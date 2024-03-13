https://crimea.ria.ru/20240313/vozgoranie-na-neftezavode-v-ryazani-posle-ataki-bpla-likvidirovano-1135611991.html

Возгорание на нефтезаводе в Рязани после атаки БПЛА ликвидировано

Возгорание на нефтезаводе в Рязани после атаки БПЛА ликвидировано - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Возгорание на нефтезаводе в Рязани после атаки БПЛА ликвидировано

Ликвидирован пожар на нефтезаводе в Рязани, возникший после атаки БПЛА. Об этом сообщает губернатор региона Павел Малков. РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T11:58

2024-03-13T11:58

2024-03-13T11:58

рязань

происшествия

новости

рязанская область

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0d/1130708709_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_16b2f679f1126c98246faacd3491b8ab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Ликвидирован пожар на нефтезаводе в Рязани, возникший после атаки БПЛА. Об этом сообщает губернатор региона Павел Малков.Губернатор уточнил, что людям оказана медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает.Информация об атаке БПЛА на нефтезавод появилась в среду утром. Изначально говорилось о нескольких пострадавших.Накануне пожар на одной из установок по переработке нефти также произошел после атаки беспилотников на Нижегородскую область в Кстовской промзоне.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятки беспилотников над регионами России: последствия ночных ударов ВСУНефтезавод в Рязани загорелся после атаки БПЛА: есть пострадавшиеМужчина подорвался на мине в Брянской области

рязань

рязанская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рязань, происшествия, новости, рязанская область, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)