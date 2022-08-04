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Референдум в Херсонской области – смогут ли голосовать покинувшие регион - РИА Новости Крым, 04.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220804/referendum-v-khersonskoy-oblasti--smogut-li-golosovat-pokinuvshie-region--1124064480.html
Референдум в Херсонской области – смогут ли голосовать покинувшие регион
Референдум в Херсонской области – смогут ли голосовать покинувшие регион - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Референдум в Херсонской области – смогут ли голосовать покинувшие регион
Участвовать в референдуме о вступлении Херсонской области в состав Российской Федерации будут люди, которые после начала спецоперации остались в регионе и... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T14:16
2022-08-04T14:22
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым, Валерий Волков. Участвовать в референдуме о вступлении Херсонской области в состав Российской Федерации будут люди, которые после начала спецоперации остались в регионе и продолжают там жить и работать. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо."Пусть примут решения те, кто находится здесь. Они имеют первоочередное право, потому что они остались здесь, - заявил он. – Те, кто не уехал, кто тоже боится прилетов, кого тоже запугивают по телефону и кто терпит неудобства, связанные с логистикой, доставкой продуктов, отсутствием возможности нормального отдыха по вечерам – эти люди имеют полное право решить, где им дальше быть. И далее будет так, как решит большинство".Сейчас местные власти продолжают подготовку к плебисциту. Конкретной даты пока не называют, главное – провести все организационные мероприятия, обеспечить безопасность и дать людям возможность спокойно сделать свой выбор, подчеркнул Сальдо.Хотят ли жители Херсонской области в Россию – соцопрос &gt;&gt;Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Херсон рассказал о подготовке к референдуму и о том, что для этого необходимо привести в порядок избирательные участки.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Новая жизнь на освобожденных территориях &gt;&gt;Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220803/chto-rasskazyvayut-passazhiry-perepravy-cherez-dnepr-v-khersonskoy-oblasti-1124050221.html
https://crimea.ria.ru/20220615/chego-zhdut-i-o-chem-perezhivayut-zhiteli-khersonschiny-reportazh-s-granitsy-1123540458.html
херсонская область
российская федерация (россия, рф)
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Валерий Волков
Валерий Волков
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
херсонская область, общество, российская федерация (россия, рф)
Референдум в Херсонской области – смогут ли голосовать покинувшие регион

Глава Херсона Сальдо: участвовать в референдуме будут только оставшиеся в регионе люди

14:16 04.08.2022 (обновлено: 14:22 04.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Сергей ГеоргиевСтелла на въезде в Херсон
Стелла на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости Крым . Сергей Георгиев
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Валерий Волков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым, Валерий Волков. Участвовать в референдуме о вступлении Херсонской области в состав Российской Федерации будут люди, которые после начала спецоперации остались в регионе и продолжают там жить и работать. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.
"Пусть примут решения те, кто находится здесь. Они имеют первоочередное право, потому что они остались здесь, - заявил он. – Те, кто не уехал, кто тоже боится прилетов, кого тоже запугивают по телефону и кто терпит неудобства, связанные с логистикой, доставкой продуктов, отсутствием возможности нормального отдыха по вечерам – эти люди имеют полное право решить, где им дальше быть. И далее будет так, как решит большинство".
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Вчера, 14:05Новая жизнь на освобожденных территориях
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Сейчас местные власти продолжают подготовку к плебисциту. Конкретной даты пока не называют, главное – провести все организационные мероприятия, обеспечить безопасность и дать людям возможность спокойно сделать свой выбор, подчеркнул Сальдо.
"Для начала нужно хорошо подготовиться и провести серьезную организационную работу. Мы должны сделать все, чтобы люди могли свободно выразить свое мнение. Важно, чтобы потом никто не говорил, что кого-то заставили, и чтобы никто не имел возможность людей запугать. Все это нужно подготовить и только потом провести референдум, - отметил он. - Это право людей – сказать, где и с кем они хотят жить. "Стерпится-слюбится" – работает редко. Насильно мил не будешь. Поэтому для нас самое главное – мнение людей".
Хотят ли жители Херсонской области в Россию – соцопрос >>
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Херсон рассказал о подготовке к референдуму и о том, что для этого необходимо привести в порядок избирательные участки.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Новая жизнь на освобожденных территориях >>
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
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