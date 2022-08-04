https://crimea.ria.ru/20220804/v-khersonskoy-oblasti-nachinayut-planirovat-byudzhet-na-sleduyuschie-dva-goda-1124065566.html

В Херсонской области начинают планировать бюджет на следующие два года

В Херсонской области начинают планировать бюджет на следующие два года - РИА Новости Крым, 04.08.2022

В Херсонской области начинают планировать бюджет на следующие два года

Власти Херсонской области приступили к планированию бюджета на этот и два последующих года. Об этом по итогам визита в Херсон вице-премьера РФ Марата Хуснуллина РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T15:18

2022-08-04T15:18

2022-08-04T15:18

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123890116_0:713:1200:1388_1920x0_80_0_0_a930d1490912984f3b183b287a8be899.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым, Валерий Волков. Власти Херсонской области приступили к планированию бюджета на этот и два последующих года. Об этом по итогам визита в Херсон вице-премьера РФ Марата Хуснуллина рассказал глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.Он уточнил, что в план работ местные власти включат Каховскую ГЭС, дамбу и подъездные пути к ней, а также дороги на въезде Херсон, которые получили повреждения в результате обстрелов ВСУ.В Херсонской области восстановят и отремонтируют дороги >>Как сообщалось, Россия выделит Херсонской области 6 миллиардов рублей для финансирования пенсий и других социальных выплат в августе. Это вдвое больше, чем месяцем ранее.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Референдум в Херсонской области – смогут ли голосовать покинувшие регион >>Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220804/ukrainskiy-biznes-prodolzhaet-rabotat-v-khersone---saldo-1124065125.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Валерий Волков

Валерий Волков

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Валерий Волков

херсонская область, экономика