместный аналитический, тренировочный и образовательный центр НАТО и Украины в городе Быдгощ в Польше. Также Столтенберг призвал страны альянса нарастить темп производства боеприпасов."Мы обсудили наращивание производства боеприпасов для восполнения наших складов и продолжения поддержки Украины. Мы должны перейти от неспешного темпа мирного времени к высокому темпу производства, которого требует конфликт", – сказал генсек НАТО.По его словам, страны альянса и их союзники планируют передать Украине миллион беспилотников.По его словам, члены НАТО поставляют около 99% всей военной помощи, которую получает Украина. Совокупная военная поддержка Киева с их стороны составляет 100 миллиардов долларов.В середине января президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Таллин в очередной раз попросил принять страну в НАТО.Генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что присоединение Украины к НАТО противоречит всем принципам, пунктам Устава НАТО. Эта страна наименее подготовленная к вступлению в альянс с точки зрения уставных документов. Попытка продавить Украину в НАТО будет означать автоматический слом этой организации.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО не видит военных угроз со стороны России – СтолтенбергВозьмет ли НАТО под охрану украинские корабли в Черном мореЭксперт оценил шансы НАТО ввести войска на Украину
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йенс столтенберг, нато, политика, в мире, поставки западного оружия украине, беспилотник (бпла, дрон), брюссель
Центр для боевиков и миллион БПЛА для Украины: что решили в Брюсселе
Генсек НАТО заявил о создании тренировочного центра в Польше и миллионе БПЛА для Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Украина, как никогда ранее, близка к НАТО. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе глав минобороны стран блока.
"Украина сейчас так близка к НАТО, как никогда ранее, благодаря принятым ранее решениям <…> Приглашение будет сделано, когда все союзники с этим согласятся, и все условия для этого будут соблюдены", – цитирует Столтенберга РИА Новости.
По словам генсека НАТО, страны альянса приняли решение создать новый совместный аналитический, тренировочный и образовательный центр НАТО и Украины в городе Быдгощ в Польше. Также Столтенберг призвал страны альянса нарастить темп производства боеприпасов.
"Мы обсудили наращивание производства боеприпасов для восполнения наших складов и продолжения поддержки Украины. Мы должны перейти от неспешного темпа мирного времени к высокому темпу производства, которого требует конфликт", – сказал генсек НАТО.
По его словам, страны альянса и их союзники планируют передать Украине миллион беспилотников.
"Группа союзников НАТО совместно реализует цель по поставке миллиона дронов Украине. 20 союзников также согласились на участие в коалиции по разминированию", – сообщил Столтенберг по итогам заседания министров обороны стран альянса.
По его словам, члены НАТО поставляют около 99% всей военной помощи, которую получает Украина. Совокупная военная поддержка Киева с их стороны составляет 100 миллиардов долларов.
В середине января президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Таллин в очередной раз попросил принять страну в НАТО
.
Генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение
, что присоединение Украины к НАТО противоречит всем принципам, пунктам Устава НАТО. Эта страна наименее подготовленная к вступлению в альянс с точки зрения уставных документов. Попытка продавить Украину в НАТО будет означать автоматический слом этой организации.
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