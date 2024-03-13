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Возгорание на нефтезаводе в Рязани после атаки БПЛА ликвидировано
Возгорание на нефтезаводе в Рязани после атаки БПЛА ликвидировано - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Возгорание на нефтезаводе в Рязани после атаки БПЛА ликвидировано
Ликвидирован пожар на нефтезаводе в Рязани, возникший после атаки БПЛА. Об этом сообщает губернатор региона Павел Малков. РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T11:58
2024-03-13T11:58
2024-03-13T11:58
рязань
происшествия
новости
рязанская область
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Ликвидирован пожар на нефтезаводе в Рязани, возникший после атаки БПЛА. Об этом сообщает губернатор региона Павел Малков.Губернатор уточнил, что людям оказана медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает.Информация об атаке БПЛА на нефтезавод появилась в среду утром. Изначально говорилось о нескольких пострадавших.Накануне пожар на одной из установок по переработке нефти также произошел после атаки беспилотников на Нижегородскую область в Кстовской промзоне.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки беспилотников над регионами России: последствия ночных ударов ВСУНефтезавод в Рязани загорелся после атаки БПЛА: есть пострадавшиеМужчина подорвался на мине в Брянской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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рязань, происшествия, новости, рязанская область, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
Возгорание на нефтезаводе в Рязани после атаки БПЛА ликвидировано
Возгорание после атаки БПЛА рязанского завода ликвидировано – власти