https://crimea.ria.ru/20220802/vyplata-veteranam-voyny-v-khersonskoy-oblasti-kak-poluchit-1124031946.html

Выплата ветеранам войны в Херсонской области: как получить

Выплата ветеранам войны в Херсонской области: как получить - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Выплата ветеранам войны в Херсонской области: как получить

Ветераны Великой Отечественной войны в Херсонской области будут получать ежемесячную выплату в размере пять тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте областной... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T10:02

2022-08-02T10:02

2022-08-02T10:02

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херсонская область

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Ветераны Великой Отечественной войны в Херсонской области будут получать ежемесячную выплату в размере пять тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте областной администрации."Ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется гражданам признанным в соответствии с действующим законодательством, законодательством Украины, а также законодательством СССР, участниками боевых действий, инвалидами войны, участниками войны, принимавшими участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", — говорится в сообщении на сайте администрации.Оформить выплату можно в управлении труда и социальной политики области по адресам.В администрации уточнили, что выплаты и доставка пособий будет осуществляться через органы соцзащиты и "Почтой Херсона".

https://crimea.ria.ru/20220729/bezrabotnym-khersonschiny-predlagayut-oplachivaemye-obschestvennye-raboty-1123997407.html

https://crimea.ria.ru/20220727/vlasti-zaporozhskoy-oblasti-anonsirovali-novye-sotsvyplaty-s-1-avgusta-1123976937.html

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херсонская область, общество, экономика