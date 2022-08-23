https://crimea.ria.ru/20220823/v-shkolakh-khersonschiny-prodolzhat-izuchat-ukrainskiy-yazyk--vlasti-1124256325.html
В школах Херсонщины продолжат изучать украинский язык – власти
В школах Херсонщины продолжат изучать украинский язык – власти - РИА Новости Крым, 23.08.2022
В школах Херсонщины продолжат изучать украинский язык – власти
С 1 сентября обучение в школах Херсонской области будет осуществляться на русском языке, украинский язык продолжат преподавать как отдельный предмет, сообщили в РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T10:16
2022-08-23T10:16
2022-08-23T10:16
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября обучение в школах Херсонской области будет осуществляться на русском языке, украинский язык продолжат преподавать как отдельный предмет, сообщили в военно-гражданской администрации Херсонской области.Как сообщила начальник департамента образования и науки Херсонской области Татьяна Кузьмич, в ближайшие недели организуют специальные курсы для учителей украинского языка. Педагогам расскажут подробно о новой программе обучения."Часы украинского языка будут изучаться за счет часов родного языка. Это будет осуществляться по желанию родителей, детей, то есть по социальному заказу, и решать будет школа. Также украинский язык может изучаться и за счет внеурочной деятельности. С 1 по 11 класс на это выделяется пять часов. То есть, несколько часов можно взять на изучение украинского языка", – пояснила она.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, общество
В школах Херсонщины продолжат изучать украинский язык – власти
ВГА Херсонской области: в школах региона украинский язык будут преподавать украинский язык
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября обучение в школах Херсонской области будет осуществляться на русском языке, украинский язык продолжат преподавать как отдельный предмет, сообщили в военно-гражданской администрации Херсонской области.
"По решению школы, а также по желанию родителей и детей, на изучение украинского языка отведут либо часы родного языка, либо будут преподавать как спецкурс. Процесс обучения в целом будет русскоязычным", – говорится в сообщении.
Как сообщила начальник департамента образования и науки Херсонской области Татьяна Кузьмич, в ближайшие недели организуют специальные курсы для учителей украинского языка. Педагогам расскажут подробно о новой программе обучения.
"Часы украинского языка будут изучаться за счет часов родного языка. Это будет осуществляться по желанию родителей, детей, то есть по социальному заказу, и решать будет школа. Также украинский язык может изучаться и за счет внеурочной деятельности. С 1 по 11 класс на это выделяется пять часов. То есть, несколько часов можно взять на изучение украинского языка", – пояснила она.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.