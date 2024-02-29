https://crimea.ria.ru/20240229/opasnaya-ryba-v-kerchenskom-prolive-v-krymu-razoblachili-ukrainskiy-feyk-1135300372.html

"Опасная рыба в Керченском проливе": в Крыму разоблачили украинский фейк

"Опасная рыба в Керченском проливе": в Крыму разоблачили украинский фейк - РИА Новости Крым, 29.02.2024

"Опасная рыба в Керченском проливе": в Крыму разоблачили украинский фейк

В некоторых Telegram-каналах и социальных появилась запущенная еще несколько лет назад фейковая информация об "утечке химикатов с турецкого сухогруза в... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T11:30

2024-02-29T11:30

2024-02-29T11:30

крым

новости крыма

олег крючков

фейк

керченский пролив

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. В некоторых Telegram-каналах и социальных появилась запущенная еще несколько лет назад фейковая информация об "утечке химикатов с турецкого сухогруза в Керченском проливе" и "отравленной рыбе" в этих водах. Данная информация не соответствует действительности, но ее регулярно "раскручивают" противники России, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.По его словам, "сейчас этот фейк активно раскручивают в чатах наши противники, у которых посыпался весь фронт".Советник главы Крыма также призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.МВД по Республике Крым на этой неделе опровергло информацию о введении в Джанкое на севере Крыма плана "Перехват" из-за якобы обнаружения группы подозрительных лиц возле военного аэродрома.Читайте также на РИА Новости Крым:В минздраве Крыма опровергли слухи о закрытии социальных аптекВерить нельзя: вбросы о стрельбе в школах фиксируют в СевастополеВ Крыму опровергли информацию о готовящемся теракте

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2024

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крым, новости крыма, олег крючков, фейк, керченский пролив, украина