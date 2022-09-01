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Новые книги и новые классы: как будут учиться школьники Херсона
Новые книги и новые классы: как будут учиться школьники Херсона - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Новые книги и новые классы: как будут учиться школьники Херсона
1 сентября в Херсонской области 91 школа открыла двери для учащихся, рассказали РИА Новости Крым в региональном министерстве образования. РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T11:01
2022-09-01T11:01
2022-09-01T11:16
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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ХЕРСОН, 1 сен - РИА Новости Крым, Сергей Георгиев. 1 сентября в Херсонской области 91 школа открыла двери для учащихся, рассказали РИА Новости Крым в региональном министерстве образования.Для учеников пятого и одиннадцатого класса предусмотрены бесплатные полдники, но с 1 января бесплатное питание будут получать все ученики, добавили в ведомстве.В этом году учебные учреждения области и города Херсона оснастят современной материально-технической базой, мультимедийным оборудованием, программным обеспечением. В том числе в школах обновят учебные кабинеты, добавят компьютерные классы. Педагогам предстоит внедрять новые стандарты образования.На сегодняшний день в область доставили 600 тысяч российских учебников и различные наглядные пособия. Программа обучения в регионе полностью интегрируется в учебную программу России, отметили в министерстве.Сколько учителей из Херсона и Запорожья прошли переподготовку в Крыму >>В целях безопасности учебные заведения круглосуточно охраняют сотрудники "Росгвардии".В министерстве также сообщили, что дети из прифронтовых районов в середине сентября поедут учиться в детские оздоровительные лагеря России. Туда же направят преподавателей основных предметов.Ранее глава департамента образования и науки Херсонской области Татьяна Кузьмич рассказала, о том, как школы Херсонской области готовили к новому учебному году.
https://crimea.ria.ru/20220823/v-shkolakh-khersonschiny-prodolzhat-izuchat-ukrainskiy-yazyk--vlasti-1124256325.html
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херсонская область, общество
Новые книги и новые классы: как будут учиться школьники Херсона
Минобразования Херсонской области: 91 школа открыла двери для учащихся
11:01 01.09.2022 (обновлено: 11:16 01.09.2022) ХЕРСОН, 1 сен - РИА Новости Крым, Сергей Георгиев.
1 сентября в Херсонской области 91 школа открыла двери для учащихся, рассказали РИА Новости Крым
в региональном министерстве образования.
"Сегодня в Херсонской области 91 школа открыла двери для учащихся, 18 тысяч школьников получили новые учебники, 1,5 тысячам первоклассников сегодня и завтра будут вручены ранцы школьника со всеми необходимыми принадлежностями, для 7 тысяч учащихся 1-4 классов организовано бесплатное горячее питание", - сообщили в профильном министерстве.
Для учеников пятого и одиннадцатого класса предусмотрены бесплатные полдники, но с 1 января бесплатное питание будут получать все ученики, добавили в ведомстве.
В этом году учебные учреждения области и города Херсона оснастят современной материально-технической базой, мультимедийным оборудованием, программным обеспечением. В том числе в школах обновят учебные кабинеты, добавят компьютерные классы. Педагогам предстоит внедрять новые стандарты образования.
На сегодняшний день в область доставили 600 тысяч российских учебников и различные наглядные пособия. Программа обучения в регионе полностью интегрируется в учебную программу России, отметили в министерстве.
В целях безопасности учебные заведения круглосуточно охраняют сотрудники "Росгвардии".
В министерстве также сообщили, что дети из прифронтовых районов в середине сентября поедут учиться в детские оздоровительные лагеря России. Туда же направят преподавателей основных предметов.
Ранее глава департамента образования и науки Херсонской области Татьяна Кузьмич рассказала, о том, как школы Херсонской области готовили к новому учебному году.