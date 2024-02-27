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Проведение операции "Перехват" в Джанкое – фейк
Проведение операции "Перехват" в Джанкое – фейк - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Проведение операции "Перехват" в Джанкое – фейк
Информация о введении в Джанкое на севере Крыма плана "Перехват" из-за якобы обнаружения группы подозрительных лиц не соответствует действительности. Об этом... РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T18:12
2024-02-27T18:12
2024-02-27T18:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Информация о введении в Джанкое на севере Крыма плана "Перехват" из-за якобы обнаружения группы подозрительных лиц не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.Во вторник некоторые Telegram-каналы сообщили о том, что в Джанкое якобы объявили план "Перехват" из-за обнаружения подозрительной группы людей возле военного аэродрома.В МВД по Крыму призвали жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.Ранее власти Крыма опровергли информацию о том, что в регионе якобы прекратила работу сеть государственных аптек "Крым-Фармация".Читайте также на РИА Новости Крым:Информация о гибели Владимира Сальдо – ложьВерить нельзя: вбросы о стрельбе в школах фиксируют в СевастополеФейковый канал в Telegram пытается провоцировать севастопольцев
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Проведение операции "Перехват" в Джанкое – фейк
МВД по Крыму опровергло информацию об объявлении плана "Перехват" в Джанкое