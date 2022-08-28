https://crimea.ria.ru/20220828/ukrainskie-natsionalisty-obstrelivayut-zhilye-kvartaly-energodara-1124326416.html

Украинские националисты обстреливают жилые кварталы Энергодара

Украинские националисты обстреливают жилые кварталы Энергодара - РИА Новости Крым, 28.08.2022

Украинские националисты обстреливают жилые кварталы Энергодара

Украинские войска более часа прицельно обстреливают жилые квараталы города около Запорожской АЭС - Энергодара. РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T23:12

2022-08-28T23:12

2022-08-28T23:15

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Украинские войска более часа прицельно обстреливают жилые квараталы города около Запорожской АЭС - Энергодара.Об этом в своем телеграм-канале пишет член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По сведениям Рогова, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры.Позже появилась информация, что в городе есть пострадавшие, их в срочном порядке госпитализировали медицинские службы.Пожарные службы работают над локализацией очагов огня.Ранее РИА Новости Крым сообщало, что украинские боевики нанесли удар по спецкорпусу Запорожской атомной электростанции, где хранилось американское ядерное топливо.

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область