https://crimea.ria.ru/20220826/ukraina-perebila-poslednyuyu-liniyu-peredachi-iz-zaes-1124300859.html
Украина перебила последнюю линию передачи из ЗАЭС
Украина перебила последнюю линию передачи из ЗАЭС - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Украина перебила последнюю линию передачи из ЗАЭС
Украинские войска перебили последнюю, четвертую линию электропередачи с Запорожской АЭС на Украину. Об этом со ссылкой на власти региона сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T12:18
2022-08-26T12:18
2022-08-26T12:22
запорожская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Украинские войска перебили последнюю, четвертую линию электропередачи с Запорожской АЭС на Украину. Об этом со ссылкой на власти региона сообщает РИА Новости.На данный момент возможности поставлять электроэнергию туда нет.Накануне стало известно, что Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты области остались без электричества. По словам члена главного совета Запорожской ВГА Владимира Рогова, это стало результатом "провокаций со стороны боевиков Зеленского" – пожар вызвал замыкание на линии электропередачи. На Запорожской АЭС сработали системы безопасности. Для того чтобы не было скачка напряжения, атомная станция в рабочем режиме отключилась.В последнее время участились обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, только за прошедшие сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов. Кроме того, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
запорожская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Материал дополняется
Украина перебила последнюю линию передачи из ЗАЭС
Украина перебила последнюю линию электропередачи из Запорожской АЭС
12:18 26.08.2022 (обновлено: 12:22 26.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Украинские войска перебили последнюю, четвертую линию электропередачи с Запорожской АЭС на Украину. Об этом со ссылкой на власти региона сообщает РИА Новости.
На данный момент возможности поставлять электроэнергию туда нет.
Накануне стало известно, что Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты области остались без электричества
. По словам члена главного совета Запорожской ВГА Владимира Рогова, это стало результатом "провокаций со стороны боевиков Зеленского" – пожар вызвал замыкание на линии электропередачи. На Запорожской АЭС сработали системы безопасности. Для того чтобы не было скачка напряжения, атомная станция в рабочем режиме отключилась.
В последнее время участились обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, только за прошедшие сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов.
Кроме того, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.