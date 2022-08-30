https://crimea.ria.ru/20220830/vsu-obstrelyali-chastnyy-sektor-v-novoy-kakhovke-est-pogibshie-i-razrusheniya-1124346197.html
ВСУ обстреляли частный сектор в Новой Каховке, есть погибшие и разрушения
ВСУ обстреляли частный сектор в Новой Каховке, есть погибшие и разрушения - РИА Новости Крым, 30.08.2022
ВСУ обстреляли частный сектор в Новой Каховке, есть погибшие и разрушения
ВСУ обстреляли жилой район Новой Каховки в Херсонской области, есть погибшие и раненные, домам нанесены серьезные повреждения. Об этом со ссылкой на главу... РИА Новости Крым, 30.08.2022
2022-08-30T16:53
2022-08-30T16:53
2022-08-30T16:53
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли жилой район Новой Каховки в Херсонской области, есть погибшие и раненные, домам нанесены серьезные повреждения. Об этом со ссылкой на главу администрации Каховского района Владимира Леонтьева пишет РИА Новости.Частный сектор Новой Каховки атаковали из американской РЗСО HIMARS, передает информагентство.Ранее Леонтьев сообщил о массированных обстрелах Новой Каховки, в том числе американскими ракетами HIMARS, в результате пострадала гражданская инфраструктура – школа и жилые дома. Средства ПВО сработали по целям в районе гидроэлектростанции, сейчас ГЭС продолжает работать. Он также предупредил о возможном нарушении энергосистемы всего юга Украины из-за обстрелов гидроэлектростанции.После массированного ракетного удара украинских войск по Новой Каховке и ГЭС в понедельник, 29 августа, город остался без электричества и воды, объявлена эвакуация.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220829/novaya-kakhovka-ostalas-bez-sveta-i-vody-posle-obstrelov-vsu-1124338313.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ обстреляли частный сектор в Новой Каховке, есть погибшие и разрушения
В результате обстрела Новой Каховки из РЗСО HIMARS погибла женщина, разрушены дома
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли жилой район Новой Каховки в Херсонской области, есть погибшие и раненные, домам нанесены серьезные повреждения. Об этом со ссылкой на главу администрации Каховского района Владимира Леонтьева пишет РИА Новости.
Частный сектор Новой Каховки атаковали из американской РЗСО HIMARS, передает информагентство.
"Был новый обстрел. Били из HIMARS. Погибла женщина 80 лет. Есть раненые. Очень сильно пострадал частный сектор. Объемы разрушений большие", – констатировал Леонтьев.
Ранее Леонтьев сообщил о массированных обстрелах Новой Каховки
, в том числе американскими ракетами HIMARS, в результате пострадала гражданская инфраструктура – школа и жилые дома. Средства ПВО сработали по целям в районе гидроэлектростанции, сейчас ГЭС продолжает работать. Он также предупредил о возможном нарушении
энергосистемы всего юга Украины из-за обстрелов гидроэлектростанции.
После массированного ракетного удара украинских войск по Новой Каховке и ГЭС в понедельник, 29 августа, город остался без электричества и воды
, объявлена эвакуация
.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.