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Сколько учителей из Херсона и Запорожья прошли переподготовку в Крыму
Сколько учителей из Херсона и Запорожья прошли переподготовку в Крыму - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Сколько учителей из Херсона и Запорожья прошли переподготовку в Крыму
Более 500 учителей и руководителей образовательных учреждений из освобожденных областей Украины прошли профессиональную переподготовку в Крыму, рассказала... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T07:02
2022-08-17T07:02
2022-08-17T07:02
новая жизнь на освобожденных территориях
крым
образование в крыму и севастополе
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Более 500 учителей и руководителей образовательных учреждений из освобожденных областей Украины прошли профессиональную переподготовку в Крыму, рассказала министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По ее словам, введение учителей и директоров школ освобожденных областей в методические программы преподавания согласно законодательству РФ началось еще в мае. Переквалификация учителей-предметников еженедельно проходит в одной из школ Евпатории.Ранее на повышение квалификации в Крым приехали более 20 преподавателей госуниверситета Мелитополя в рамках соглашения о сотрудничестве с КФУ.
https://crimea.ria.ru/20220715/vstupitelnaya-kampaniya-v-melitopole-o-mestakh-uchitelyakh-i-pomoschi-kryma-1123854171.html
https://crimea.ria.ru/20220623/uchitelya-iz-khersona-i-zaporozhya-pribyli-na-obuchenie-v-krym-1123627585.html
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крым, образование в крыму и севастополе, запорожская область, херсонская область
Сколько учителей из Херсона и Запорожья прошли переподготовку в Крыму
В Крыму переподготовку прошли более 500 работников образования из освобожденных областей