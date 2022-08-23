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Как в Херсонской области готовятся к новому учебному году - РИА Новости Крым, 23.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Как в Херсонской области готовятся к новому учебному году
Как в Херсонской области готовятся к новому учебному году - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Как в Херсонской области готовятся к новому учебному году
В школах Херсонской области активно готовятся к новому учебному году – составлено расписание, закуплены учебники, классы готовы встречать обучающихся. Первого... РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T19:15
2022-08-23T19:00
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В школах Херсонской области активно готовятся к новому учебному году – составлено расписание, закуплены учебники, классы готовы встречать обучающихся. Первого сентября во всех образовательных учреждениях освобожденного региона пройдут торжественные линейки, на которых впервые прозвучит гимн Российской Федерации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава департамента образования и науки Херсонской области Татьяна Кузьмич."Подготовка идет активно. Мы очень благодарны директорам и учителям, которые приходят к нам, родителям, которые приводят деток, с каждым днем их становится все больше. Только вчера в нескольких школах около 50 детей приходили записываться на обучение, нас это радует", – рассказал она.КФУ стал партнером госуниверситета Мелитополя: что предложат студентам &gt;&gt;По ее словам, родители и дети спокойно воспринимают тот факт, что с нового учебного года русский язык станет государственным. При этом, украинский также останется в программе."Фактически, когда мы проверяли штатное расписание, 90% выбрали как родной украинский язык, поэтому все спокойны. Билингвизм – это нормальное явление на наших территориях. При этом, украинский язык может также изучаться в рамках внеурочной деятельности, по официальному запросу родителей. Директора школы комментировали нам, что где-то изучению будет уделяться один час, где-то два, где-то три – мы не возражаем", – подчеркнула Кузьмич.К новому учебному году также готовится управленческий и педагогический состав образовательных учреждений. Переподготовка по российским образовательным программам началась в конце июня. По данным минобраза Республики Крым, профессиональную переподготовку в Крыму прошли более 500 учителей и руководителей образовательных учреждений из освобожденных областей Украины."Начиная с июля пять или шесть групп учителей по разным предметам и направлениям, всего около 50 человек по каждому, проходили недельные курсы на базе Евпатории. Все это организовывала Академия Минпросвещения России. Кроме того, мы пригласили двух очень активных и опытных педагогов из России, оба учителя русского и литературы, один из них управленец. В течение месяца они провели семинары и тренинги для директоров школ Херсона и области, учителей русского языка и литературы, начальной школы, дошкольного образования и завучей по воспитательной работе. Было охвачено около 400 педагогов", – поделилась Кузьмич.Она отметила оптимистичный настрой педагогов в преддверии учебного года, который во многом пройдет по-новому.Ранее в военно-гражданской администрации Херсонской области сообщили, что с 1 сентября обучение в школах Херсонской области будет осуществляться на русском языке, украинский язык продолжат преподавать как отдельный предмет.
https://crimea.ria.ru/20220823/v-shkolakh-khersonschiny-prodolzhat-izuchat-ukrainskiy-yazyk--vlasti-1124256325.html
https://crimea.ria.ru/20220715/vstupitelnaya-kampaniya-v-melitopole-o-mestakh-uchitelyakh-i-pomoschi-kryma-1123854171.html
https://crimea.ria.ru/20220807/ekaterina-gubareva-my-zdes-chtoby-lyudi-ne-boyalis-1124093311.html
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херсонская область, общество
Как в Херсонской области готовятся к новому учебному году

В департаменте образования Херсонской области рассказали о готовности школ к 1 сентября

19:15 23.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШкольная линейка
Школьная линейка - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В школах Херсонской области активно готовятся к новому учебному году – составлено расписание, закуплены учебники, классы готовы встречать обучающихся. Первого сентября во всех образовательных учреждениях освобожденного региона пройдут торжественные линейки, на которых впервые прозвучит гимн Российской Федерации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава департамента образования и науки Херсонской области Татьяна Кузьмич.
"Подготовка идет активно. Мы очень благодарны директорам и учителям, которые приходят к нам, родителям, которые приводят деток, с каждым днем их становится все больше. Только вчера в нескольких школах около 50 детей приходили записываться на обучение, нас это радует", – рассказал она.
КФУ стал партнером госуниверситета Мелитополя: что предложат студентам >>
По ее словам, родители и дети спокойно воспринимают тот факт, что с нового учебного года русский язык станет государственным. При этом, украинский также останется в программе.
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"Фактически, когда мы проверяли штатное расписание, 90% выбрали как родной украинский язык, поэтому все спокойны. Билингвизм – это нормальное явление на наших территориях. При этом, украинский язык может также изучаться в рамках внеурочной деятельности, по официальному запросу родителей. Директора школы комментировали нам, что где-то изучению будет уделяться один час, где-то два, где-то три – мы не возражаем", – подчеркнула Кузьмич.
К новому учебному году также готовится управленческий и педагогический состав образовательных учреждений. Переподготовка по российским образовательным программам началась в конце июня. По данным минобраза Республики Крым, профессиональную переподготовку в Крыму прошли более 500 учителей и руководителей образовательных учреждений из освобожденных областей Украины.
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"Начиная с июля пять или шесть групп учителей по разным предметам и направлениям, всего около 50 человек по каждому, проходили недельные курсы на базе Евпатории. Все это организовывала Академия Минпросвещения России. Кроме того, мы пригласили двух очень активных и опытных педагогов из России, оба учителя русского и литературы, один из них управленец. В течение месяца они провели семинары и тренинги для директоров школ Херсона и области, учителей русского языка и литературы, начальной школы, дошкольного образования и завучей по воспитательной работе. Было охвачено около 400 педагогов", – поделилась Кузьмич.
Она отметила оптимистичный настрой педагогов в преддверии учебного года, который во многом пройдет по-новому.
"Учителя переживают, мы все переживаем, но верим в лучшее и смотрим с оптимизмом, веря, что система образования, в которой сегодня нам предстоит работать – созидательная. Все трудности мы переживем", – заключила она.
Ранее в военно-гражданской администрации Херсонской области сообщили, что с 1 сентября обучение в школах Херсонской области будет осуществляться на русском языке, украинский язык продолжат преподавать как отдельный предмет.
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