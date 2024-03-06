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Пожар на складе топлива в Курской области ликвидирован - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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Пожар на складе топлива в Курской области ликвидирован
Пожар на складе топлива в Курской области ликвидирован - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Пожар на складе топлива в Курской области ликвидирован
Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Железногорске Курской области полностью ликвидирован, сообщил днем в среду губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T17:48
2024-03-06T17:49
обстрелы курской области
курская область
происшествия
роман старовойт
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
новости
гсм
топливо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Железногорске Курской области полностью ликвидирован, сообщил днем в среду губернатор региона Роман Старовойт.Украинский беспилотник в среду атаковал склад горюче-смазочных материалов в Курской области, в результате загорелся резервуар с топливом, сообщал ранее Старовойт. Позже по этому же объекту ударил второй украинский беспилотник. Он отметил, что с огнем боролись в том числе при помощи пожарных поездов РЖД и поблагодарил сотрудников комбината и работников оперативных служб за самоотверженную работу по ликвидации последствий атаки украинских боевиков.Утром в среду ВСУ также атаковали дронами Воронежскую область. Средства ПВО сбили три вражеских беспилотника, пострадавших нет. Также в среду ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус подорвался на мине в ЛНР - пять человек погиблиНовые средства для борьбы с украинскими дронами уже проходят испытанияБелгородская область под обстрелом ВСУ – горит жилой дом
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Новости
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обстрелы курской области, курская область, происшествия, роман старовойт, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), пожар, новости, гсм, топливо
Пожар на складе топлива в Курской области ликвидирован

Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Железногорске Курской области ликвидирован

17:48 06.03.2024 (обновлено: 17:49 06.03.2024)
 
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПод Курском полностью ликвидирован пожар на складе топлива
Под Курском полностью ликвидирован пожар на складе топлива
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Железногорске Курской области полностью ликвидирован, сообщил днем в среду губернатор региона Роман Старовойт.
Украинский беспилотник в среду атаковал склад горюче-смазочных материалов в Курской области, в результате загорелся резервуар с топливом, сообщал ранее Старовойт. Позже по этому же объекту ударил второй украинский беспилотник.

"Пожар на складе ГСМ Михайловского горно-обогатительного комбината ликвидирован полностью", - написал глава региона.

Он отметил, что с огнем боролись в том числе при помощи пожарных поездов РЖД и поблагодарил сотрудников комбината и работников оперативных служб за самоотверженную работу по ликвидации последствий атаки украинских боевиков.
Утром в среду ВСУ также атаковали дронами Воронежскую область. Средства ПВО сбили три вражеских беспилотника, пострадавших нет. Также в среду ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе.
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Обстрелы Курской областиКурская областьПроисшествияРоман СтаровойтОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПожарНовостиГСМТопливо
 
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