https://crimea.ria.ru/20220804/referendum-v-khersonskoy-oblasti--smogut-li-golosovat-pokinuvshie-region--1124064480.html

Референдум в Херсонской области – смогут ли голосовать покинувшие регион

Референдум в Херсонской области – смогут ли голосовать покинувшие регион - РИА Новости Крым, 04.08.2022

Референдум в Херсонской области – смогут ли голосовать покинувшие регион

Участвовать в референдуме о вступлении Херсонской области в состав Российской Федерации будут люди, которые после начала спецоперации остались в регионе и... РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T14:16

2022-08-04T14:16

2022-08-04T14:22

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым, Валерий Волков. Участвовать в референдуме о вступлении Херсонской области в состав Российской Федерации будут люди, которые после начала спецоперации остались в регионе и продолжают там жить и работать. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо."Пусть примут решения те, кто находится здесь. Они имеют первоочередное право, потому что они остались здесь, - заявил он. – Те, кто не уехал, кто тоже боится прилетов, кого тоже запугивают по телефону и кто терпит неудобства, связанные с логистикой, доставкой продуктов, отсутствием возможности нормального отдыха по вечерам – эти люди имеют полное право решить, где им дальше быть. И далее будет так, как решит большинство".Сейчас местные власти продолжают подготовку к плебисциту. Конкретной даты пока не называют, главное – провести все организационные мероприятия, обеспечить безопасность и дать людям возможность спокойно сделать свой выбор, подчеркнул Сальдо.Хотят ли жители Херсонской области в Россию – соцопрос >>Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Херсон рассказал о подготовке к референдуму и о том, что для этого необходимо привести в порядок избирательные участки.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Новая жизнь на освобожденных территориях >>Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220803/chto-rasskazyvayut-passazhiry-perepravy-cherez-dnepr-v-khersonskoy-oblasti-1124050221.html

https://crimea.ria.ru/20220615/chego-zhdut-i-o-chem-perezhivayut-zhiteli-khersonschiny-reportazh-s-granitsy-1123540458.html

херсонская область

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Валерий Волков

Валерий Волков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Валерий Волков

херсонская область, общество, российская федерация (россия, рф)