https://crimea.ria.ru/20220713/studenty-ldnr-budut-razvivat-regiony-s-pomoschyu-poluchennykh-v-krymu-znaniy-1123831910.html

Студенты ЛДНР будут развивать регионы с помощью полученных в Крыму знаний

Студенты ЛДНР будут развивать регионы с помощью полученных в Крыму знаний - РИА Новости Крым, 13.07.2022

Студенты ЛДНР будут развивать регионы с помощью полученных в Крыму знаний

В этом году на образовательный заезд "Летнего университета" в Республику Крым приехали 40 студентов из вузов Донбасса. Применить полученные знания они планируют РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T18:24

2022-07-13T18:24

2022-07-13T15:24

крым

общество

образование в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В этом году на образовательный заезд "Летнего университета" в Республику Крым приехали 40 студентов из вузов Донбасса. Применить полученные знания они планируют в возрождении молодых республик. Об этом в рамках пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали студенты из ЛДНР Валерий Навроцкий и Аделина Авдеенко.Аделина Авдеенко изучает психологию в аграрной академии Донбасса. Несмотря на то, что образовательная программа направлена на знакомство с особенностями агропромышленного комплекса, Аделина позитивно относится к новому опыту и рада посетить Крым. Девушка рассказала, что ее в ее семье уже были агрономы и специалисты по селекции, и она не против того, чтобы продолжить эту традицию в будущем. Полученные знания студентка рассчитывает применить в родной республике."Кто-то из студентов считает, что лучше переехать в Россию и развиваться здесь, другие – что нашу молодую республику нужно поднимать и специалисты нужны ей. Я придерживаюсь того, что лучше остаться в ДНР и помочь, потому что республика молодая, ей нужны юные специалисты. А кто, если не мы?" – считает она и отмечает, что такую позицию разделяет большинство ее сверстников.За несколько дней Авдеева познакомилась с красотой и природным разнообразием полуострова, в том числе при посещении Никитского ботанического сада. С особой благодарностью студентка отзывается о преподавателях и учебном процессе."Преподаватели очень лояльны, они стараются дать нам тепло и заботу, создать семейную обстановку, чтобы нам было комфортно. Некоторые преподаватели ищут индивидуальный подход и к группе, и к каждому участнику. Мы идем не только по программе, они рассказывают о своем личном опыте и опыте в научной деятельности. По поводу компетентности преподавателей и образовательного процесса нет вопросов, все замечательно", – поделилась эмоциями девушка.Студент третьего курса факультета управления экономикой в агропромышленном комплексе в "Луганском государственном аграрном университете" Валерий Навроцкий также отметил патриотические настроения молодежи в своем окружении. По его словам, многие молодые люди продолжают обучение в университетах ЛНР и стремятся участвовать в развитии молодого региона."Я рассматриваю вариант перейти сюда (в один из вузов России – ред.) в магистратуру, но считаю, что нужно поднимать наши молодые республики. У нас прекрасные города и в дальнейшем я вижу Луганск и Донецк только цветущими и развивающимися, и мы должны помогать поднимать их по всем направлениям", – утверждает он.В рамках "Летнего университета" Валерий рассчитывает на получение нового опыта, который позволит углубить уже имеющиеся знания."Я учусь на экономической безопасности. У нас так или иначе есть дисциплины в университете, которые связаны с сельских хозяйством. Здесь рассматриваю возможность получения нового опыта, новых знакомств. Я встречаю прекрасных людей – преподавателей, волонтеров, организаторов, все доброжелательно к нам относятся, все показывают и рассказывают. Для себя я открываю новые горизонты", – поделился молодой специалист."Летний университет" – это международный проект Министерства науки и высшего образования, главная цель которого – погрузить в российское научно-образовательное пространство иностранных учащихся и создать устойчивые международные студенческие сообщества на базе ведущих вузов РФ. В 2022 году 14 российских вузов приняли более 900 студентов из шести стран, 40 из них приехали в Республику Крым. На базе КФУ им. Вернадского студенты изучат аграрные технологии и особенности производства питания экологически чистых продуктов полного цикла.

/20220713/chto-izuchayut-studenty-v-ramkakh-letnego-universiteta-v-krymu-1123830127.html

/20220711/studenty-iz-donbassa-priekhali-v-krym-na-mezhdunarodnyy-proekt-1123804886.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, образование в россии