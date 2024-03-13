Рейтинг@Mail.ru
Возгорание на нефтезаводе в Рязани после атаки БПЛА ликвидировано - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240313/vozgoranie-na-neftezavode-v-ryazani-posle-ataki-bpla-likvidirovano-1135611991.html
Возгорание на нефтезаводе в Рязани после атаки БПЛА ликвидировано
Возгорание на нефтезаводе в Рязани после атаки БПЛА ликвидировано - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Возгорание на нефтезаводе в Рязани после атаки БПЛА ликвидировано
Ликвидирован пожар на нефтезаводе в Рязани, возникший после атаки БПЛА. Об этом сообщает губернатор региона Павел Малков. РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T11:58
2024-03-13T11:58
рязань
происшествия
новости
рязанская область
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0d/1130708709_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_16b2f679f1126c98246faacd3491b8ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Ликвидирован пожар на нефтезаводе в Рязани, возникший после атаки БПЛА. Об этом сообщает губернатор региона Павел Малков.Губернатор уточнил, что людям оказана медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает.Информация об атаке БПЛА на нефтезавод появилась в среду утром. Изначально говорилось о нескольких пострадавших.Накануне пожар на одной из установок по переработке нефти также произошел после атаки беспилотников на Нижегородскую область в Кстовской промзоне.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки беспилотников над регионами России: последствия ночных ударов ВСУНефтезавод в Рязани загорелся после атаки БПЛА: есть пострадавшиеМужчина подорвался на мине в Брянской области
рязань
рязанская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0d/1130708709_337:0:3066:2047_1920x0_80_0_0_b701b62deae9d130d04d2ded9e6d5923.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рязань, происшествия, новости, рязанская область, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
Возгорание на нефтезаводе в Рязани после атаки БПЛА ликвидировано

Возгорание после атаки БПЛА рязанского завода ликвидировано – власти

11:58 13.03.2024
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкПожарная машина
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Ликвидирован пожар на нефтезаводе в Рязани, возникший после атаки БПЛА. Об этом сообщает губернатор региона Павел Малков.
"Возгорание на Рязанском нефтезаводе ликвидировано. Есть двое пострадавших с ранениями рук", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что людям оказана медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает.
Информация об атаке БПЛА на нефтезавод появилась в среду утром. Изначально говорилось о нескольких пострадавших.
Накануне пожар на одной из установок по переработке нефти также произошел после атаки беспилотников на Нижегородскую область в Кстовской промзоне.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Десятки беспилотников над регионами России: последствия ночных ударов ВСУ
Нефтезавод в Рязани загорелся после атаки БПЛА: есть пострадавшие
Мужчина подорвался на мине в Брянской области
 
РязаньПроисшествияНовостиРязанская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:43Что удивило международного наблюдателя из Ирака в Крыму
12:30Мирный житель скончался после атаки ВСУ на Курскую область
12:22Крымский мост в центре Симферополя: столицу украсил новый мурал
12:02Крым готов к проведению выборов президента – глава Избиркома
11:58Возгорание на нефтезаводе в Рязани после атаки БПЛА ликвидировано
11:49Утренние атаки на регионы РФ: сбиты еще 7 беспилотников
11:36В Крыму главврач поликлиники получила срок за особо крупное хищение
11:34Четверо сирот в Ялте получили квартиры после вмешательства прокуратуры
11:19Технически лучше: что говорят о выборах в России иностранцы
10:51Российский десант высадился на правом берегу Днепра: разбиты позиции ВСУ
10:42Под Симферополем открыли новый детский сад на 160 мест
10:31Беспилотник врезался в многоэтажку в Белгороде
10:27Новый удар по Курской области - пострадал мирный житель
10:18Крымский мост, провокации и ядерное оружие: Путин дал интервью Киселеву
10:00Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
09:5858 украинских дронов уничтожены над регионами РФ - Минобороны
09:52Мощные взрывы в Одессе и Кривом Роге - повреждена инфраструктура
09:45Работа Керченской переправы в среду: сильный ветер и двухметровые волны
09:33Десятки беспилотников над регионами России: последствия ночных ударов ВСУ
09:25Киев пытается помешать президентским выборам в России – Путин
Лента новостейМолния