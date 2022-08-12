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КФУ стал партнером госуниверситета Мелитополя: что предложат студентам - РИА Новости Крым, 12.08.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220812/kfu-stal-partnerom-gosuniversiteta-melitopolya-chto-predlozhat-studentam-1124139672.html
КФУ стал партнером госуниверситета Мелитополя: что предложат студентам
КФУ стал партнером госуниверситета Мелитополя: что предложат студентам - РИА Новости Крым, 12.08.2022
КФУ стал партнером госуниверситета Мелитополя: что предложат студентам
Более 20 преподавателей госуниверситета Мелитополя приехали в Крым на повышение квалификации в рамках соглашения с КФУ. Об этом сообщает пресс-служба Крымского... РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T08:23
2022-08-12T08:23
новая жизнь на освобожденных территориях
крым
образование в крыму и севастополе
запорожская область
общество
кфу (крымский федеральный университет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Более 20 преподавателей госуниверситета Мелитополя приехали в Крым на повышение квалификации в рамках соглашения с КФУ. Об этом сообщает пресс-служба Крымского федерального университета.По данным КФУ, университет стал первым партнером Мелитопольского государственного университета среди российских вузов. Соответствующий приказ подписал глава министерства науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.Партнерство предполагает создание совместных образовательных программ для студентов.Кроме того, повысить свою квалификацию и пройти стажировку на базе КФУ смогут преподаватели мелитопольского госуниверситета.По словам ректора крымского вуза Андрея Фалалеева, КФУ готов оказать максимальную поддержку коллегам из Мелитополя и обменяться опытом.Первые образовательные курсы для профессоров и преподаватель МГУ стартовали в Крыму 9 августа. Обучение пройдут 25 преподавателей, в том числе по филологии, юриспруденции, менеджменту, финансам и учету, педагогике и психологии.Ранее в Крым приехали 40 студентов из вузов Донбасса на образовательный заезд "Летнего университета" в Республику Крым.
https://crimea.ria.ru/20220713/studenty-ldnr-budut-razvivat-regiony-s-pomoschyu-poluchennykh-v-krymu-znaniy-1123831910.html
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крым, образование в крыму и севастополе, запорожская область, общество, кфу (крымский федеральный университет)
КФУ стал партнером госуниверситета Мелитополя: что предложат студентам

КФУ налаживает обмен преподавателями и студентами с госуниверситетом Мелитополя

08:23 12.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкульптура В.И. Вернадского в Крымском федеральном университете
Скульптура В.И. Вернадского в Крымском федеральном университете - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Более 20 преподавателей госуниверситета Мелитополя приехали в Крым на повышение квалификации в рамках соглашения с КФУ. Об этом сообщает пресс-служба Крымского федерального университета.
По данным КФУ, университет стал первым партнером Мелитопольского государственного университета среди российских вузов. Соответствующий приказ подписал глава министерства науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.
Пресс-конференция Международный опыт: в Крыму пройдут обучение иностранные студенты - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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Партнерство предполагает создание совместных образовательных программ для студентов.
"В вузах-партнерах будут созданы совместные образовательные программы, которые студенты могут освоить одновременно и получить двойной диплом по результатам итоговой государственной аттестации. Приоритетными направлениями станут математические, естественные, инженерные, технические, педагогические, гуманитарные и сельскохозяйственные науки, а также науки об обществе, искусстве и культуре", – говорится в релизе.
Кроме того, повысить свою квалификацию и пройти стажировку на базе КФУ смогут преподаватели мелитопольского госуниверситета.
По словам ректора крымского вуза Андрея Фалалеева, КФУ готов оказать максимальную поддержку коллегам из Мелитополя и обменяться опытом.
ЕГЭ русский языкм - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 15:31
Как будут сдавать ЕГЭ школьники из Донбасса
Первые образовательные курсы для профессоров и преподаватель МГУ стартовали в Крыму 9 августа. Обучение пройдут 25 преподавателей, в том числе по филологии, юриспруденции, менеджменту, финансам и учету, педагогике и психологии.
Ранее в Крым приехали 40 студентов из вузов Донбасса на образовательный заезд "Летнего университета" в Республику Крым.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхКрымОбразование в Крыму и СевастополеЗапорожская областьОбществоКФУ (Крымский федеральный университет)
 
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