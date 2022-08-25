https://crimea.ria.ru/20220825/na-zaporozhskuyu-aes-za-sutki-priletelo-17-snaryadov-vsu-1124286959.html
На Запорожскую АЭС за сутки прилетело 17 снарядов ВСУ
На Запорожскую АЭС за сутки прилетело 17 снарядов ВСУ - РИА Новости Крым, 25.08.2022
На Запорожскую АЭС за сутки прилетело 17 снарядов ВСУ
ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, за сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов, сообщил в эфире "Россия 24" глава администрации Запорожской... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T12:06
2022-08-25T12:06
2022-08-25T12:06
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124205704_0:270:3162:2048_1920x0_80_0_0_4f4237f65c7b01ce3572bf3b4471623f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, за сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов, сообщил в эфире "Россия 24" глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Двое работников Запорожской АЭС задержаны за сотрудничество с ВСУ >>Всего за минувшие сутки украинские боевики стреляли в направлении станции 29 раз, 9 снарядов упали в промзоне, еще три в районе Каменка-Днепровской.Балицкий отметил, самое большое число прилетов фиксировали двумя днями ранее - 23 августа боевики стреляли в сторону ЗАЭС 73 раза.Зеленский ранее призвал мировое сообщество принудить российские войска уйти с территории атомной электростанции. В ответ член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что выполнение ультиматума Зеленского равносильно самоубийству, этого делать никто не станет.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.Украина разорвала соглашение с РФ о параллельных энергосистемах >>В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
https://crimea.ria.ru/20220818/ukrainskie-voyska-obstrelivayut-energodar-iz-tyazheloy-artillerii---vlasti-1124214956.html
https://crimea.ria.ru/20220820/ekspert-obstrely-zaes--priglashenie-zapadu-otkryto-voevat-s-rossiey-1124227973.html
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124205704_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7ebf02932f2824120e97b9e06f9db005.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
На Запорожскую АЭС за сутки прилетело 17 снарядов ВСУ
Балицкий: на Запорожскую АЭС за сутки прилетело 17 снарядов ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, за сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов, сообщил в эфире "Россия 24" глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Всего за минувшие сутки украинские боевики стреляли в направлении станции 29 раз, 9 снарядов упали в промзоне, еще три в районе Каменка-Днепровской.
Балицкий отметил, самое большое число прилетов фиксировали двумя днями ранее - 23 августа боевики стреляли в сторону ЗАЭС 73 раза.
Зеленский ранее призвал мировое сообщество принудить российские войска уйти с территории атомной электростанции. В ответ член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил
, что выполнение ультиматума Зеленского равносильно самоубийству, этого делать никто не станет.
С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.