https://crimea.ria.ru/20220823/kak-v-khersonskoy-oblasti-gotovyatsya-k-novomu-uchebnomu-godu-1124266424.html

Как в Херсонской области готовятся к новому учебному году

Как в Херсонской области готовятся к новому учебному году - РИА Новости Крым, 23.08.2022

Как в Херсонской области готовятся к новому учебному году

В школах Херсонской области активно готовятся к новому учебному году – составлено расписание, закуплены учебники, классы готовы встречать обучающихся. Первого... РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T19:15

2022-08-23T19:15

2022-08-23T19:00

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В школах Херсонской области активно готовятся к новому учебному году – составлено расписание, закуплены учебники, классы готовы встречать обучающихся. Первого сентября во всех образовательных учреждениях освобожденного региона пройдут торжественные линейки, на которых впервые прозвучит гимн Российской Федерации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава департамента образования и науки Херсонской области Татьяна Кузьмич."Подготовка идет активно. Мы очень благодарны директорам и учителям, которые приходят к нам, родителям, которые приводят деток, с каждым днем их становится все больше. Только вчера в нескольких школах около 50 детей приходили записываться на обучение, нас это радует", – рассказал она.КФУ стал партнером госуниверситета Мелитополя: что предложат студентам >>По ее словам, родители и дети спокойно воспринимают тот факт, что с нового учебного года русский язык станет государственным. При этом, украинский также останется в программе."Фактически, когда мы проверяли штатное расписание, 90% выбрали как родной украинский язык, поэтому все спокойны. Билингвизм – это нормальное явление на наших территориях. При этом, украинский язык может также изучаться в рамках внеурочной деятельности, по официальному запросу родителей. Директора школы комментировали нам, что где-то изучению будет уделяться один час, где-то два, где-то три – мы не возражаем", – подчеркнула Кузьмич.К новому учебному году также готовится управленческий и педагогический состав образовательных учреждений. Переподготовка по российским образовательным программам началась в конце июня. По данным минобраза Республики Крым, профессиональную переподготовку в Крыму прошли более 500 учителей и руководителей образовательных учреждений из освобожденных областей Украины."Начиная с июля пять или шесть групп учителей по разным предметам и направлениям, всего около 50 человек по каждому, проходили недельные курсы на базе Евпатории. Все это организовывала Академия Минпросвещения России. Кроме того, мы пригласили двух очень активных и опытных педагогов из России, оба учителя русского и литературы, один из них управленец. В течение месяца они провели семинары и тренинги для директоров школ Херсона и области, учителей русского языка и литературы, начальной школы, дошкольного образования и завучей по воспитательной работе. Было охвачено около 400 педагогов", – поделилась Кузьмич.Она отметила оптимистичный настрой педагогов в преддверии учебного года, который во многом пройдет по-новому.Ранее в военно-гражданской администрации Херсонской области сообщили, что с 1 сентября обучение в школах Херсонской области будет осуществляться на русском языке, украинский язык продолжат преподавать как отдельный предмет.

https://crimea.ria.ru/20220823/v-shkolakh-khersonschiny-prodolzhat-izuchat-ukrainskiy-yazyk--vlasti-1124256325.html

https://crimea.ria.ru/20220715/vstupitelnaya-kampaniya-v-melitopole-o-mestakh-uchitelyakh-i-pomoschi-kryma-1123854171.html

https://crimea.ria.ru/20220807/ekaterina-gubareva-my-zdes-chtoby-lyudi-ne-boyalis-1124093311.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество