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Херсонская область готовится к референдуму - Хуснуллин
Херсонская область готовится к референдуму - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Херсонская область готовится к референдуму - Хуснуллин
В Херсонской области в рамках подготовки к референдуму необходимо провести большую работу, подготовить избирательные участки и школы. Об этом заявил заместитель РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T15:08
2022-08-03T15:08
2022-08-03T15:10
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
марат хуснуллин
российская федерация (россия, рф)
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ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости Крым. В Херсонской области в рамках подготовки к референдуму необходимо провести большую работу, подготовить избирательные участки и школы. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Люди, город, жизнь. Как сегодня живет Херсон >>Ранее в Херсонской и Запорожской областях создали избиркомы для проведения референдумов о вступлении в состав Российсклой Федерации. Их планируют провести осенью.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.Новая жизнь на освобожденных территориях >>
https://crimea.ria.ru/20220803/pensii-v-khersonskoy-oblasti-kakie-nuzhny-dokumenty-dlya-oformleniya-1124048580.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, марат хуснуллин, российская федерация (россия, рф)
Херсонская область готовится к референдуму - Хуснуллин
Хуснуллин: к референдуму в Херсоне надо отремонтировать избирательные участки и школы
15:08 03.08.2022 (обновлено: 15:10 03.08.2022)