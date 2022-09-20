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Владимир Сальдо: тот, кто боится – пусть подождет

Владимир Сальдо: тот, кто боится – пусть подождет - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Владимир Сальдо: тот, кто боится – пусть подождет

Это интервью мы записали накануне госпитализации Владимира Сальдо в начале августа. За это время многое произошло: не прекращаются обстрелы Херсона и области... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T09:37

2022-09-20T09:37

2022-09-20T09:46

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

интервью

общество

экономика

политика

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Это интервью мы записали накануне госпитализации Владимира Сальдо в начале августа. За это время многое произошло: не прекращаются обстрелы Херсона и области ВСУшниками, предпринимаются попытки терактов и покушений на пророссийских чиновников, но люди по-прежнему ждут.... Ждут определенности, мира и спокойствия.После длительного лечения глава ВГА Херсонской области вернулся к работе. Задач стало больше, а цели не изменились. Сложности есть и в обычной жизни– Первые месяцы мы могли планировать свою работу только на месяц, а то и просто на день. Сейчас уже переходим к более привычному с экономической точки зрения варианту планирования.– В этом есть логика, но каждый день фиксируют прилеты. И, с одной стороны, люди с этим уже живут, а с другой – завтра опять может что-то прилететь. У людей будто каждый день жизнь по-новому. Как можно планировать в этих условиях?– В том-то и смысл, что даже в таких условиях план – это лучше, чем когда его нет. Как у военных: если кто-то работает без планирования своих действий, то ему больше грозит неудача, чем людям с предварительной стратегией. И вообще, есть такая формула в экономике, которая применима и в обычной жизни: "Не планируя ничего, ты планируешь поражение".– В регионе огромное количество очень сложных тем, которые требуют оперативного решения. Как они решаются, особенно не в Херсоне, а в отдаленных районах?– Есть опыт работы и в экстремальных условиях. Да, сейчас это нестандартные условия, работа ведется вопреки общепринятым логическим нормам. И тот, кто боится этого, – пусть пока подождет. А нам бояться не дано, у нас нет на это времени. Задача власти в том и состоит, чтобы строить работу таким образом, чтобы все потребности людей удовлетворить.Регулируем вручную: в Херсоне рассказали о работе переправы через Днепр >>– Это прекрасно в теории. А на практике?– То же самое. Лучше в плановом режиме создать условия, чтобы люди знали, куда обратиться. В случае болезни – к какому врачу и в какое лечебное учреждение пойти, как и где приобрести медикаменты. Мы активно работаем по этому направлению, привлекаем бизнес, даем условия и платформу для открытия аптечных сетей. Может, кажется, что это не так быстро, как хотелось бы, да, есть ряд сложностей. Но сложности есть и в обычной жизни, давайте будем откровенными.Имеет место и запугивание людей. Представляете уровень цинизма? Когда кто-то говорит о человеколюбии и стремлении помогать людям, а в то же время призывает не ходить на работу, не учить детей, не лечить, не делать операции, не ликвидировать коммунальные аварии…Новая реальность новых территорий >>Такое античеловечное отношение присуще тем, кто издалека пытается управлять жизнью здесь. Но люди все видят. Да, есть страх, есть опасения, но даже при этом жизнь течет в обычном режиме. Есть у Боярского песня "Городские цветы" со строчкой "прорастают цветы сквозь асфальт…" Так и здесь. Реальная, здравомыслящая жизнь свое место найдет.Пусть примут решение те, кто здесь– Вы сказали, у людей есть страх. Если говорить о будущем региона, очевидно, ответ жители хотят услышать от Москвы?– Мы хотим, чтобы свое мнение высказали сами люди. Когда люди скажут, Москва, я уверен, откликнется. И помощь со стороны Москвы есть. Но есть также общепринятые мораль и права, и мы их придерживаемся. Право людей – сказать в открытую, где и с кем они хотят жить. "Стерпится – слюбится" редко работает. Насильно мил не будешь. Самое главное – мнение людей.В Херсонской области начинают планировать бюджет на следующие два года >>– Но ведь большое количество людей покинули область. И одни не возвращаются, потому что боятся, другие не могут – Украина не очень охотно пускает людей на эти территории. Как им быть?– И это есть. Это наши реалии, и с ними нужно считаться. Но тем не менее есть те, кто остался, кто тоже боится прилетов, кого тоже запугивают по телефону, и кто терпит еще большие неудобства, связанные с логистикой, доставкой продуктов, отсутствием возможности нормального отдыха по вечерам. И эти люди имеют полное право решить, где им дальше быть! Они имеют первоочередное право. Потому что они здесь остались. И мы должны сделать все, чтобы потом никто не говорил, что кого-то заставили, и чтобы никто не имел возможность людей запугать.