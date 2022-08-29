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Жителей Новой Каховки эвакуируют с рабочих мест - РИА Новости Крым, 29.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Жителей Новой Каховки эвакуируют с рабочих мест
Жителей Новой Каховки эвакуируют с рабочих мест - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Жителей Новой Каховки эвакуируют с рабочих мест
В Новой Каховке объявлена эвакуация, людей выводят прямо с рабочих мест, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу местной администрации Владимира Леонтьева. РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T14:47
2022-08-29T14:49
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В Новой Каховке объявлена эвакуация, людей выводят прямо с рабочих мест, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу местной администрации Владимира Леонтьева.По его словам, люди уходят в бомбоубежища.Обстрелы Украиной Каховской ГЭС чреваты ядерной катастрофой – Зеленский &gt;&gt;Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреливали ракетами инфраструктуру Херсона и Новой Каховки всю прошедшую ночь. Системы ПВО сбили большую часть ракет.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220822/rossiyskie-pvo-perekhvatili-vosem-raket-himars-v-rayone-kakhovki-1124245981.html
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херсонская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Жителей Новой Каховки эвакуируют с рабочих мест

В Новой Каховке объявлена эвакуация

14:47 29.08.2022 (обновлено: 14:49 29.08.2022)
 
© РИА Новости КрымКаховская ГЭС
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В Новой Каховке объявлена эвакуация, людей выводят прямо с рабочих мест, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу местной администрации Владимира Леонтьева.
По его словам, люди уходят в бомбоубежища.
Леонтьев уточнил, что за сутки ВСУ удалили по городу более десяти раз, в том числе американскими ракетами HIMARS, в результате пострадала гражданская инфраструктура - школа и жилые дома. Средства ПВО сработали по целям в районе гидроэлектростанции, сейчас ГЭС продолжает работать.
Обстрелы Украиной Каховской ГЭС чреваты ядерной катастрофой – Зеленский >>
Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреливали ракетами инфраструктуру Херсона и Новой Каховки всю прошедшую ночь. Системы ПВО сбили большую часть ракет.
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 12:44
Российские ПВО перехватили восемь ракет HIMARS в районе Каховки
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьСпециальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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