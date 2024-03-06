https://crimea.ria.ru/20240306/pozhar-na-sklade-topliva-v-kurskoy-oblasti-likvidirovan-1135466115.html

Пожар на складе топлива в Курской области ликвидирован

Пожар на складе топлива в Курской области ликвидирован - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Пожар на складе топлива в Курской области ликвидирован

Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Железногорске Курской области полностью ликвидирован, сообщил днем в среду губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T17:48

2024-03-06T17:48

2024-03-06T17:49

обстрелы курской области

курская область

происшествия

роман старовойт

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

пожар

новости

гсм

топливо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/06/1135465100_0:117:681:500_1920x0_80_0_0_b49e2f796ce8ed85f8e466f676e69add.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Железногорске Курской области полностью ликвидирован, сообщил днем в среду губернатор региона Роман Старовойт.Украинский беспилотник в среду атаковал склад горюче-смазочных материалов в Курской области, в результате загорелся резервуар с топливом, сообщал ранее Старовойт. Позже по этому же объекту ударил второй украинский беспилотник. Он отметил, что с огнем боролись в том числе при помощи пожарных поездов РЖД и поблагодарил сотрудников комбината и работников оперативных служб за самоотверженную работу по ликвидации последствий атаки украинских боевиков.Утром в среду ВСУ также атаковали дронами Воронежскую область. Средства ПВО сбили три вражеских беспилотника, пострадавших нет. Также в среду ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус подорвался на мине в ЛНР - пять человек погиблиНовые средства для борьбы с украинскими дронами уже проходят испытанияБелгородская область под обстрелом ВСУ – горит жилой дом

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, происшествия, роман старовойт, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), пожар, новости, гсм, топливо