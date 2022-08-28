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Украинские националисты обстреливают жилые кварталы Энергодара - РИА Новости Крым, 28.08.2022
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Украинские националисты обстреливают жилые кварталы Энергодара
Украинские националисты обстреливают жилые кварталы Энергодара - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Украинские националисты обстреливают жилые кварталы Энергодара
Украинские войска более часа прицельно обстреливают жилые квараталы города около Запорожской АЭС - Энергодара. РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T23:12
2022-08-28T23:15
новая жизнь на освобожденных территориях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Украинские войска более часа прицельно обстреливают жилые квараталы города около Запорожской АЭС - Энергодара.Об этом в своем телеграм-канале пишет член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По сведениям Рогова, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры.Позже появилась информация, что в городе есть пострадавшие, их в срочном порядке госпитализировали медицинские службы.Пожарные службы работают над локализацией очагов огня.Ранее РИА Новости Крым сообщало, что украинские боевики нанесли удар по спецкорпусу Запорожской атомной электростанции, где хранилось американское ядерное топливо.
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запорожская область
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Украинские националисты обстреливают жилые кварталы Энергодара

ВСУ прицельно обстреливают жилые кварталы Энергодара

23:12 28.08.2022 (обновлено: 23:15 28.08.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСгоревший автомобиль и поврежденное административное здание у Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Сгоревший автомобиль и поврежденное административное здание у Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Украинские войска более часа прицельно обстреливают жилые квараталы города около Запорожской АЭС - Энергодара.
Об этом в своем телеграм-канале пишет член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Как минимум, уже 5-7 взрывов и попаданий в многоэтажные дома, а также в жилую застройку по всему городу, в котором расположена Запорожская АЭС", - говорится в посте.
По сведениям Рогова, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры.
Позже появилась информация, что в городе есть пострадавшие, их в срочном порядке госпитализировали медицинские службы.
Пожарные службы работают над локализацией очагов огня.
Ранее РИА Новости Крым сообщало, что украинские боевики нанесли удар по спецкорпусу Запорожской атомной электростанции, где хранилось американское ядерное топливо.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская область
 
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Заголовок открываемого материала
23:12Украинские националисты обстреливают жилые кварталы Энергодара
21:13Главные события и заявления дня: 28 августа
20:04ВСУ нанесли удар по спецкорпусу ЗАЭС с ядерным топливом
20:02Пожар на рынке в Волжском локализован
20:01Такие же рыжие и пушистые: кот Мостик побывал в персиковом саду
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