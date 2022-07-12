Рейтинг@Mail.ru
Удар по Новой Каховке приказал нанести Зеленский - глава ВГА - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220712/udar-po-novoy-kakhovke-prikazal-nanesti-zelenskiy---glava-vga-1123815777.html
Удар по Новой Каховке приказал нанести Зеленский - глава ВГА
Удар по Новой Каховке приказал нанести Зеленский - глава ВГА - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Удар по Новой Каховке приказал нанести Зеленский - глава ВГА
Семь человек погибли и более 70 пострадали в результате ракетного удара по Новой Каховке, который был сделан по приказу Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T09:47
2022-07-12T09:47
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/03/1123119190_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_38e5988b254cabd186aff7393feddaef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Семь человек погибли и более 70 пострадали в результате ракетного удара по Новой Каховке, который был сделан по приказу Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на главу военно-гражданской администрации Каховского района области Владимира Леонтьева сообщает РИА Новости.По его словам, из-под завалов удалось спасти шестерых детей. Семь человек пропали без вести. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.Глава ВГА заявил, что после завершения поисково-спасательной операции инфраструктура города, разрушенная в результате ракетного удара со стороны украинских войск, будет восстановлена.ВСУ нанесли удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. В результате взорвались склады с селитрой, повреждения получили больница, жилые дома и другая инфраструктура. По информации замглавы администрации области Кирилла Стремоусова, ракетный удар был нанесен высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS.
/20220712/detonatsiya-i-pozhar-na-skladakh-selitry-v-novoy-kakhovke-chto-izvestno-1123815225.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/03/1123119190_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_e162e7dcf8c401bc815948235513bebb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Удар по Новой Каховке приказал нанести Зеленский - глава ВГА

Глава ВГА Каховского района Леонтьев: удар по Новой Каховке нанесен по приказу Зеленского

09:47 12.07.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Семь человек погибли и более 70 пострадали в результате ракетного удара по Новой Каховке, который был сделан по приказу Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на главу военно-гражданской администрации Каховского района области Владимира Леонтьева сообщает РИА Новости.
"К большому сожалению и негодованию, это сделано по приказу президента страны, за которого люди, которые погибли в том числе, голосовали… Все это катастрофа для нашего мирного города", - сказал Леонтьев.
По его словам, из-под завалов удалось спасти шестерых детей. Семь человек пропали без вести. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.
Глава ВГА заявил, что после завершения поисково-спасательной операции инфраструктура города, разрушенная в результате ракетного удара со стороны украинских войск, будет восстановлена.
"Мы руки складывать не будем. Будем работать. Восстановим все. Нас не испугаешь подобным варварством", - добавил он.
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. В результате взорвались склады с селитрой, повреждения получили больница, жилые дома и другая инфраструктура. По информации замглавы администрации области Кирилла Стремоусова, ракетный удар был нанесен высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS.
Пожар на складе селитры в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 08:34
Детонация и пожар на складах селитры в Новой Каховке: что известно
Специальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:24Студенты ЛДНР будут развивать регионы с помощью полученных в Крыму знаний
17:55Еврокомиссия: транзит товаров в Калининград поездами не запрещен
17:46В Крыму на лавандовых полях впервые зазвучит опера
17:44Глава Ростуризма оценила безопасность отдыха в Крыму
17:35В Крыму создадут первый национальный туристический маршрут
17:29В течение 5-10 лет Крым должен стать эталонным курортом – Догузова
17:18Сколько Крым потеряет туристов – ответ Ростуризма
17:13Севастополец получил 6 лет тюрьмы за попытку сбыть почти 10 кг амфетамина
17:08Соцопрос: жители юга России – самые счастливые в стране
16:45Аксенов поставил точку в инциденте с военнослужащими в Судаке
16:35В Севастополе обезвредили бомбу возле жилых домов
16:26Сенаторы отреагировали на намерение Рады признать "Ичкерию"*
16:11В Херсоне окончательно сносят памятник "небесной сотне"
15:54КНДР признала Донецкую Народную Республику — Пушилин
15:21Россиянам могут разрешить продавать магазинам овощи с огородов
15:01В Херсонской области соберут меньше зерна из-за заминированных полей
14:38Опубликованы официальные данные о жертвах и разрушениях в Новой Каховке
14:18Эксперт рассказал, сколько туристов потеряет Крым летом 2022
14:07Что изучают студенты в рамках "Летнего университета" в Крыму
13:25Крымчанин получил 13 лет колонии за сексуальное насилие над ребенком
Лента новостейМолния