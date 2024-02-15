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Центр для боевиков и миллион БПЛА для Украины: что решили в Брюсселе

Центр для боевиков и миллион БПЛА для Украины: что решили в Брюсселе - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Центр для боевиков и миллион БПЛА для Украины: что решили в Брюсселе

Украина, как никогда ранее, близка к НАТО. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T22:52

2024-02-15T22:52

2024-02-15T22:52

йенс столтенберг

нато

политика

в мире

поставки западного оружия украине

беспилотник (бпла, дрон)

брюссель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Украина, как никогда ранее, близка к НАТО. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе глав минобороны стран блока.По словам генсека НАТО, страны альянса приняли решение создать новый совместный аналитический, тренировочный и образовательный центр НАТО и Украины в городе Быдгощ в Польше. Также Столтенберг призвал страны альянса нарастить темп производства боеприпасов."Мы обсудили наращивание производства боеприпасов для восполнения наших складов и продолжения поддержки Украины. Мы должны перейти от неспешного темпа мирного времени к высокому темпу производства, которого требует конфликт", – сказал генсек НАТО.По его словам, страны альянса и их союзники планируют передать Украине миллион беспилотников.По его словам, члены НАТО поставляют около 99% всей военной помощи, которую получает Украина. Совокупная военная поддержка Киева с их стороны составляет 100 миллиардов долларов.В середине января президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Таллин в очередной раз попросил принять страну в НАТО.Генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что присоединение Украины к НАТО противоречит всем принципам, пунктам Устава НАТО. Эта страна наименее подготовленная к вступлению в альянс с точки зрения уставных документов. Попытка продавить Украину в НАТО будет означать автоматический слом этой организации.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО не видит военных угроз со стороны России – СтолтенбергВозьмет ли НАТО под охрану украинские корабли в Черном мореЭксперт оценил шансы НАТО ввести войска на Украину

брюссель

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

йенс столтенберг, нато, политика, в мире, поставки западного оружия украине, беспилотник (бпла, дрон), брюссель