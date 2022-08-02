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Выплата ветеранам войны в Херсонской области: как получить - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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Выплата ветеранам войны в Херсонской области: как получить
Выплата ветеранам войны в Херсонской области: как получить - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Выплата ветеранам войны в Херсонской области: как получить
Ветераны Великой Отечественной войны в Херсонской области будут получать ежемесячную выплату в размере пять тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте областной... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T10:02
2022-08-02T10:02
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Ветераны Великой Отечественной войны в Херсонской области будут получать ежемесячную выплату в размере пять тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте областной администрации."Ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется гражданам признанным в соответствии с действующим законодательством, законодательством Украины, а также законодательством СССР, участниками боевых действий, инвалидами войны, участниками войны, принимавшими участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", — говорится в сообщении на сайте администрации.Оформить выплату можно в управлении труда и социальной политики области по адресам.В администрации уточнили, что выплаты и доставка пособий будет осуществляться через органы соцзащиты и "Почтой Херсона".
https://crimea.ria.ru/20220729/bezrabotnym-khersonschiny-predlagayut-oplachivaemye-obschestvennye-raboty-1123997407.html
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херсонская область, общество, экономика
Выплата ветеранам войны в Херсонской области: как получить

Как ветеранам Великой Отечественной в Херсонской области получить ежемесячную выплату

10:02 02.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Ветераны Великой Отечественной войны в Херсонской области будут получать ежемесячную выплату в размере пять тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте областной администрации.
"Ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется гражданам признанным в соответствии с действующим законодательством, законодательством Украины, а также законодательством СССР, участниками боевых действий, инвалидами войны, участниками войны, принимавшими участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", — говорится в сообщении на сайте администрации.
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Уточняется, что ежемесячная выплата установлена в размере пять тысяч рублей. Чтобы получить выплату необходимо предоставить удостоверение или иной документ, подтверждающий статус участника боевых действий, инвалида войны, участника войны, принимавших участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Оформить выплату можно в управлении труда и социальной политики области по адресам.
  • г. Херсон, ул. Репина, 1
  • пгт Белозерка, ул. Свободы, 89.
  • г. Голая Пристань, ул. Покрышева, 41.
  • г. Геническ, пр-т Мира, 43.
  • г. Новая Каховка, ул. Историческая (Ленина), 18.
  • г. Олешки Херсонской области, ул.Гвардейская, 6
  • г. Скадовск, ул. Александровская, 32
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