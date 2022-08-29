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Девять человек пострадали в результате ночной атаки ВСУ на Энергодар - РИА Новости Крым, 29.08.2022
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Девять человек пострадали в результате ночной атаки ВСУ на Энергодар
Девять человек пострадали в результате ночной атаки ВСУ на Энергодар - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Девять человек пострадали в результате ночной атаки ВСУ на Энергодар
Девять человек пострадали при обстреле Энергодара со стороны ВСУ, двое раненых находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава администрации Запорожской области... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T09:02
2022-08-29T09:02
запорожская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Девять человек пострадали при обстреле Энергодара со стороны ВСУ, двое раненых находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Энергодара накануне в 22:00. Украинские войска совершили три целенаправленных удара по жилым домам, рядом с которыми находится детский сад. Повреждена теплоцентраль.Около 40 припаркованных автомобилей получили повреждения осколками, еще порядка 25 машин сгорели, в домах выбиты оконные рамы и стекла.Глава Запорожской области уточнил, что к оценке ущерба уже приступили специальные комиссии."Всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь и поддержка", - добавил он.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220828/ukrainskie-natsionalisty-obstrelivayut-zhilye-kvartaly-energodara-1124326416.html
https://crimea.ria.ru/20220828/vsu-nanesli-udar-po-spetskorpusu-zaes-s-yadernym-toplivom--1124325650.html
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запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), евгений балицкий
Девять человек пострадали в результате ночной атаки ВСУ на Энергодар

Глава ВГА Балицкий: в результате ночной атаки ВСУ на Энергодар пострадали девять человек

09:02 29.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМашина, поврежденная в результате обстрела в Энергодаре
Машина, поврежденная в результате обстрела в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Девять человек пострадали при обстреле Энергодара со стороны ВСУ, двое раненых находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Энергодара накануне в 22:00. Украинские войска совершили три целенаправленных удара по жилым домам, рядом с которыми находится детский сад. Повреждена теплоцентраль.
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"На данный момент девять пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии, находятся в условиях реанимации. У мужчины сложная травма ноги, у женщины ранение груди, пневмоторакс. За их жизнь борются медики", - сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
Около 40 припаркованных автомобилей получили повреждения осколками, еще порядка 25 машин сгорели, в домах выбиты оконные рамы и стекла.
Глава Запорожской области уточнил, что к оценке ущерба уже приступили специальные комиссии.
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"Всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь и поддержка", - добавил он.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
Запорожская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Евгений Балицкий
 
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