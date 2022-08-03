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Херсонская область готовится к референдуму - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 03.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Херсонская область готовится к референдуму - Хуснуллин
Херсонская область готовится к референдуму - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Херсонская область готовится к референдуму - Хуснуллин
В Херсонской области в рамках подготовки к референдуму необходимо провести большую работу, подготовить избирательные участки и школы. Об этом заявил заместитель РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T15:08
2022-08-03T15:10
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
марат хуснуллин
российская федерация (россия, рф)
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ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости Крым. В Херсонской области в рамках подготовки к референдуму необходимо провести большую работу, подготовить избирательные участки и школы. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Люди, город, жизнь. Как сегодня живет Херсон &gt;&gt;Ранее в Херсонской и Запорожской областях создали избиркомы для проведения референдумов о вступлении в состав Российсклой Федерации. Их планируют провести осенью.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.Новая жизнь на освобожденных территориях &gt;&gt;
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херсонская область, марат хуснуллин, российская федерация (россия, рф)
Херсонская область готовится к референдуму - Хуснуллин

Хуснуллин: к референдуму в Херсоне надо отремонтировать избирательные участки и школы

15:08 03.08.2022 (обновлено: 15:10 03.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Сергей ГеоргиевХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости Крым . Сергей Георгиев
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ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости Крым. В Херсонской области в рамках подготовки к референдуму необходимо провести большую работу, подготовить избирательные участки и школы. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
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"В рамках подготовки к референдуму большая очень работа (предстоит - ред.), надо помочь отремонтировать и школы, и избирательные участки. Сегодня мы все эти вопросы очень подробно обсудили", - сказал Хуснуллин во время своего визита в Херсон.
Ранее в Херсонской и Запорожской областях создали избиркомы для проведения референдумов о вступлении в состав Российсклой Федерации. Их планируют провести осенью.
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