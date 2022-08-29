https://crimea.ria.ru/20220829/vsu-obstrelyali-grazhdanskie-obekty-v-khersone-i-novoy-kakhovke-1124327988.html

ВСУ обстреляли гражданские объекты в Херсоне и Новой Каховке

ВСУ обстреляли гражданские объекты в Херсоне и Новой Каховке - РИА Новости Крым, 29.08.2022

ВСУ обстреляли гражданские объекты в Херсоне и Новой Каховке

ВСУ в ночь на понедельник обстреляли Херсон и Новую Каховку, большая часть ракет была сбита. Об этом со ссылкой на экстренные службы администрации Херсонской... РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T10:45

2022-08-29T10:45

2022-08-29T10:45

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на понедельник обстреляли Херсон и Новую Каховку, большая часть ракет была сбита. Об этом со ссылкой на экстренные службы администрации Херсонской области сообщает РИА Новости.Накануне ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Энергодара, осуществив три целенаправленных удара по жилым домам рядом с детским садом. Девять человек пострадали, повреждены осколками 40 машин, еще 25 авто сгорели. В домах людей выбиты стекла.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220829/devyat-chelovek-postradali-v-rezultate-nochnoy-ataki-vsu-na-energodar-1124326840.html

херсонская область

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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия