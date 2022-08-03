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Пенсии в Херсонской области: какие нужны документы для оформления - РИА Новости Крым, 03.08.2022
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Пенсии в Херсонской области: какие нужны документы для оформления
Пенсии в Херсонской области: какие нужны документы для оформления - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Пенсии в Херсонской области: какие нужны документы для оформления
Выйти на пенсию жители Херсонской области могут по достижении 60 лет, для оформления выплаты необходимо предоставить паспорт, подтвердить свой трудовой стаж и... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T12:36
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новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым, Валерий Волков, Сергей Георгиев. Выйти на пенсию жители Херсонской области могут по достижении 60 лет, для оформления выплаты необходимо предоставить паспорт, подтвердить свой трудовой стаж и при наличии уже выданного пенсионного удостоверения – предоставить и его. Об этом корреспондентам РИА Новости Крым рассказала замглавы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева.Люди, город, жизнь. Как сегодня живет Херсон &gt;&gt;Ранее Губарева сообщила, что социальные и пенсионные выплаты жителям Херсона будут начислять на карту Промсвязьбанка. Это станет возможным с 1 сентября, сейчас областные власти ведут подготовительные работы.
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херсонская область, общество
Пенсии в Херсонской области: какие нужны документы для оформления

Замглавы ВГА Губарева перечислила документы для оформления пенсий в Херсонской области

12:36 03.08.2022 (обновлено: 12:37 03.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота Пенсионного фонда в Мелитополе
Работа Пенсионного фонда в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым, Валерий Волков, Сергей Георгиев. Выйти на пенсию жители Херсонской области могут по достижении 60 лет, для оформления выплаты необходимо предоставить паспорт, подтвердить свой трудовой стаж и при наличии уже выданного пенсионного удостоверения – предоставить и его. Об этом корреспондентам РИА Новости Крым рассказала замглавы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева.
"Сейчас мы сделали верификацию. Нужно просто прийти и показать паспорт, пенсионное удостоверение либо подтвердить, что тебе 60 лет – именно этот возраст мы взяли за базу, то есть немного раньше, чем в России, а также подтвердить свой трудовой стаж. И тогда вы получаете пенсионную выплату, это фиксированная сумма для всех в 10 тысяч. Это как средняя пенсия по Украине", - рассказала она.
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Ранее Губарева сообщила, что социальные и пенсионные выплаты жителям Херсона будут начислять на карту Промсвязьбанка. Это станет возможным с 1 сентября, сейчас областные власти ведут подготовительные работы.
Мелитополь
12:36
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