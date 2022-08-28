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Коварство Киева и обстрелы ЗАЭС: в Запорожской области готовы к эвакуации - РИА Новости Крым, 28.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220828/kovarstvo-kieva-i-obstrely-zaes-v-zaporozhskoy-oblasti-gotovy-k-evakuatsii-1124318996.html
Коварство Киева и обстрелы ЗАЭС: в Запорожской области готовы к эвакуации
Коварство Киева и обстрелы ЗАЭС: в Запорожской области готовы к эвакуации - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Коварство Киева и обстрелы ЗАЭС: в Запорожской области готовы к эвакуации
с Запорожской АЭС на Украину. РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T09:14
2022-08-28T09:14
новая жизнь на освобожденных территориях
общество
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Из-за непрекращающихся обстрелов ВСУ территории Запорожской АЭС местные власти готовы к любому развитию событий, в том числе всеобщей эвакуации в случае серьезного поражения объекта. Об этом РИА Новости заявил глава администрации области Евгений Балицкий.По словам Балицкого, в данный момент ЗАЭС работает в обычном режиме и уровень радиации в норме. Однако, учитывая, какими методами способен действовать Киев, рассчитывать на то, что ничего катастрофического не произойдет, не приходится. "Зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации, и потому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости", – сказал Балицкий.Он напомнил, что ЗАЭС регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ с 18 июля, и в последнее время это происходит ежедневно. Обстрелы ведутся с правого берега Днепра, из района городов Марганец и Никополье – территорий, подконтрольных Киеву. В результате последних прилетов повреждены вспомогательные системы обеспечения ЗАЭС и объекты жизнеобеспечения Энергодара. При обстреле района ТЭС погибли двое мирных граждан.Накануне, 27 августа, в результате обстрела ВСУ территории Запорожской атомной станции четыре снаряда попали на крышу корпуса с ядерным топливом. Ранее украинские боевики перебили последнюю , четвертую линию электропередачи с Запорожской АЭС на Украину.
https://crimea.ria.ru/20220827/shkoly-na-osvobozhdennykh-territoriyakh-obespechat-vooruzhennoy-okhranoy-1124316544.html
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общество, запорожская область
Коварство Киева и обстрелы ЗАЭС: в Запорожской области готовы к эвакуации

Из-за обстрелов ВСУ ЗАЭС в Запорожской области готовы к любому сценарию, даже эвакуации

09:14 28.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкТерритория Запорожской АЭС
Территория Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Из-за непрекращающихся обстрелов ВСУ территории Запорожской АЭС местные власти готовы к любому развитию событий, в том числе всеобщей эвакуации в случае серьезного поражения объекта. Об этом РИА Новости заявил глава администрации области Евгений Балицкий.

По словам Балицкого, в данный момент ЗАЭС работает в обычном режиме и уровень радиации в норме. Однако, учитывая, какими методами способен действовать Киев, рассчитывать на то, что ничего катастрофического не произойдет, не приходится.

"Зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации, и потому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости", – сказал Балицкий.

Он напомнил, что ЗАЭС регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ с 18 июля, и в последнее время это происходит ежедневно. Обстрелы ведутся с правого берега Днепра, из района городов Марганец и Никополье – территорий, подконтрольных Киеву.

В результате последних прилетов повреждены вспомогательные системы обеспечения ЗАЭС и объекты жизнеобеспечения Энергодара. При обстреле района ТЭС погибли двое мирных граждан.

Накануне, 27 августа, в результате обстрела ВСУ территории Запорожской атомной станции четыре снаряда попали на крышу корпуса с ядерным топливом. Ранее украинские боевики перебили последнюю , четвертую линию электропередачи с Запорожской АЭС на Украину.
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