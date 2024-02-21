https://crimea.ria.ru/20240221/informatsiya-o-gibeli-vladimira-saldo---lozh-1135139897.html

Информация о гибели Владимира Сальдо - ложь

Информация о гибели Владимира Сальдо - ложь - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Информация о гибели Владимира Сальдо - ложь

Информация о якобы гибели губернатора Херсонской области Владимира Сальдо не соответствует действительности. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы региона... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T22:38

2024-02-21T22:38

2024-02-21T22:44

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Информация о якобы гибели губернатора Херсонской области Владимира Сальдо не соответствует действительности. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы региона пишет РИА Новости.Ряд украинских Telegram-каналов в среду распространил информацию о якобы гибели Владимира Сальдо.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Украина при пособничестве Запада использует токсичные соединения для проведения терактов. В частности, губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в 2022 году отравили рицином, а глава ЛНР Леонид Пасечник в 2023 году получил тяжелое отравление фенольными соединениями.В начале августа 2022 года стало известно об ухудшении состояния здоровья Владимира Сальдо. Глава администрации тогда заявил, что по рекомендации врачей пройдет медобследование, на это время его обязанности будет исполнять председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев. Позже Сальдо транспортировали в Москву в НИИ Склифосовского.20 августа в Минобороны заявили о проведении дополнительного расследования отравления боевыми отравляющими веществами главы администрации Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:10 ракет: ВСУ совершили попытку покушения на Сальдо Владимир Сальдо: тот, кто боится – пусть подождетПокушение на главу Херсонской ВГА помогли предотвратить местные жители

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владимир сальдо, херсонская область, политика, фейк, новости, украина, новые регионы россии, общество, безопасность