– А если за это время новые HIMARS прилетят?– А мы все время возвращаемся к тому, что есть угрозы. Мы теперь живем в таком мире. Давайте обратимся к мировой истории. Есть страны, которые так живут сотни лет, но тем не менее эти страны развиваются так, что многим другим надо брать с них пример.Нам просто довелось жить на изломе– То есть теперь придется жить в условиях нового мира, где всегда будет какая-то угроза?– Мы уже живем в этих условиях. Сейчас идет слом геополитической системы. И они также бывали в истории человечества. Так все устроено, что человечество не может без них и должно когда-то что-то происходить. Нам просто довелось жить на его изломе.– Но вряд ли каждый херсонский фермер или учитель готов это понять и принять. Все же люди хотят комфорта, и в этом смысле существует большая опасность.– В обычной жизни тоже кто-то хочет жить так, как успешные бизнесмены, но при этом он не хочет идти дальше, чем на обычную рыбалку. Таким людям надо дать возможность не быть голодными. А тем, кто хочет, надо дать удочку, чтобы он шел и ловил.HIMARS, бизнес и Потемкин– Откуда в Херсонскую область уже зашел бизнес? Из Крыма, с материковой части России или, может, уже есть даже представители украинского бизнеса?– Украинский никуда и не уходил. Он есть и пытается здесь продолжить свою деятельность. И на здоровье, если это чистый бизнес без уплаты налогов на деятельность ВСУ. Иначе потом за эти же деньги будут куплены те же HIMARS, которые этому же бизнесу будут мешать работать.У нас есть местные предприниматели, которые стоят в очереди за паспортами и понимают, что им в этих условиях лучше. Я иногда разговариваю с ними, и они говорят, что и сейчас продолжают работать, благодарят, что им дают возможность это делать. Они понимают, что, может, в чем-то теряют, но тут же говорят, что они заработают и в итоге приобретут.– Вы человек, проживший долгую жизнь. Могли ли вы предположить год-два назад, что сейчас вы окажетесь здесь, в такой роли и в новой реальности? Как себя ощущаете и оцениваете?– Оценивать меня должны люди. Я же ощущаю себя в хорошем тонусе. Я делаю свое дело и свою работу, а она заключается в том, чтобы помогать людям. Я делаю работу с удовольствием и это большое счастье, когда то, что ты делаешь, приносит удовлетворение.А то, что будет или не будет – гадать можно сколько угодно. Сейчас есть эта реальность. Конечно, я об этом не знал и предположить не мог, но знаю точно, что эта земля исконно была русской и осваивали ее великие люди, в том числе Григорий Потемкин. За недолгие 10 лет он сумел – где военными действиями, где дипломатической хитростью или просто хитростью, как это было с Крымом, – присоединить и начать осваивать территории, строить новые города.Журналист о жителях Херсона: все понимают свое будущее – оно с Россией >>– Сальдо как новый Потемкин… Но между тем мы помним, что у него были интриги с серьезными великими людьми, были споры и конкуренция. Между прочим, и про вашу команду говорят, что она совершенно неоднородна и это не просто клуб единомышленников.– Так в этом же и смысл! Если все будут полностью одинаковыми и не будет соревновательности, то эффективность будет ниже. Я сознательно иду на то, чтобы создать условия для соревновательности, это двигатель вперед. Имея опыт управленческой деятельности, я понимаю, что так лучше. Не люблю, когда руководителю заглядывают в рот. Я намеренно сталкиваю людей идеями, даю возможность им соревноваться, сделать лучше другого или лучше меня. Ведь это лучше для дела!Кстати, о том, мог ли я предположить такое развитие событий. Когда я впервые выиграл выборы мэра в Херсоне, город был далеко не в достатке, в забвении. И раз я выиграл выборы, то стремился сделать его лучше, привлекательнее и с большей деловой активностью. Тогда я решил, что нам не хватает духовного начала и стержня, вокруг которого этот край осваивался. А не хватало памятника Потемкину, основателю Херсона, скульптура которого была установлена еще в 1836 году и исчезла во время Великой Отечественной войны. И вот я решил, что Потемкин вернется на свое место, в Потемкинский сквер. И мы это сделали в 2003 году. Несмотря на сопротивление со стороны местных националистов. Я провел опрос людей, 80% местных жителей высказались за возврат его на законное место. Собрали народным методом деньги, сделали памятник и установили его.Наверное, это и было начало. Конечно, я не мог этого знать, но когда чего-то хочешь – тебе помогает Вселенная. Прошло 20 лет, и вот у меня выпал шанс продолжить начатое ранее…

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херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, интервью, общество, экономика, политика