https://crimea.ria.ru/20220812/kfu-stal-partnerom-gosuniversiteta-melitopolya-chto-predlozhat-studentam-1124139672.html

КФУ стал партнером госуниверситета Мелитополя: что предложат студентам

КФУ стал партнером госуниверситета Мелитополя: что предложат студентам - РИА Новости Крым, 12.08.2022

КФУ стал партнером госуниверситета Мелитополя: что предложат студентам

Более 20 преподавателей госуниверситета Мелитополя приехали в Крым на повышение квалификации в рамках соглашения с КФУ. Об этом сообщает пресс-служба Крымского... РИА Новости Крым, 12.08.2022

2022-08-12T08:23

2022-08-12T08:23

2022-08-12T08:23

новая жизнь на освобожденных территориях

крым

образование в крыму и севастополе

запорожская область

общество

кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Более 20 преподавателей госуниверситета Мелитополя приехали в Крым на повышение квалификации в рамках соглашения с КФУ. Об этом сообщает пресс-служба Крымского федерального университета.По данным КФУ, университет стал первым партнером Мелитопольского государственного университета среди российских вузов. Соответствующий приказ подписал глава министерства науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.Партнерство предполагает создание совместных образовательных программ для студентов.Кроме того, повысить свою квалификацию и пройти стажировку на базе КФУ смогут преподаватели мелитопольского госуниверситета.По словам ректора крымского вуза Андрея Фалалеева, КФУ готов оказать максимальную поддержку коллегам из Мелитополя и обменяться опытом.Первые образовательные курсы для профессоров и преподаватель МГУ стартовали в Крыму 9 августа. Обучение пройдут 25 преподавателей, в том числе по филологии, юриспруденции, менеджменту, финансам и учету, педагогике и психологии.Ранее в Крым приехали 40 студентов из вузов Донбасса на образовательный заезд "Летнего университета" в Республику Крым.

https://crimea.ria.ru/20220713/studenty-ldnr-budut-razvivat-regiony-s-pomoschyu-poluchennykh-v-krymu-znaniy-1123831910.html

https://crimea.ria.ru/20220809/kak-budut-sdavat-ege-shkolniki-iz-donbassa-1124113026.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, образование в крыму и севастополе, запорожская область, общество, кфу (крымский федеральный университет)