https://crimea.ria.ru/20220804/khersonskaya-oblast-poluchit-6-mlrd-rubley-na-sotsvyplaty-v-avguste-1124062194.html
Херсонская область получит 6 млрд рублей на соцвыплаты в августе
Херсонская область получит 6 млрд рублей на соцвыплаты в августе - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Херсонская область получит 6 млрд рублей на соцвыплаты в августе
Россия выделит Херсонской области 6 миллиардов рублей для финансирования пенсий и других социальных выплат, сообщила замглавы военно-гражданской администрации... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T12:38
2022-08-04T12:38
2022-08-04T12:38
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
соцзащита
общество
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Россия выделит Херсонской области 6 миллиардов рублей для финансирования пенсий и других социальных выплат, сообщила замглавы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.Жителям Херсона будут начислять пособия и пенсии на карту Промсвязьбанка >>По словам Губаревой, увеличение регионального бюджета вызвано, в первую очередь, ростом финансовой поддержки пенсионеров и социально незащищенных граждан."Люди поверили, что Россия здесь навсегда и массово обращаются к новым органам власти за поддержкой", – добавила она.Как сообщалось, в Херсонской области пенсионеры получают выплаты в размере 10 тысяч рублей, это соразмерно средней пенсии, которую получали люди при Украине. Деньги можно получить на следующий день после обращения.Выплата ветеранам войны в Херсонской области: как получить >>В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220803/pensii-v-khersonskoy-oblasti-kakie-nuzhny-dokumenty-dlya-oformleniya-1124048580.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, соцзащита, общество, российская федерация (россия, рф)
Херсонская область получит 6 млрд рублей на соцвыплаты в августе
Власти Херсонщины: область получит 6 млрд рублей на социальные выплаты в августе
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Россия выделит Херсонской области 6 миллиардов рублей для финансирования пенсий и других социальных выплат, сообщила замглавы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
"6 миллиардов рублей – данная бюджетная заявка сформирована на август для области. Это выше в два раза, чем в июле. В полном объеме будут профинансированы пенсии и другие социальные выплаты", – написала она в своем Telegram-канале.
По словам Губаревой, увеличение регионального бюджета вызвано, в первую очередь, ростом финансовой поддержки пенсионеров и социально незащищенных граждан.
"Люди поверили, что Россия здесь навсегда и массово обращаются к новым органам власти за поддержкой", – добавила она.
Как сообщалось, в Херсонской области пенсионеры получают выплаты в размере 10 тысяч рублей,
это соразмерно средней пенсии, которую получали люди при Украине. Деньги можно получить на следующий день после обращения.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.