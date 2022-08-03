Пенсии в Херсонской области: какие нужны документы для оформления

"Сейчас мы сделали верификацию. Нужно просто прийти и показать паспорт, пенсионное удостоверение либо подтвердить, что тебе 60 лет – именно этот возраст мы взяли за базу, то есть немного раньше, чем в России, а также подтвердить свой трудовой стаж. И тогда вы получаете пенсионную выплату, это фиксированная сумма для всех в 10 тысяч. Это как средняя пенсия по Украине", - рассказала она.