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В Херсоне возле Антоновского моста заработала переправа - РИА Новости Крым, 01.08.2022
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В Херсоне возле Антоновского моста заработала переправа
В Херсоне возле Антоновского моста заработала переправа - РИА Новости Крым, 01.08.2022
В Херсоне возле Антоновского моста заработала переправа
Движение через Днепр возле Антоновского моста в Херсоне осуществляется по переправе, организованной российскими военными, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T09:56
2022-08-01T09:56
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
транспорт
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Движение через Днепр возле Антоновского моста в Херсоне осуществляется по переправе, организованной российскими военными, сообщает РИА Новости.Ранее два пересекающих Днепр моста в Херсонской области – автомобильный Антоновский и расположенный неподалеку железнодорожный – подверглись ракетному обстрелу со стороны Украины. Движение по мосту приостановили для всех видов транспорта, через Днепр запустили паромы.Путешествие туда и обратно: Симферополь-Херсон-Симферополь &gt;&gt;По данным информагентства, жители Херсона могут переправиться через реку на понтонном пароме на личном авто- и мототранспорте. Управлением и организацией движения парома занимаются российские силовики.В Крыму рассказали, что будет с автобусным сообщением в Херсон &gt;&gt; По словам главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, приостановка движения по Антоновскому мосту усложнила перемещение между берегами Днепра, однако не остановила его. Движение восстановят после устранения угрозы ракетных обстрелов со стороны ВСУ.
https://crimea.ria.ru/20220721/chem-vazhen-antonovskiy-most-v-khersone-i-pochemu-vsu-khotyat-ego-razrushit-1123914084.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Видео РИА Новости. В Херсоне у Антоновского моста через Днепр заработала переправа
Российские военные организовали в Херсоне переправу через Днепр у Антоновского моста, который закрыли из-за украинских обстрелов. Видео корреспондента РИА Новости.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
херсонская область, транспорт, специальная военная операция рф на украине
В Херсоне возле Антоновского моста заработала переправа

ВС РФ организовали переправу в Херсоне возле закрытого из-за ракетных обстрелов моста

09:56 01.08.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Движение через Днепр возле Антоновского моста в Херсоне осуществляется по переправе, организованной российскими военными, сообщает РИА Новости.
Ранее два пересекающих Днепр моста в Херсонской области – автомобильный Антоновский и расположенный неподалеку железнодорожный – подверглись ракетному обстрелу со стороны Украины. Движение по мосту приостановили для всех видов транспорта, через Днепр запустили паромы.
Путешествие туда и обратно: Симферополь-Херсон-Симферополь >>
По данным информагентства, жители Херсона могут переправиться через реку на понтонном пароме на личном авто- и мототранспорте. Управлением и организацией движения парома занимаются российские силовики.
В Крыму рассказали, что будет с автобусным сообщением в Херсон >>
По словам главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, приостановка движения по Антоновскому мосту усложнила перемещение между берегами Днепра, однако не остановила его. Движение восстановят после устранения угрозы ракетных обстрелов со стороны ВСУ.
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Чем важен Антоновский мост в Херсоне и почему ВСУ хотят его разрушить
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьТранспортСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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