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"Опасная рыба в Керченском проливе": в Крыму разоблачили украинский фейк - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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"Опасная рыба в Керченском проливе": в Крыму разоблачили украинский фейк
"Опасная рыба в Керченском проливе": в Крыму разоблачили украинский фейк - РИА Новости Крым, 29.02.2024
"Опасная рыба в Керченском проливе": в Крыму разоблачили украинский фейк
В некоторых Telegram-каналах и социальных появилась запущенная еще несколько лет назад фейковая информация об "утечке химикатов с турецкого сухогруза в... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T11:30
2024-02-29T11:30
крым
новости крыма
олег крючков
фейк
керченский пролив
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. В некоторых Telegram-каналах и социальных появилась запущенная еще несколько лет назад фейковая информация об "утечке химикатов с турецкого сухогруза в Керченском проливе" и "отравленной рыбе" в этих водах. Данная информация не соответствует действительности, но ее регулярно "раскручивают" противники России, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.По его словам, "сейчас этот фейк активно раскручивают в чатах наши противники, у которых посыпался весь фронт".Советник главы Крыма также призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.МВД по Республике Крым на этой неделе опровергло информацию о введении в Джанкое на севере Крыма плана "Перехват" из-за якобы обнаружения группы подозрительных лиц возле военного аэродрома.Читайте также на РИА Новости Крым:В минздраве Крыма опровергли слухи о закрытии социальных аптекВерить нельзя: вбросы о стрельбе в школах фиксируют в СевастополеВ Крыму опровергли информацию о готовящемся теракте
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крым, новости крыма, олег крючков, фейк, керченский пролив, украина
"Опасная рыба в Керченском проливе": в Крыму разоблачили украинский фейк

В Крыму опровергли вражеский фейк об "отравленной химикатами рыбе в Керченском проливе"

11:30 29.02.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКерченский пролив
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. В некоторых Telegram-каналах и социальных появилась запущенная еще несколько лет назад фейковая информация об "утечке химикатов с турецкого сухогруза в Керченском проливе" и "отравленной рыбе" в этих водах. Данная информация не соответствует действительности, но ее регулярно "раскручивают" противники России, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.
"По социальным сетям и мессенджерам снова гуляет запущенная в 2021 году и давно протухшая страшилка про "сухогруз, страшный газ и опасную рыбу". Как мы помним, тогда ничего не произошло, но фейк вбрасывают каждый февраль", – написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, "сейчас этот фейк активно раскручивают в чатах наши противники, у которых посыпался весь фронт".
Советник главы Крыма также призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
МВД по Республике Крым на этой неделе опровергло информацию о введении в Джанкое на севере Крыма плана "Перехват" из-за якобы обнаружения группы подозрительных лиц возле военного аэродрома.
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КрымНовости КрымаОлег КрючковФейкКерченский проливУкраина
 
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