https://crimea.ria.ru/20220905/novaya-realnost-novykh-territoriy-1124403878.html

Новая реальность новых территорий

Новая реальность новых территорий - РИА Новости Крым, 05.09.2022

Новая реальность новых территорий

Как живут новые территории в условиях прилетов ракет, уехавших соседей и одновременно – российских социальных выплат и формирующихся органов власти. Как существуют разные пласты реальности и люди в них, - в материале РИА Новости Крым.

2022-09-05T18:23

2022-09-05T18:23

2022-09-05T18:48

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

российская федерация (россия, рф)

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Кофе, пес и хаймерсЗдесь идет жизнь, которая многими в Москве, возможно, не ощущается, а потому не очень осознается, но именно она составляет основу новой реальности в новых областях. Которые то ли уже часть РФ де-факто, то ли канун референдума, то ли переходный период с непростыми сроками и ориентирами.Он не очень похож на крымский, потому что тот сопровождался "вежливыми людьми", а не хаймерсами, летящими не только на русских военных, как упорно сообщают украинские паблики, но и на детские сады, на местных жителей, на их дома. Это, наверное, отчасти больше похоже на донецкие реалии, где дети играют с "лепестками".Где-то ухает, бахает, не так чтобы сильно, но явно недалеко. За уличными столиками продолжают пить кофе, в магазины заходят люди, ходит общественный транспорт, дворники подметают листья, проезжают военные. По улицам идут дети, подростки в черно-белых одеждах возвращаются из школ. И никто даже не вздрагивает.На хлопок отреагировала лишь собака. Прижимаясь к колонне здания, она облаяла хаймерс или что там летело, обращая свою пасть к небу. "Она боится", - поясняет девушка-официантка из соседнего кафе. На лице самой девушки страха нет.На трассах авто объезжают воронки, где-то оперативно засыпанные, где-то нет. Недалеко от того самого моста, который стал центром глумления украинских пабликов, стоят машины с людьми. Гражданскими. Ждут переправу. Пускающим ракеты по фигу, что люди могут пострадать просто потому, что им нужно на тот берег. На днепровских лиманах кто-то загорает, кто-то сидит с удочкой, ругаясь на катера, которые жужжат и распугивают рыбу, а совсем рядом что-то горит, ухает. Прилетает, что бы ни писали украинцы, по турбазам и общежитиям, накрывает рядом стоящие школы и дома простых граждан.ВСУ обстреляли частный сектор в Новой Каховке, есть погибшие и разрушения >>Все это выглядит как в каком-то заштатном американском сюрреалистичном боевике, если бы не было сегодняшней реальностью Херсонской области.За Россию стало большеИ это привело к удивительному парадоксу. Если, как говорят жители, весной за Россию было от силы процентов 40, а остальные за Украину, то сейчас соотношение примерно такое: 70 процентов хотят жить в России. Откуда резкие изменения на фоне прилетов?Как раз из-за них! Херсонцы вдруг поняли, что ВСУ не щадят своих же граждан. И обратили свой гнев не на русских. Россия стала выплачивать пенсии и пособия, открывать школы и ставить охрану, говорить спасибо преподавателям, которые вышли работать, и родителям, которые привели учиться своих детей. А в это время летят ракеты… Вы точно защищаете своих граждан от русских? Снося здания и унося жизни?Люди живут в мире между хаосом и новым порядком, который неизвестно, когда наступит и каким будет. Но все надеются, что очень скоро.Одни пытаются построить системы выплат, для чего нужны банки, карточки, банкоматы. Не говоря о базах данных, которые остались в Киеве. Другие, рискуя собственными жизнями, отгоняют жителей от мест, куда может прилететь. Третьи готовят референдум. Носятся по области, выруливая между обстрелами и настроениями граждан, общаются с новыми главами администраций, собирают залы сторонников России и пишут отчеты в Москву. О том, как все продвигается. Вероятно, где-то хотят видеть много отчетов.Хотя время нормального менеджмента и KPI здесь еще не пришло. Придет, но чуть позже.Люди, город, жизнь. Как сегодня живет Херсон >>Но все работают, заняты почти до ночи, точнее, до комендантского часа. Складывается впечатление, что здесь у всех свои, параллельные реальности. Органы власти набирают сотрудников – газеты публикуют объявления о том, что нужны сотрудники ГИБДД, участковых избирательных комиссий, специалисты по экологии. Российская налоговая служба напоминает о сдаче отчетности и присвоении ИНН гражданам, получившим российский паспорт. Кто-то уже вошел в российское правовое поле. "На сегодня в реестры юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих деятельность с Запорожской, Херсонской и Харьковской областях, включены сведения о 6750 субъектах деятельности – 1924 компаниях и 4826 ИП" (это еще на начало августа).Как зарабатывают людиЛюди зарабатывают как могут. Например, сейчас очень востребовано передвижение между берегами Днепра, а у многих свои лодки. Теперь они превратились в такси. Как и передвижение на такси по земле – координация людей, маршрутов и машин возникла мгновенно. Вдоль дороги уже есть новая реклама: "Безопасный маршрут Херсон – Польша – Грузия". Видимо, для тех, кто еще не уехал, но думает. И даны уже новые, российские номера телефонов.Персонализация SIM-карт в Херсонской области: зачем это надо и как пройти >>Хотя местные говорят, что сейчас больше возвращаются, чем уезжают. По оценкам самих жителей Херсонской области, уехали от 50 до 60 процентов жителей. Из них процентов 20 уже вернулись. Почему? Все просто. Люди поняли, что там, где-то на Западе, они никому особо не нужны. Одни проели сбережения, другие не смогли устроиться на работу, третьи, наоборот, устроились, после чего им начали приходить такие счета на жилье и коммуналку, что они поняли: их просто пытаются встроить в свою привычную европейскую жизнь без скидок и особенностей. И начали собираться в обратный путь…Работают рынки, люди перевозят картошку и арбузы – машинами, прицепами, лодками. Есть села больше проукраинские, но большинство настроены на Россию, рассказывают жители. Главы муниципалитетов радуются, что могут наконец нормально говорить и читать по-русски. Школьники пошли в школы – все так непривычно, но начались уроки, преподавали активно сортируют новые учебники.…Когда девушка, ученица 11 класса, рассказывает, как проходили уроки в украинской системе образования, честно говоря, волосы встают дыбом. У них были целые часы уроков про то, какие плохие русские, преподаватели рассказывали, как русские солдаты едят младенцев, насилуют девушек. Раз в несколько месяцев школьники писали письма, собирали посылки бойцам АТО, плели какие-то маскировочные сети. Восемь долгих лет. Для кого-то – почти все школьные годы.…Когда русские бойцы пришли, от них сначала шарахались. Сейчас бегут к ним за помощью, с любым вопросом. У сельской школы стоит улыбчивый парень в военной форме, к нему идут за советом учителя, здороваются дети. Вот, оказывается, какие на самом деле русские солдаты…Орки, котики, огонь. Информация по-украински >>В ожиданииВпереди осень, к которой активно готовятся. Референдум обсуждают, но скорее фоново – те, кому положено. Его готовят, но решение о дате все равно будут принимать в Москве, где другая жизнь. А люди живут здесь. Этой новой жизнью и ждут. Ждут определенности, ждут, когда перестанет "бабахать", как тут говорят, ждут, когда перестанут расти цены и можно будет снова начать что-то планировать, ждать зиму и знать, что не замерзнешь, что будут деньги и урожай весной. Что будет жизнь. Новая, другая. Жизнь.

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херсонская область

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество, российская федерация (россия, рф)