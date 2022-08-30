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ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту в Херсоне - РИА Новости Крым, 30.08.2022
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ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту в Херсоне
ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту в Херсоне - РИА Новости Крым, 30.08.2022
ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту в Херсоне
Украинские боевики в очередной раз ударили по Антоновскому мосту в Херсоне, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации области Кирилла... РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T09:39
2022-08-30T10:13
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Украинские боевики в очередной раз ударили по Антоновскому мосту в Херсоне, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации области Кирилла Стремоусова.По его словам, переход, обеспечивающий гражданское сообщение, на этот раз не пострадал, разрушений нет.Как сообщалось, 22 августа украинские войска из HIMARS обстреляли Антоновский мост в Херсонской области. Удар по Антоновскому мосту был нанесен в момент паромной переправы, пострадали люди на пароме. Всего в результате удара два человека погибли, 16 оказались ранены. Очередная попытка нанести ракетный удар по мосту случилась 25 числа, сработала система ПВО.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.
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херсонская область, происшествия
ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту в Херсоне

Украинские боевики снова обстреляли Антоновский мост в Херсоне

09:39 30.08.2022 (обновлено: 10:13 30.08.2022)
 
© РИА Новости КрымПонтонная переправа возле Антоновского моста
Понтонная переправа возле Антоновского моста - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Украинские боевики в очередной раз ударили по Антоновскому мосту в Херсоне, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации области Кирилла Стремоусова.
По его словам, переход, обеспечивающий гражданское сообщение, на этот раз не пострадал, разрушений нет.
Как сообщалось, 22 августа украинские войска из HIMARS обстреляли Антоновский мост в Херсонской области. Удар по Антоновскому мосту был нанесен в момент паромной переправы, пострадали люди на пароме. Всего в результате удара два человека погибли, 16 оказались ранены. Очередная попытка нанести ракетный удар по мосту случилась 25 числа, сработала система ПВО.
Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.
Повреждения Антоновского моста в Херсонской области после удара ВСУ
22 августа, 14:59
ВСУ атаковали из HIMARS Антоновский мост: пострадали 15 человек
Херсонская областьПроисшествия
 
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