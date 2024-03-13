https://crimea.ria.ru/20240313/evakuatsiya-zhiteley-v--belgorodskoy-oblasti--feyk-1135635256.html

Эвакуация жителей в Белгородской области – фейк

Эвакуация жителей в Белгородской области – фейк - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Эвакуация жителей в Белгородской области – фейк

Информация о предстоящей эвакуации в Белгородской области, которую получают жители региона от неизвестных по телефону, является фейком. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T21:57

2024-03-13T21:57

2024-03-13T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Информация о предстоящей эвакуации в Белгородской области, которую получают жители региона от неизвестных по телефону, является фейком. Об этом предупредили в ГУ МЧС по региону. Как сообщили в ведомстве, жителям Белгородчины поступают звонки с неизвестных номеров. Звонящие представляются сотрудниками МЧС и предупреждают о якобы готовящейся в регионе эвакуации. В ведомстве призвали доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.В среду в Крыму опровергли фейк о нехватке топлива в регионе и на Юге России из-за атак дронов. Читайте также на РИА Новости Крым: На Херсонщине фейковый телеграм-канал выдает себя за канал избиркомаНовый фейк: в Telegram появился "двойник" канала Севгоризбиркома"Опасная рыба в Керченском проливе": в Крыму разоблачили украинский фейк

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, мчс белгородской области, новости, общество, фейк