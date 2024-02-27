https://crimea.ria.ru/20240227/provedenie-operatsii-perekhvat-v-dzhankoe--feyk-1135257065.html

Проведение операции "Перехват" в Джанкое – фейк

Проведение операции "Перехват" в Джанкое – фейк - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Проведение операции "Перехват" в Джанкое – фейк

Информация о введении в Джанкое на севере Крыма плана "Перехват" из-за якобы обнаружения группы подозрительных лиц не соответствует действительности. Об этом... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T18:12

2024-02-27T18:12

2024-02-27T18:12

крым

джанкой

фейк

мвд по республике крым

общество

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111383/97/1113839722_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_8cbe9c3b753b8638418ed10d843e6a2c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Информация о введении в Джанкое на севере Крыма плана "Перехват" из-за якобы обнаружения группы подозрительных лиц не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.Во вторник некоторые Telegram-­каналы сообщили о том, что в Джанкое якобы объявили план "Перехват" из-за обнаружения подозрительной группы людей возле военного аэродрома.В МВД по Крыму призвали жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.Ранее власти Крыма опровергли информацию о том, что в регионе якобы прекратила работу сеть государственных аптек "Крым-Фармация".Читайте также на РИА Новости Крым:Информация о гибели Владимира Сальдо – ложьВерить нельзя: вбросы о стрельбе в школах фиксируют в СевастополеФейковый канал в Telegram пытается провоцировать севастопольцев

крым

джанкой

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, джанкой, фейк, мвд по республике крым, общество, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма