Антоновский мост в Херсоне восстановят строители Крымского моста
Хуснуллин: Антоновский мост восстановят строители Крымского моста, он скоро заработает
14:00 03.08.2022 (обновлено: 14:46 03.08.2022)
© РИА Новости КрымМарат Хуснуллин, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (справа) и Владимир Сальдо - глава администрации Херсонской области
© РИА Новости Крым
ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости Крым. Работа по восстановлению поврежденного в ходе атаки ВСУ Антоновского моста в Херсоне идет полным ходом, ремонт проводит компания-подрядчик строительства Крымского моста. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"Вижу, что работа организована. Скоро работы будут завершены. Я думаю, что в начале следующей недели мост будет готов. Там очень активно идет работа. К счастью, мост был запроектирован во времена СССР и база сохранилась. Нашли людей, которые разбираются, нашли базу и прислали лучшую мостостроительную компанию в стране, которая строит наибольшее количество таких объектов и построила Крымский мост. Ребята профессионалы, у них достаточно компетенции и опыта. Я с ними поговорил и ничего страшного я там не вижу, считаю, что мост будет восстановлен", - сказал он журналистам.
Как сообщалось, Антоновский мост и расположенный неподалеку от него железнодорожный мост ранее подверглись ракетному обстрелу со стороны Украины. Движение по мосту приостановили для всех видов транспорта, через Днепр запустили паромы, российскими военными организована переправа.
Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.