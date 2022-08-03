https://crimea.ria.ru/20220803/agrarii-khersona-iz-za-nalichnogo-rascheta-teryayut-v-dengakh--khusnulin-1124050956.html

Аграрии Херсона из-за наличного расчета теряют в деньгах – Хуснуллин

Аграрии Херсона из-за наличного расчета теряют в деньгах – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 03.08.2022

Аграрии Херсона из-за наличного расчета теряют в деньгах – Хуснуллин

Из-за отсутствия налаженной финансовой системы и желания осуществлять расчет наличными херсонские аграрии вынуждены продавать зерно по заниженным ценам. Об этом РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T14:28

2022-08-03T14:28

2022-08-03T14:45

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

сельское хозяйство

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ХЕРСОН, 3 авг - РИА Новости Крым. Из-за отсутствия налаженной финансовой системы и желания осуществлять расчет наличными херсонские аграрии вынуждены продавать зерно по заниженным ценам. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в Херсон."Полосатые рейсы": арбузы c Украины отправятся в Крым и регионы РФ >>Вторая проблема для херсонских аграриев – транспортная. По словам Хуслуннина, крупнейший в России оптово-розничный продовольственный центр готов закупать сельхозпродукцию из Херсонской области, однако местные жители пока опасаются логистических сложностей."Водители с местными номерами боятся ехать в Россию, просто опыта у них нет и они не понимают, как пойдут по дорогам до Москвы. Хотя я могу сказать, что у нас крупнейший оптовый покупатель готов закупать продукцию Херсонской области, я лично с ним об этом говорил. Поэтому мы договорились, что будем выдавать им специальные пропуска для проезда по всем территориям, как новым, так и по территориям России", - добавил вице-премьер.Также Хуснуллин сообщил, что в ближайшее время будет решаться вопрос о создании местного автотранспортного предприятия для вывоза сельхозпродукции.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.Люди, город, жизнь. Как сегодня живет Херсон >>

https://crimea.ria.ru/20220721/pervye-zernouborochnye-kombayny-otpravilis-iz-kryma-v-zaporozhskuyu-oblast-1123918182.html

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херсонская область, общество, сельское хозяйство