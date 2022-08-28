https://crimea.ria.ru/20220828/ukrainskie-natsionalisty-obstrelivayut-zhilye-kvartaly-energodara-1124326416.html
Украинские националисты обстреливают жилые кварталы Энергодара
Украинские националисты обстреливают жилые кварталы Энергодара - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Украинские националисты обстреливают жилые кварталы Энергодара
Украинские войска более часа прицельно обстреливают жилые квараталы города около Запорожской АЭС - Энергодара. РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T23:12
2022-08-28T23:12
2022-08-28T23:15
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Украинские войска более часа прицельно обстреливают жилые квараталы города около Запорожской АЭС - Энергодара.Об этом в своем телеграм-канале пишет член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По сведениям Рогова, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры.Позже появилась информация, что в городе есть пострадавшие, их в срочном порядке госпитализировали медицинские службы.Пожарные службы работают над локализацией очагов огня.Ранее РИА Новости Крым сообщало, что украинские боевики нанесли удар по спецкорпусу Запорожской атомной электростанции, где хранилось американское ядерное топливо.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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запорожская область
Материал дополняется
Украинские националисты обстреливают жилые кварталы Энергодара
ВСУ прицельно обстреливают жилые кварталы Энергодара
23:12 28.08.2022 (обновлено: 23:15 28.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Украинские войска более часа прицельно обстреливают жилые квараталы города около Запорожской АЭС - Энергодара.
Об этом в своем телеграм-канале
пишет член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Как минимум, уже 5-7 взрывов и попаданий в многоэтажные дома, а также в жилую застройку по всему городу, в котором расположена Запорожская АЭС", - говорится в посте.
По сведениям Рогова, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры.
Позже появилась информация, что в городе есть пострадавшие, их в срочном порядке госпитализировали медицинские службы.
Пожарные службы работают над локализацией очагов огня.
Ранее РИА Новости Крым сообщало, что украинские боевики нанесли удар по спецкорпусу Запорожской атомной электростанции, где хранилось американское ядерное топливо.