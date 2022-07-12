https://crimea.ria.ru/20220712/udar-po-novoy-kakhovke-prikazal-nanesti-zelenskiy---glava-vga-1123815777.html
Удар по Новой Каховке приказал нанести Зеленский - глава ВГА
Удар по Новой Каховке приказал нанести Зеленский - глава ВГА - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Удар по Новой Каховке приказал нанести Зеленский - глава ВГА
Семь человек погибли и более 70 пострадали в результате ракетного удара по Новой Каховке, который был сделан по приказу Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T09:47
2022-07-12T09:47
2022-07-12T09:47
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Семь человек погибли и более 70 пострадали в результате ракетного удара по Новой Каховке, который был сделан по приказу Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на главу военно-гражданской администрации Каховского района области Владимира Леонтьева сообщает РИА Новости.По его словам, из-под завалов удалось спасти шестерых детей. Семь человек пропали без вести. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.Глава ВГА заявил, что после завершения поисково-спасательной операции инфраструктура города, разрушенная в результате ракетного удара со стороны украинских войск, будет восстановлена.ВСУ нанесли удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. В результате взорвались склады с селитрой, повреждения получили больница, жилые дома и другая инфраструктура. По информации замглавы администрации области Кирилла Стремоусова, ракетный удар был нанесен высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS.
/20220712/detonatsiya-i-pozhar-na-skladakh-selitry-v-novoy-kakhovke-chto-izvestno-1123815225.html
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Удар по Новой Каховке приказал нанести Зеленский - глава ВГА
Глава ВГА Каховского района Леонтьев: удар по Новой Каховке нанесен по приказу Зеленского
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Семь человек погибли и более 70 пострадали в результате ракетного удара по Новой Каховке, который был сделан по приказу Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на главу военно-гражданской администрации Каховского района области Владимира Леонтьева сообщает РИА Новости.
"К большому сожалению и негодованию, это сделано по приказу президента страны, за которого люди, которые погибли в том числе, голосовали… Все это катастрофа для нашего мирного города", - сказал Леонтьев.
По его словам, из-под завалов удалось спасти шестерых детей. Семь человек пропали без вести. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.
Глава ВГА заявил, что после завершения поисково-спасательной операции инфраструктура города, разрушенная в результате ракетного удара со стороны украинских войск, будет восстановлена.
"Мы руки складывать не будем. Будем работать. Восстановим все. Нас не испугаешь подобным варварством", - добавил он.
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. В результате взорвались склады с селитрой, повреждения получили больница, жилые дома и другая инфраструктура. По информации замглавы администрации области Кирилла Стремоусова, ракетный удар был нанесен высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS.