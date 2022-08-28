https://crimea.ria.ru/20220828/kovarstvo-kieva-i-obstrely-zaes-v-zaporozhskoy-oblasti-gotovy-k-evakuatsii-1124318996.html

Коварство Киева и обстрелы ЗАЭС: в Запорожской области готовы к эвакуации

Коварство Киева и обстрелы ЗАЭС: в Запорожской области готовы к эвакуации - РИА Новости Крым, 28.08.2022

Коварство Киева и обстрелы ЗАЭС: в Запорожской области готовы к эвакуации

с Запорожской АЭС на Украину. РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T09:14

2022-08-28T09:14

2022-08-28T09:14

новая жизнь на освобожденных территориях

общество

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/09/1124107863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_586700e131c6e87de8d95dfaeab07cba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Из-за непрекращающихся обстрелов ВСУ территории Запорожской АЭС местные власти готовы к любому развитию событий, в том числе всеобщей эвакуации в случае серьезного поражения объекта. Об этом РИА Новости заявил глава администрации области Евгений Балицкий.По словам Балицкого, в данный момент ЗАЭС работает в обычном режиме и уровень радиации в норме. Однако, учитывая, какими методами способен действовать Киев, рассчитывать на то, что ничего катастрофического не произойдет, не приходится. "Зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации, и потому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости", – сказал Балицкий.Он напомнил, что ЗАЭС регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ с 18 июля, и в последнее время это происходит ежедневно. Обстрелы ведутся с правого берега Днепра, из района городов Марганец и Никополье – территорий, подконтрольных Киеву. В результате последних прилетов повреждены вспомогательные системы обеспечения ЗАЭС и объекты жизнеобеспечения Энергодара. При обстреле района ТЭС погибли двое мирных граждан.Накануне, 27 августа, в результате обстрела ВСУ территории Запорожской атомной станции четыре снаряда попали на крышу корпуса с ядерным топливом. Ранее украинские боевики перебили последнюю , четвертую линию электропередачи с Запорожской АЭС на Украину.

https://crimea.ria.ru/20220827/shkoly-na-osvobozhdennykh-territoriyakh-obespechat-vooruzhennoy-okhranoy-1124316544.html

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, запорожская область