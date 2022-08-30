https://crimea.ria.ru/20220830/vsu-snova-udarili-po-antonovskomu-mostu-v-khersone-1124339196.html

ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту в Херсоне

ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту в Херсоне - РИА Новости Крым, 30.08.2022

ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту в Херсоне

Украинские боевики в очередной раз ударили по Антоновскому мосту в Херсоне, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации области Кирилла... РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T09:39

2022-08-30T09:39

2022-08-30T10:13

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Украинские боевики в очередной раз ударили по Антоновскому мосту в Херсоне, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации области Кирилла Стремоусова.По его словам, переход, обеспечивающий гражданское сообщение, на этот раз не пострадал, разрушений нет.Как сообщалось, 22 августа украинские войска из HIMARS обстреляли Антоновский мост в Херсонской области. Удар по Антоновскому мосту был нанесен в момент паромной переправы, пострадали люди на пароме. Всего в результате удара два человека погибли, 16 оказались ранены. Очередная попытка нанести ракетный удар по мосту случилась 25 числа, сработала система ПВО.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.

https://crimea.ria.ru/20220822/vsu-atakovali-iz-himars-antonovskiy-most-postradali-15-chelovek--1124248250.html

херсонская область

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херсонская область, происшествия