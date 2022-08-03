https://crimea.ria.ru/20220803/khersonskaya-oblast-gotovitsya-k-referendumu---khusnullin-1124052613.html

Херсонская область готовится к референдуму - Хуснуллин

Херсонская область готовится к референдуму - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 03.08.2022

Херсонская область готовится к референдуму - Хуснуллин

В Херсонской области в рамках подготовки к референдуму необходимо провести большую работу, подготовить избирательные участки и школы. Об этом заявил заместитель РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T15:08

2022-08-03T15:08

2022-08-03T15:10

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

марат хуснуллин

российская федерация (россия, рф)

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ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости Крым. В Херсонской области в рамках подготовки к референдуму необходимо провести большую работу, подготовить избирательные участки и школы. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Люди, город, жизнь. Как сегодня живет Херсон >>Ранее в Херсонской и Запорожской областях создали избиркомы для проведения референдумов о вступлении в состав Российсклой Федерации. Их планируют провести осенью.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.Новая жизнь на освобожденных территориях >>

https://crimea.ria.ru/20220803/pensii-v-khersonskoy-oblasti-kakie-nuzhny-dokumenty-dlya-oformleniya-1124048580.html

https://crimea.ria.ru/20220615/chego-zhdut-i-o-chem-perezhivayut-zhiteli-khersonschiny-reportazh-s-granitsy-1123540458.html

херсонская область

российская федерация (россия, рф)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, марат хуснуллин, российская федерация (россия, рф)