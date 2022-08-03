https://crimea.ria.ru/20220803/pensii-v-khersonskoy-oblasti-kakie-nuzhny-dokumenty-dlya-oformleniya-1124048580.html
Пенсии в Херсонской области: какие нужны документы для оформления
Пенсии в Херсонской области: какие нужны документы для оформления - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Пенсии в Херсонской области: какие нужны документы для оформления
Выйти на пенсию жители Херсонской области могут по достижении 60 лет, для оформления выплаты необходимо предоставить паспорт, подтвердить свой трудовой стаж и... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T12:36
2022-08-03T12:36
2022-08-03T12:37
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым, Валерий Волков, Сергей Георгиев. Выйти на пенсию жители Херсонской области могут по достижении 60 лет, для оформления выплаты необходимо предоставить паспорт, подтвердить свой трудовой стаж и при наличии уже выданного пенсионного удостоверения – предоставить и его. Об этом корреспондентам РИА Новости Крым рассказала замглавы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева.Люди, город, жизнь. Как сегодня живет Херсон >>Ранее Губарева сообщила, что социальные и пенсионные выплаты жителям Херсона будут начислять на карту Промсвязьбанка. Это станет возможным с 1 сентября, сейчас областные власти ведут подготовительные работы.
https://crimea.ria.ru/20220803/novaya-pereprava-cherez-dnepr-v-khersone-besplatna-dlya-vsekh--vs-rf-1124047713.html
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херсонская область, общество
Пенсии в Херсонской области: какие нужны документы для оформления
Замглавы ВГА Губарева перечислила документы для оформления пенсий в Херсонской области
12:36 03.08.2022 (обновлено: 12:37 03.08.2022)