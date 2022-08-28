https://crimea.ria.ru/20220828/vsu-nanesli-udar-po-spetskorpusu-zaes-s-yadernym-toplivom--1124325650.html

ВСУ нанесли удар по спецкорпусу ЗАЭС с ядерным топливом

ВСУ нанесли удар по спецкорпусу ЗАЭС с ядерным топливом - РИА Новости Крым, 28.08.2022

ВСУ нанесли удар по спецкорпусу ЗАЭС с ядерным топливом

Украинские боевики нанесли удар по спецкорпусу Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области... РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T20:04

2022-08-28T20:04

2022-08-28T20:04

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

происшествия

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли удар по спецкорпусу Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, удар был нанесен боевым дроном. Сейчас специалисты выясняют степень нанесенного ущерба, уточнил Рогов.В пресс-службе администрации города Энергодара сообщили, что дрон был сбит ВС РФ. Представитель администрации уточнил, что дрон рухнул на крышу спецкорпуса АЭС. По предварительным данным, жертв и инфраструктурных повреждений объекта нет.Ранее власти Запорожской области сообщили о готовности плана эвакуации людей в случае возникновения опасности из-за обстрелов ЗАЭС со стороны Украины.

https://crimea.ria.ru/20220828/vsu-strelyali-po-kakhovke-himars-i-iz-tochki-u-1124324383.html

запорожская область

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2022

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запорожская область, происшествия, специальная военная операция рф на украине