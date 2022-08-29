https://crimea.ria.ru/20220829/zhiteley-novoy-kakhovki-evakuiruyut-s-rabochikh-mest-1124331602.html

Жителей Новой Каховки эвакуируют с рабочих мест

Жителей Новой Каховки эвакуируют с рабочих мест - РИА Новости Крым, 29.08.2022

Жителей Новой Каховки эвакуируют с рабочих мест

В Новой Каховке объявлена эвакуация, людей выводят прямо с рабочих мест, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу местной администрации Владимира Леонтьева. РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T14:47

2022-08-29T14:47

2022-08-29T14:49

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124053305_0:28:859:511_1920x0_80_0_0_9dc85fa0019353a6a1190c8d6d7d55e3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В Новой Каховке объявлена эвакуация, людей выводят прямо с рабочих мест, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу местной администрации Владимира Леонтьева.По его словам, люди уходят в бомбоубежища.Обстрелы Украиной Каховской ГЭС чреваты ядерной катастрофой – Зеленский >>Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреливали ракетами инфраструктуру Херсона и Новой Каховки всю прошедшую ночь. Системы ПВО сбили большую часть ракет.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220822/rossiyskie-pvo-perekhvatili-vosem-raket-himars-v-rayone-kakhovki-1124245981.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)