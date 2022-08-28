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ВСУ нанесли удар по спецкорпусу ЗАЭС с ядерным топливом - РИА Новости Крым, 28.08.2022
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ВСУ нанесли удар по спецкорпусу ЗАЭС с ядерным топливом
ВСУ нанесли удар по спецкорпусу ЗАЭС с ядерным топливом - РИА Новости Крым, 28.08.2022
ВСУ нанесли удар по спецкорпусу ЗАЭС с ядерным топливом
Украинские боевики нанесли удар по спецкорпусу Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области... РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T20:04
2022-08-28T20:04
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
происшествия
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли удар по спецкорпусу Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, удар был нанесен боевым дроном. Сейчас специалисты выясняют степень нанесенного ущерба, уточнил Рогов.В пресс-службе администрации города Энергодара сообщили, что дрон был сбит ВС РФ. Представитель администрации уточнил, что дрон рухнул на крышу спецкорпуса АЭС. По предварительным данным, жертв и инфраструктурных повреждений объекта нет.Ранее власти Запорожской области сообщили о готовности плана эвакуации людей в случае возникновения опасности из-за обстрелов ЗАЭС со стороны Украины.
https://crimea.ria.ru/20220828/vsu-strelyali-po-kakhovke-himars-i-iz-tochki-u-1124324383.html
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запорожская область, происшествия, специальная военная операция рф на украине
ВСУ нанесли удар по спецкорпусу ЗАЭС с ядерным топливом

Рогов: террористы Зеленского нанесли удар по спецкорпусу ЗАЭС с ядерным топливом

20:04 28.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли удар по спецкорпусу Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Удар по Запорожской АЭС! По спецкорпусу ЗАЭС, где хранилось американское ядерное топливо", – написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, удар был нанесен боевым дроном. Сейчас специалисты выясняют степень нанесенного ущерба, уточнил Рогов.

В пресс-службе администрации города Энергодара сообщили, что дрон был сбит ВС РФ.
"Военнослужащие ВС РФ сбили дрон-камикадзе ВСУ, в то время как его установленной целью было хранилище отработанного ядерного топлива, о чем говорит траектория полета барражирующего боеприпаса", – сообщили в администрации.
Представитель администрации уточнил, что дрон рухнул на крышу спецкорпуса АЭС. По предварительным данным, жертв и инфраструктурных повреждений объекта нет.

Ранее власти Запорожской области сообщили о готовности плана эвакуации людей в случае возникновения опасности из-за обстрелов ЗАЭС со стороны Украины.
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