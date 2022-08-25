https://crimea.ria.ru/20220825/bez-elektrichestva-ostalis-melitopol-i-chast-khersonskoy-oblasti-1124289246.html

Без электричества остались Мелитополь и часть Херсонской области

Без электричества остались Мелитополь и часть Херсонской области - РИА Новости Крым, 25.08.2022

Без электричества остались Мелитополь и часть Херсонской области

Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты области остались без электричества. Об этом в четверг сообщили местные власти. РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T13:45

2022-08-25T13:45

2022-08-25T13:45

херсонская область

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты области остались без электричества. Об этом в четверг сообщили местные власти.Кроме того, без электроснабжения остался и Мелитополь"Весь Мелитополь без электричества", — написал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, за сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.

https://crimea.ria.ru/20220825/rossiyskie-voennye-unichtozhili-iskanderom-eshelon-s-rezervistami-vsu-1124288370.html

херсонская область

запорожская область

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херсонская область, запорожская область, всу (вооруженные силы украины)