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Украина перебила последнюю линию передачи из ЗАЭС - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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Украина перебила последнюю линию передачи из ЗАЭС
Украина перебила последнюю линию передачи из ЗАЭС - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Украина перебила последнюю линию передачи из ЗАЭС
Украинские войска перебили последнюю, четвертую линию электропередачи с Запорожской АЭС на Украину. Об этом со ссылкой на власти региона сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T12:18
2022-08-26T12:22
запорожская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Украинские войска перебили последнюю, четвертую линию электропередачи с Запорожской АЭС на Украину. Об этом со ссылкой на власти региона сообщает РИА Новости.На данный момент возможности поставлять электроэнергию туда нет.Накануне стало известно, что Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты области остались без электричества. По словам члена главного совета Запорожской ВГА Владимира Рогова, это стало результатом "провокаций со стороны боевиков Зеленского" – пожар вызвал замыкание на линии электропередачи. На Запорожской АЭС сработали системы безопасности. Для того чтобы не было скачка напряжения, атомная станция в рабочем режиме отключилась.В последнее время участились обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, только за прошедшие сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов. Кроме того, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
запорожская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
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Украина перебила последнюю линию передачи из ЗАЭС

Украина перебила последнюю линию электропередачи из Запорожской АЭС

12:18 26.08.2022 (обновлено: 12:22 26.08.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Украинские войска перебили последнюю, четвертую линию электропередачи с Запорожской АЭС на Украину. Об этом со ссылкой на власти региона сообщает РИА Новости.
На данный момент возможности поставлять электроэнергию туда нет.
Накануне стало известно, что Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты области остались без электричества. По словам члена главного совета Запорожской ВГА Владимира Рогова, это стало результатом "провокаций со стороны боевиков Зеленского" – пожар вызвал замыкание на линии электропередачи. На Запорожской АЭС сработали системы безопасности. Для того чтобы не было скачка напряжения, атомная станция в рабочем режиме отключилась.
В последнее время участились обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, только за прошедшие сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов.
Кроме того, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
 
Запорожская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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