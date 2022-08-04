Референдум в Херсонской области – смогут ли голосовать покинувшие регион
Глава Херсона Сальдо: участвовать в референдуме будут только оставшиеся в регионе люди
14:16 04.08.2022 (обновлено: 14:22 04.08.2022)
© РИА Новости Крым . Сергей ГеоргиевСтелла на въезде в Херсон
© РИА Новости Крым . Сергей Георгиев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым, Валерий Волков. Участвовать в референдуме о вступлении Херсонской области в состав Российской Федерации будут люди, которые после начала спецоперации остались в регионе и продолжают там жить и работать. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.
"Пусть примут решения те, кто находится здесь. Они имеют первоочередное право, потому что они остались здесь, - заявил он. – Те, кто не уехал, кто тоже боится прилетов, кого тоже запугивают по телефону и кто терпит неудобства, связанные с логистикой, доставкой продуктов, отсутствием возможности нормального отдыха по вечерам – эти люди имеют полное право решить, где им дальше быть. И далее будет так, как решит большинство".
Сейчас местные власти продолжают подготовку к плебисциту. Конкретной даты пока не называют, главное – провести все организационные мероприятия, обеспечить безопасность и дать людям возможность спокойно сделать свой выбор, подчеркнул Сальдо.
"Для начала нужно хорошо подготовиться и провести серьезную организационную работу. Мы должны сделать все, чтобы люди могли свободно выразить свое мнение. Важно, чтобы потом никто не говорил, что кого-то заставили, и чтобы никто не имел возможность людей запугать. Все это нужно подготовить и только потом провести референдум, - отметил он. - Это право людей – сказать, где и с кем они хотят жить. "Стерпится-слюбится" – работает редко. Насильно мил не будешь. Поэтому для нас самое главное – мнение людей".
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Херсон рассказал о подготовке к референдуму и о том, что для этого необходимо привести в порядок избирательные участки.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.