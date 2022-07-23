https://crimea.ria.ru/20220723/izbirkom-dlya-provedeniya-referenduma-sozdayut-v-khersonskoy-oblasti-1123940900.html

Избирком для проведения референдума создают в Херсонской области

Избирком для проведения референдума создают в Херсонской области - РИА Новости Крым, 23.07.2022

Избирком для проведения референдума создают в Херсонской области

Власти Херсонской области вслед за Запорожской объявили о создании избирательной комиссии для проведения выборов и референдума, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.07.2022

2022-07-23T20:21

2022-07-23T20:21

2022-07-23T20:20

херсонская область

общество

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/12/1123884378_0:189:1171:848_1920x0_80_0_0_d899a29780d9e230864bb6683461d5ff.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Власти Херсонской области вслед за Запорожской объявили о создании избирательной комиссии для проведения выборов и референдума, пишет РИА Новости.Как сообщили в пресс-службе администрации региона, соответствующий указ подписан главой ВГА Владимиром Сальдо в субботу."Указом главы военно-гражданской администрации Херсонской области от 22 июля 2022 года создается избирательная комиссия Херсонской области в составе семи членов со сроком полномочий три года и объявляется прием предложений по кандидатурам", - говорится в сообщении.Ранее в субботу аналогичный указ был подписан главой администрации Запорожской области Евгением Балицким. Он сообщал, что по инициативе жителей области референдум по вопросу вхождения региона в состав Российской Федерации состоится осенью.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах стать частью России.

https://crimea.ria.ru/20220723/v-zaporozhskoy-oblasti-sozdayut-izbirkomy-dlya-provedeniya-referenduma-1123940590.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество, политика