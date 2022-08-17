https://crimea.ria.ru/20220817/skolko-uchiteley-iz-khersona-i-zaporozhya-proshli-perepodgotovku-v-krymu-1124186861.html

Сколько учителей из Херсона и Запорожья прошли переподготовку в Крыму

Сколько учителей из Херсона и Запорожья прошли переподготовку в Крыму - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Сколько учителей из Херсона и Запорожья прошли переподготовку в Крыму

Более 500 учителей и руководителей образовательных учреждений из освобожденных областей Украины прошли профессиональную переподготовку в Крыму, рассказала... РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T07:02

2022-08-17T07:02

2022-08-17T07:02

новая жизнь на освобожденных территориях

крым

образование в крыму и севастополе

запорожская область

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Более 500 учителей и руководителей образовательных учреждений из освобожденных областей Украины прошли профессиональную переподготовку в Крыму, рассказала министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По ее словам, введение учителей и директоров школ освобожденных областей в методические программы преподавания согласно законодательству РФ началось еще в мае. Переквалификация учителей-предметников еженедельно проходит в одной из школ Евпатории.Ранее на повышение квалификации в Крым приехали более 20 преподавателей госуниверситета Мелитополя в рамках соглашения о сотрудничестве с КФУ.

https://crimea.ria.ru/20220715/vstupitelnaya-kampaniya-v-melitopole-o-mestakh-uchitelyakh-i-pomoschi-kryma-1123854171.html

https://crimea.ria.ru/20220623/uchitelya-iz-khersona-i-zaporozhya-pribyli-na-obuchenie-v-krym-1123627585.html

крым

запорожская область

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, образование в крыму и севастополе, запорожская область, херсонская область