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Эвакуация жителей в Белгородской области – фейк - РИА Новости Крым, 13.03.2024
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Эвакуация жителей в Белгородской области – фейк
Эвакуация жителей в Белгородской области – фейк - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Эвакуация жителей в Белгородской области – фейк
Информация о предстоящей эвакуации в Белгородской области, которую получают жители региона от неизвестных по телефону, является фейком. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T21:57
2024-03-13T21:59
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Информация о предстоящей эвакуации в Белгородской области, которую получают жители региона от неизвестных по телефону, является фейком. Об этом предупредили в ГУ МЧС по региону. Как сообщили в ведомстве, жителям Белгородчины поступают звонки с неизвестных номеров. Звонящие представляются сотрудниками МЧС и предупреждают о якобы готовящейся в регионе эвакуации. В ведомстве призвали доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.В среду в Крыму опровергли фейк о нехватке топлива в регионе и на Юге России из-за атак дронов. Читайте также на РИА Новости Крым: На Херсонщине фейковый телеграм-канал выдает себя за канал избиркомаНовый фейк: в Telegram появился "двойник" канала Севгоризбиркома"Опасная рыба в Керченском проливе": в Крыму разоблачили украинский фейк
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белгородская область, мчс белгородской области, новости, общество, фейк
Эвакуация жителей в Белгородской области – фейк

МЧС назвали фейком информацию об эвакуации в Белгородской области

21:57 13.03.2024 (обновлено: 21:59 13.03.2024)
 
Фейк
Фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Информация о предстоящей эвакуации в Белгородской области, которую получают жители региона от неизвестных по телефону, является фейком. Об этом предупредили в ГУ МЧС по региону.
Как сообщили в ведомстве, жителям Белгородчины поступают звонки с неизвестных номеров. Звонящие представляются сотрудниками МЧС и предупреждают о якобы готовящейся в регионе эвакуации.

"Эта информация не соответствует действительности и является фейком! Сотрудники МЧС не совершают обзвон граждан", – заявили в региональном МЧС.

В ведомстве призвали доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.
В среду в Крыму опровергли фейк о нехватке топлива в регионе и на Юге России из-за атак дронов.
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Белгородская областьМЧС Белгородской областиНовостиОбществоФейк
 
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