https://crimea.ria.ru/20220829/devyat-chelovek-postradali-v-rezultate-nochnoy-ataki-vsu-na-energodar-1124326840.html

Девять человек пострадали в результате ночной атаки ВСУ на Энергодар

Девять человек пострадали в результате ночной атаки ВСУ на Энергодар - РИА Новости Крым, 29.08.2022

Девять человек пострадали в результате ночной атаки ВСУ на Энергодар

Девять человек пострадали при обстреле Энергодара со стороны ВСУ, двое раненых находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава администрации Запорожской области... РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T09:02

2022-08-29T09:02

2022-08-29T09:02

запорожская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

евгений балицкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1d/1124326819_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c1e660b9c94e7a28c214aa8ac8c09794.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Девять человек пострадали при обстреле Энергодара со стороны ВСУ, двое раненых находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Энергодара накануне в 22:00. Украинские войска совершили три целенаправленных удара по жилым домам, рядом с которыми находится детский сад. Повреждена теплоцентраль.Около 40 припаркованных автомобилей получили повреждения осколками, еще порядка 25 машин сгорели, в домах выбиты оконные рамы и стекла.Глава Запорожской области уточнил, что к оценке ущерба уже приступили специальные комиссии."Всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь и поддержка", - добавил он.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220828/ukrainskie-natsionalisty-obstrelivayut-zhilye-kvartaly-energodara-1124326416.html

https://crimea.ria.ru/20220828/vsu-nanesli-udar-po-spetskorpusu-zaes-s-yadernym-toplivom--1124325650.html

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), евгений балицкий