https://crimea.ria.ru/20220712/udar-po-novoy-kakhovke-prikazal-nanesti-zelenskiy---glava-vga-1123815777.html

Удар по Новой Каховке приказал нанести Зеленский - глава ВГА

Удар по Новой Каховке приказал нанести Зеленский - глава ВГА - РИА Новости Крым, 12.07.2022

Удар по Новой Каховке приказал нанести Зеленский - глава ВГА

Семь человек погибли и более 70 пострадали в результате ракетного удара по Новой Каховке, который был сделан по приказу Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T09:47

2022-07-12T09:47

2022-07-12T09:47

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Семь человек погибли и более 70 пострадали в результате ракетного удара по Новой Каховке, который был сделан по приказу Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на главу военно-гражданской администрации Каховского района области Владимира Леонтьева сообщает РИА Новости.По его словам, из-под завалов удалось спасти шестерых детей. Семь человек пропали без вести. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.Глава ВГА заявил, что после завершения поисково-спасательной операции инфраструктура города, разрушенная в результате ракетного удара со стороны украинских войск, будет восстановлена.ВСУ нанесли удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. В результате взорвались склады с селитрой, повреждения получили больница, жилые дома и другая инфраструктура. По информации замглавы администрации области Кирилла Стремоусова, ракетный удар был нанесен высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS.

/20220712/detonatsiya-i-pozhar-na-skladakh-selitry-v-novoy-kakhovke-chto-izvestno-1123815225.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)