В Херсонской области начинают планировать бюджет на следующие два года
Глава Херсонской ВГА Сальдо: начали планировать бюджет на следующие два года
© РИА Новости КрымАдминистративное здание в Херсоне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым, Валерий Волков. Власти Херсонской области приступили к планированию бюджета на этот и два последующих года. Об этом по итогам визита в Херсон вице-премьера РФ Марата Хуснуллина рассказал глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.
"Если первые месяцы мы могли планировать свою работу только на месяц, а то и просто на день, то сейчас мы уже переходим к более привычному с экономической точки зрения варианту планирования – то есть наперед. Вице-премьер Хуснуллин сказал, что пора переходить к такому планированию: бюджет до конца года и на два последующих года. Для этого нам дадут специалистов из других регионов России, которые нам эту работу помогут организовать", - рассказал Сальдо в интервью РИА Новости Крым.
Он уточнил, что в план работ местные власти включат Каховскую ГЭС, дамбу и подъездные пути к ней, а также дороги на въезде Херсон, которые получили повреждения в результате обстрелов ВСУ.
Как сообщалось, Россия выделит Херсонской области 6 миллиардов рублей для финансирования пенсий и других социальных выплат в августе. Это вдвое больше, чем месяцем ранее.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.