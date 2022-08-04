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В Херсонской области начинают планировать бюджет на следующие два года - РИА Новости Крым, 04.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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В Херсонской области начинают планировать бюджет на следующие два года
В Херсонской области начинают планировать бюджет на следующие два года - РИА Новости Крым, 04.08.2022
В Херсонской области начинают планировать бюджет на следующие два года
Власти Херсонской области приступили к планированию бюджета на этот и два последующих года. Об этом по итогам визита в Херсон вице-премьера РФ Марата Хуснуллина РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T15:18
2022-08-04T15:18
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым, Валерий Волков. Власти Херсонской области приступили к планированию бюджета на этот и два последующих года. Об этом по итогам визита в Херсон вице-премьера РФ Марата Хуснуллина рассказал глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.Он уточнил, что в план работ местные власти включат Каховскую ГЭС, дамбу и подъездные пути к ней, а также дороги на въезде Херсон, которые получили повреждения в результате обстрелов ВСУ.В Херсонской области восстановят и отремонтируют дороги &gt;&gt;Как сообщалось, Россия выделит Херсонской области 6 миллиардов рублей для финансирования пенсий и других социальных выплат в августе. Это вдвое больше, чем месяцем ранее.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Референдум в Херсонской области – смогут ли голосовать покинувшие регион &gt;&gt;Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220804/ukrainskiy-biznes-prodolzhaet-rabotat-v-khersone---saldo-1124065125.html
херсонская область
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Валерий Волков
Валерий Волков
Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, экономика
В Херсонской области начинают планировать бюджет на следующие два года

Глава Херсонской ВГА Сальдо: начали планировать бюджет на следующие два года

15:18 04.08.2022
 
© РИА Новости КрымАдминистративное здание в Херсоне
Административное здание в Херсоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости Крым
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Валерий Волков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым, Валерий Волков. Власти Херсонской области приступили к планированию бюджета на этот и два последующих года. Об этом по итогам визита в Херсон вице-премьера РФ Марата Хуснуллина рассказал глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.
"Если первые месяцы мы могли планировать свою работу только на месяц, а то и просто на день, то сейчас мы уже переходим к более привычному с экономической точки зрения варианту планирования – то есть наперед. Вице-премьер Хуснуллин сказал, что пора переходить к такому планированию: бюджет до конца года и на два последующих года. Для этого нам дадут специалистов из других регионов России, которые нам эту работу помогут организовать", - рассказал Сальдо в интервью РИА Новости Крым.
Он уточнил, что в план работ местные власти включат Каховскую ГЭС, дамбу и подъездные пути к ней, а также дороги на въезде Херсон, которые получили повреждения в результате обстрелов ВСУ.
В Херсонской области восстановят и отремонтируют дороги >>
Как сообщалось, Россия выделит Херсонской области 6 миллиардов рублей для финансирования пенсий и других социальных выплат в августе. Это вдвое больше, чем месяцем ранее.
Магазин в Херсоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
14:52Новая жизнь на освобожденных территориях
Украинский бизнес продолжает работать в Херсоне - Сальдо
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Референдум в Херсонской области – смогут ли голосовать покинувшие регион >>
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
Мелитополь
18:06
Новая жизнь на освобожденных территорияхСобытия, комментарии, репортажи о том, как живут и меняются территории Украины, освобожденные в ходе спецоперации
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьЭкономика
 
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Заголовок открываемого материала
15:18В Херсонской области начинают планировать бюджет на следующие два года
15:14ДТП на трассе Симферополь-Ялта: легковушку смяло после удара о троллейбус
14:52Украинский бизнес продолжает работать в Херсоне - Сальдо
14:37Эксперт оценил вероятность производства "Байрактаров" в России
14:16Референдум в Херсонской области – смогут ли голосовать покинувшие регион
14:07Ученые сделали новые выводы о преступлениях нацистов в каменоломнях Крыма
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11:50Бывшему сотруднику Госкомрегистра вынесен приговор — прокуратура
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