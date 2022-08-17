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Сколько учителей из Херсона и Запорожья прошли переподготовку в Крыму - РИА Новости Крым, 17.08.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220817/skolko-uchiteley-iz-khersona-i-zaporozhya-proshli-perepodgotovku-v-krymu-1124186861.html
Сколько учителей из Херсона и Запорожья прошли переподготовку в Крыму
Сколько учителей из Херсона и Запорожья прошли переподготовку в Крыму - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Сколько учителей из Херсона и Запорожья прошли переподготовку в Крыму
Более 500 учителей и руководителей образовательных учреждений из освобожденных областей Украины прошли профессиональную переподготовку в Крыму, рассказала... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T07:02
2022-08-17T07:02
новая жизнь на освобожденных территориях
крым
образование в крыму и севастополе
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Более 500 учителей и руководителей образовательных учреждений из освобожденных областей Украины прошли профессиональную переподготовку в Крыму, рассказала министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По ее словам, введение учителей и директоров школ освобожденных областей в методические программы преподавания согласно законодательству РФ началось еще в мае. Переквалификация учителей-предметников еженедельно проходит в одной из школ Евпатории.Ранее на повышение квалификации в Крым приехали более 20 преподавателей госуниверситета Мелитополя в рамках соглашения о сотрудничестве с КФУ.
https://crimea.ria.ru/20220715/vstupitelnaya-kampaniya-v-melitopole-o-mestakh-uchitelyakh-i-pomoschi-kryma-1123854171.html
https://crimea.ria.ru/20220623/uchitelya-iz-khersona-i-zaporozhya-pribyli-na-obuchenie-v-krym-1123627585.html
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крым, образование в крыму и севастополе, запорожская область, херсонская область
Сколько учителей из Херсона и Запорожья прошли переподготовку в Крыму

В Крыму переподготовку прошли более 500 работников образования из освобожденных областей

07:02 17.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкРабота учителя за компьютером
Работа учителя за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Более 500 учителей и руководителей образовательных учреждений из освобожденных областей Украины прошли профессиональную переподготовку в Крыму, рассказала министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
По ее словам, введение учителей и директоров школ освобожденных областей в методические программы преподавания согласно законодательству РФ началось еще в мае. Переквалификация учителей-предметников еженедельно проходит в одной из школ Евпатории.
Директор департамента образования и науки Запорожской области Елена Шапурова - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 13:31
Вступительная кампания в Мелитополе: о местах, учителях и помощи Крыма
"На сегодняшний день такую переподготовку прошли более полутысячи учителей. Мы очень тесно взаимодействуем с администрациями Запорожской и Херсонской областей, помогаем как можно качественнее и лучше подготовиться к началу нового учебного года. Оказываем поддержку, в том числе материальную, для оформления образовательного пространства в школе, обеспечения художественной и учебной литературой, организуем стажировки для кадрового состава школ, детских садов и учреждений среднего-профессионального образования", – рассказала министр.
Симферополь - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 10:45
Учителя из Херсона и Запорожья прибыли на обучение в Крым
Ранее на повышение квалификации в Крым приехали более 20 преподавателей госуниверситета Мелитополя в рамках соглашения о сотрудничестве с КФУ.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхКрымОбразование в Крыму и СевастополеЗапорожская областьХерсонская область
 
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