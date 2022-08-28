Коварство Киева и обстрелы ЗАЭС: в Запорожской области готовы к эвакуации
Из-за обстрелов ВСУ ЗАЭС в Запорожской области готовы к любому сценарию, даже эвакуации
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Из-за непрекращающихся обстрелов ВСУ территории Запорожской АЭС местные власти готовы к любому развитию событий, в том числе всеобщей эвакуации в случае серьезного поражения объекта. Об этом РИА Новости заявил глава администрации области Евгений Балицкий.
По словам Балицкого, в данный момент ЗАЭС работает в обычном режиме и уровень радиации в норме. Однако, учитывая, какими методами способен действовать Киев, рассчитывать на то, что ничего катастрофического не произойдет, не приходится.
"Зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации, и потому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости", – сказал Балицкий.
Он напомнил, что ЗАЭС регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ с 18 июля, и в последнее время это происходит ежедневно. Обстрелы ведутся с правого берега Днепра, из района городов Марганец и Никополье – территорий, подконтрольных Киеву.
В результате последних прилетов повреждены вспомогательные системы обеспечения ЗАЭС и объекты жизнеобеспечения Энергодара. При обстреле района ТЭС погибли двое мирных граждан.
Накануне, 27 августа, в результате обстрела ВСУ территории Запорожской атомной станции четыре снаряда попали на крышу корпуса с ядерным топливом. Ранее украинские боевики перебили последнюю , четвертую линию электропередачи с Запорожской АЭС на Украину.
По словам Балицкого, в данный момент ЗАЭС работает в обычном режиме и уровень радиации в норме. Однако, учитывая, какими методами способен действовать Киев, рассчитывать на то, что ничего катастрофического не произойдет, не приходится.
"Зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации, и потому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости", – сказал Балицкий.
Он напомнил, что ЗАЭС регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ с 18 июля, и в последнее время это происходит ежедневно. Обстрелы ведутся с правого берега Днепра, из района городов Марганец и Никополье – территорий, подконтрольных Киеву.
В результате последних прилетов повреждены вспомогательные системы обеспечения ЗАЭС и объекты жизнеобеспечения Энергодара. При обстреле района ТЭС погибли двое мирных граждан.
Накануне, 27 августа, в результате обстрела ВСУ территории Запорожской атомной станции четыре снаряда попали на крышу корпуса с ядерным топливом. Ранее украинские боевики перебили последнюю , четвертую линию электропередачи с Запорожской АЭС на Украину.