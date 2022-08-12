https://crimea.ria.ru/20220812/kfu-stal-partnerom-gosuniversiteta-melitopolya-chto-predlozhat-studentam-1124139672.html
КФУ стал партнером госуниверситета Мелитополя: что предложат студентам
КФУ стал партнером госуниверситета Мелитополя: что предложат студентам - РИА Новости Крым, 12.08.2022
КФУ стал партнером госуниверситета Мелитополя: что предложат студентам
Более 20 преподавателей госуниверситета Мелитополя приехали в Крым на повышение квалификации в рамках соглашения с КФУ. Об этом сообщает пресс-служба Крымского... РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T08:23
2022-08-12T08:23
2022-08-12T08:23
новая жизнь на освобожденных территориях
крым
образование в крыму и севастополе
запорожская область
общество
кфу (крымский федеральный университет)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/05/1119878027_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_4de0a8db2c57c5b35bcf864e59f4649a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Более 20 преподавателей госуниверситета Мелитополя приехали в Крым на повышение квалификации в рамках соглашения с КФУ. Об этом сообщает пресс-служба Крымского федерального университета.По данным КФУ, университет стал первым партнером Мелитопольского государственного университета среди российских вузов. Соответствующий приказ подписал глава министерства науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.Партнерство предполагает создание совместных образовательных программ для студентов.Кроме того, повысить свою квалификацию и пройти стажировку на базе КФУ смогут преподаватели мелитопольского госуниверситета.По словам ректора крымского вуза Андрея Фалалеева, КФУ готов оказать максимальную поддержку коллегам из Мелитополя и обменяться опытом.Первые образовательные курсы для профессоров и преподаватель МГУ стартовали в Крыму 9 августа. Обучение пройдут 25 преподавателей, в том числе по филологии, юриспруденции, менеджменту, финансам и учету, педагогике и психологии.Ранее в Крым приехали 40 студентов из вузов Донбасса на образовательный заезд "Летнего университета" в Республику Крым.
https://crimea.ria.ru/20220713/studenty-ldnr-budut-razvivat-regiony-s-pomoschyu-poluchennykh-v-krymu-znaniy-1123831910.html
https://crimea.ria.ru/20220809/kak-budut-sdavat-ege-shkolniki-iz-donbassa-1124113026.html
крым
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/05/1119878027_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_280b8572d59d627b21256f1adfe8a802.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, образование в крыму и севастополе, запорожская область, общество, кфу (крымский федеральный университет)
КФУ стал партнером госуниверситета Мелитополя: что предложат студентам
КФУ налаживает обмен преподавателями и студентами с госуниверситетом Мелитополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Более 20 преподавателей госуниверситета Мелитополя приехали в Крым на повышение квалификации в рамках соглашения с КФУ. Об этом сообщает пресс-служба Крымского федерального университета.
По данным КФУ, университет стал первым партнером Мелитопольского государственного университета среди российских вузов. Соответствующий приказ подписал глава министерства науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.
Партнерство предполагает создание совместных образовательных программ для студентов.
"В вузах-партнерах будут созданы совместные образовательные программы, которые студенты могут освоить одновременно и получить двойной диплом по результатам итоговой государственной аттестации. Приоритетными направлениями станут математические, естественные, инженерные, технические, педагогические, гуманитарные и сельскохозяйственные науки, а также науки об обществе, искусстве и культуре", – говорится в релизе.
Кроме того, повысить свою квалификацию и пройти стажировку на базе КФУ смогут преподаватели мелитопольского госуниверситета.
По словам ректора крымского вуза Андрея Фалалеева, КФУ готов оказать максимальную поддержку коллегам из Мелитополя и обменяться опытом.
Первые образовательные курсы для профессоров и преподаватель МГУ стартовали в Крыму 9 августа. Обучение пройдут 25 преподавателей, в том числе по филологии, юриспруденции, менеджменту, финансам и учету, педагогике и психологии.
Ранее в Крым приехали
40 студентов из вузов Донбасса на образовательный заезд "Летнего университета" в Республику Крым.