Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли частный сектор в Новой Каховке, есть погибшие и разрушения - РИА Новости Крым, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220830/vsu-obstrelyali-chastnyy-sektor-v-novoy-kakhovke-est-pogibshie-i-razrusheniya-1124346197.html
ВСУ обстреляли частный сектор в Новой Каховке, есть погибшие и разрушения
ВСУ обстреляли частный сектор в Новой Каховке, есть погибшие и разрушения - РИА Новости Крым, 30.08.2022
ВСУ обстреляли частный сектор в Новой Каховке, есть погибшие и разрушения
ВСУ обстреляли жилой район Новой Каховки в Херсонской области, есть погибшие и раненные, домам нанесены серьезные повреждения. Об этом со ссылкой на главу... РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T16:53
2022-08-30T16:53
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124053305_0:28:859:511_1920x0_80_0_0_9dc85fa0019353a6a1190c8d6d7d55e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли жилой район Новой Каховки в Херсонской области, есть погибшие и раненные, домам нанесены серьезные повреждения. Об этом со ссылкой на главу администрации Каховского района Владимира Леонтьева пишет РИА Новости.Частный сектор Новой Каховки атаковали из американской РЗСО HIMARS, передает информагентство.Ранее Леонтьев сообщил о массированных обстрелах Новой Каховки, в том числе американскими ракетами HIMARS, в результате пострадала гражданская инфраструктура – школа и жилые дома. Средства ПВО сработали по целям в районе гидроэлектростанции, сейчас ГЭС продолжает работать. Он также предупредил о возможном нарушении энергосистемы всего юга Украины из-за обстрелов гидроэлектростанции.После массированного ракетного удара украинских войск по Новой Каховке и ГЭС в понедельник, 29 августа, город остался без электричества и воды, объявлена эвакуация.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220829/novaya-kakhovka-ostalas-bez-sveta-i-vody-posle-obstrelov-vsu-1124338313.html
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124053305_0:42:859:686_1920x0_80_0_0_8561be01395254363a9f04deb0fd3c5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ обстреляли частный сектор в Новой Каховке, есть погибшие и разрушения

В результате обстрела Новой Каховки из РЗСО HIMARS погибла женщина, разрушены дома

16:53 30.08.2022
 
© РИА Новости КрымКаховская ГЭС
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли жилой район Новой Каховки в Херсонской области, есть погибшие и раненные, домам нанесены серьезные повреждения. Об этом со ссылкой на главу администрации Каховского района Владимира Леонтьева пишет РИА Новости.
Частный сектор Новой Каховки атаковали из американской РЗСО HIMARS, передает информагентство.
"Был новый обстрел. Били из HIMARS. Погибла женщина 80 лет. Есть раненые. Очень сильно пострадал частный сектор. Объемы разрушений большие", – констатировал Леонтьев.
Ранее Леонтьев сообщил о массированных обстрелах Новой Каховки, в том числе американскими ракетами HIMARS, в результате пострадала гражданская инфраструктура – школа и жилые дома. Средства ПВО сработали по целям в районе гидроэлектростанции, сейчас ГЭС продолжает работать. Он также предупредил о возможном нарушении энергосистемы всего юга Украины из-за обстрелов гидроэлектростанции.
После массированного ракетного удара украинских войск по Новой Каховке и ГЭС в понедельник, 29 августа, город остался без электричества и воды, объявлена эвакуация.
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 23:20
Новая Каховка осталась без света и воды после обстрелов ВСУ
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
Херсонская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:25Перевозка в переноске: в ГИБДД оценили идею введения правил для питомцев
18:11В Херсоне восстановили подачу света и воды
18:01"Газпром" сообщил об остановке "Северного потока" на три дня
17:45Крым показал реальную "эффективность" санкций всему миру — блогер США
17:10Крымчанин предстанет перед судом за зверское убийство гражданской жены
16:53ВСУ обстреляли частный сектор в Новой Каховке, есть погибшие и разрушения
16:39Российские телеканалы покажут матчи чемпионата мира в Катаре
16:16Когда в Мирном и Новоозерном дадут воду – Гоцанюк
15:20Херсон снова без света, специалисты выясняют причину
14:49Аварийная статистика Крыма: сколько ДТП и погибших с начала года
14:29В Крыму нетрезвый петербуржец избил инспектора ДПС
14:18ВС РФ уничтожили более 1400 украинских и иностранных боевиков – МО
14:11Питомцев предложили перевозить в авто в специальных контейнерах
13:38120 тыс. юных крымчан и севастопольцев пользуются "детскими" картами РНКБ
13:3244 снаряда HIMARS и два украинских СУ-25 сбили российские ПВО
13:21В Севастополе ребенку-инвалиду отказали в реабилитации в бассейне
12:35В Севастополе по беспилотнику снова сработала ПВО
12:19Бригада "скорой помощи" погибла в жутком ДТП с бензовозом
12:04Крымчанин из ревности ударил ножом незнакомца
11:51Резкий рост смертности: оперштаб сообщил о ситуации с COVID-19
Лента новостейМолния