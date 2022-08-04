https://crimea.ria.ru/20220804/khersonskaya-oblast-poluchit-6-mlrd-rubley-na-sotsvyplaty-v-avguste-1124062194.html

Херсонская область получит 6 млрд рублей на соцвыплаты в августе

Херсонская область получит 6 млрд рублей на соцвыплаты в августе - РИА Новости Крым, 04.08.2022

Херсонская область получит 6 млрд рублей на соцвыплаты в августе

Россия выделит Херсонской области 6 миллиардов рублей для финансирования пенсий и других социальных выплат, сообщила замглавы военно-гражданской администрации... РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T12:38

2022-08-04T12:38

2022-08-04T12:38

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

соцзащита

общество

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Россия выделит Херсонской области 6 миллиардов рублей для финансирования пенсий и других социальных выплат, сообщила замглавы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.Жителям Херсона будут начислять пособия и пенсии на карту Промсвязьбанка >>По словам Губаревой, увеличение регионального бюджета вызвано, в первую очередь, ростом финансовой поддержки пенсионеров и социально незащищенных граждан."Люди поверили, что Россия здесь навсегда и массово обращаются к новым органам власти за поддержкой", – добавила она.Как сообщалось, в Херсонской области пенсионеры получают выплаты в размере 10 тысяч рублей, это соразмерно средней пенсии, которую получали люди при Украине. Деньги можно получить на следующий день после обращения.Выплата ветеранам войны в Херсонской области: как получить >>В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220803/pensii-v-khersonskoy-oblasti-kakie-nuzhny-dokumenty-dlya-oformleniya-1124048580.html

https://crimea.ria.ru/20220615/chego-zhdut-i-o-chem-perezhivayut-zhiteli-khersonschiny-reportazh-s-granitsy-1123540458.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, соцзащита, общество, российская федерация (россия, рф)