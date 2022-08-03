https://crimea.ria.ru/20220803/antonovskiy-most-v-khersone-vosstanovyat-stroiteli-krymskogo-mosta-1124049709.html

Антоновский мост в Херсоне восстановят строители Крымского моста

Антоновский мост в Херсоне восстановят строители Крымского моста - РИА Новости Крым, 03.08.2022

Антоновский мост в Херсоне восстановят строители Крымского моста

Работа по восстановлению поврежденного в ходе атаки ВСУ Антоновского моста в Херсоне идет полным ходом, ремонт проводит компания-подрядчик строительства... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T14:00

2022-08-03T14:00

2022-08-03T14:46

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

марат хуснуллин

российская федерация (россия, рф)

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ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости Крым. Работа по восстановлению поврежденного в ходе атаки ВСУ Антоновского моста в Херсоне идет полным ходом, ремонт проводит компания-подрядчик строительства Крымского моста. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Чем важен Антоновский мост в Херсоне и почему ВСУ хотят его разрушить >>В Крыму рассказали, что будет с автобусным сообщением в Херсон >>Как сообщалось, Антоновский мост и расположенный неподалеку от него железнодорожный мост ранее подверглись ракетному обстрелу со стороны Украины. Движение по мосту приостановили для всех видов транспорта, через Днепр запустили паромы, российскими военными организована переправа.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.

https://crimea.ria.ru/20220803/novaya-pereprava-cherez-dnepr-v-khersone-besplatna-dlya-vsekh--vs-rf-1124047713.html

https://crimea.ria.ru/20220701/puteshestvie-tuda-i-obratno-simferopol-kherson-1123720127.html

херсонская область

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, марат хуснуллин, российская федерация (россия, рф)