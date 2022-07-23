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Избирком для проведения референдума создают в Херсонской области - РИА Новости Крым, 23.07.2022
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Избирком для проведения референдума создают в Херсонской области
Избирком для проведения референдума создают в Херсонской области - РИА Новости Крым, 23.07.2022
Избирком для проведения референдума создают в Херсонской области
Власти Херсонской области вслед за Запорожской объявили о создании избирательной комиссии для проведения выборов и референдума, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T20:21
2022-07-23T20:20
херсонская область
общество
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Власти Херсонской области вслед за Запорожской объявили о создании избирательной комиссии для проведения выборов и референдума, пишет РИА Новости.Как сообщили в пресс-службе администрации региона, соответствующий указ подписан главой ВГА Владимиром Сальдо в субботу."Указом главы военно-гражданской администрации Херсонской области от 22 июля 2022 года создается избирательная комиссия Херсонской области в составе семи членов со сроком полномочий три года и объявляется прием предложений по кандидатурам", - говорится в сообщении.Ранее в субботу аналогичный указ был подписан главой администрации Запорожской области Евгением Балицким. Он сообщал, что по инициативе жителей области референдум по вопросу вхождения региона в состав Российской Федерации состоится осенью.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах стать частью России.
https://crimea.ria.ru/20220723/v-zaporozhskoy-oblasti-sozdayut-izbirkomy-dlya-provedeniya-referenduma-1123940590.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, общество, политика
Избирком для проведения референдума создают в Херсонской области

В Херсонской области создают избиркомы для проведения референдума о вступлении в Россию

20:21 23.07.2022
 
© РИА Новости КрымХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Власти Херсонской области вслед за Запорожской объявили о создании избирательной комиссии для проведения выборов и референдума, пишет РИА Новости.
Как сообщили в пресс-службе администрации региона, соответствующий указ подписан главой ВГА Владимиром Сальдо в субботу.
"Указом главы военно-гражданской администрации Херсонской области от 22 июля 2022 года создается избирательная комиссия Херсонской области в составе семи членов со сроком полномочий три года и объявляется прием предложений по кандидатурам", - говорится в сообщении.
Повседневная жизнь в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
18:31
В Запорожской области создают избиркомы для проведения референдума
Ранее в субботу аналогичный указ был подписан главой администрации Запорожской области Евгением Балицким. Он сообщал, что по инициативе жителей области референдум по вопросу вхождения региона в состав Российской Федерации состоится осенью.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах стать частью России.
 
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Заголовок открываемого материала
20:21Избирком для проведения референдума создают в Херсонской области
20:03Главные события и комментарии дня: 23 июля
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18:31В Запорожской области создают избиркомы для проведения референдума
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