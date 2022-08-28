ВСУ нанесли удар по спецкорпусу ЗАЭС с ядерным топливом
Рогов: террористы Зеленского нанесли удар по спецкорпусу ЗАЭС с ядерным топливом
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли удар по спецкорпусу Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Удар по Запорожской АЭС! По спецкорпусу ЗАЭС, где хранилось американское ядерное топливо", – написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, удар был нанесен боевым дроном. Сейчас специалисты выясняют степень нанесенного ущерба, уточнил Рогов.
В пресс-службе администрации города Энергодара сообщили, что дрон был сбит ВС РФ.
В пресс-службе администрации города Энергодара сообщили, что дрон был сбит ВС РФ.
"Военнослужащие ВС РФ сбили дрон-камикадзе ВСУ, в то время как его установленной целью было хранилище отработанного ядерного топлива, о чем говорит траектория полета барражирующего боеприпаса", – сообщили в администрации.
Представитель администрации уточнил, что дрон рухнул на крышу спецкорпуса АЭС. По предварительным данным, жертв и инфраструктурных повреждений объекта нет.
Ранее власти Запорожской области сообщили о готовности плана эвакуации людей в случае возникновения опасности из-за обстрелов ЗАЭС со стороны Украины.
Ранее власти Запорожской области сообщили о готовности плана эвакуации людей в случае возникновения опасности из-за обстрелов ЗАЭС со стороны Украины.