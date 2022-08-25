https://crimea.ria.ru/20220825/na-zaporozhskuyu-aes-za-sutki-priletelo-17-snaryadov-vsu-1124286959.html

На Запорожскую АЭС за сутки прилетело 17 снарядов ВСУ

На Запорожскую АЭС за сутки прилетело 17 снарядов ВСУ - РИА Новости Крым, 25.08.2022

На Запорожскую АЭС за сутки прилетело 17 снарядов ВСУ

ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, за сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов, сообщил в эфире "Россия 24" глава администрации Запорожской... РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T12:06

2022-08-25T12:06

2022-08-25T12:06

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, за сутки на ее территорию прилетело 17 снарядов, сообщил в эфире "Россия 24" глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Двое работников Запорожской АЭС задержаны за сотрудничество с ВСУ >>Всего за минувшие сутки украинские боевики стреляли в направлении станции 29 раз, 9 снарядов упали в промзоне, еще три в районе Каменка-Днепровской.Балицкий отметил, самое большое число прилетов фиксировали двумя днями ранее - 23 августа боевики стреляли в сторону ЗАЭС 73 раза.Зеленский ранее призвал мировое сообщество принудить российские войска уйти с территории атомной электростанции. В ответ член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что выполнение ультиматума Зеленского равносильно самоубийству, этого делать никто не станет.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.Украина разорвала соглашение с РФ о параллельных энергосистемах >>В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.

https://crimea.ria.ru/20220818/ukrainskie-voyska-obstrelivayut-energodar-iz-tyazheloy-artillerii---vlasti-1124214956.html

https://crimea.ria.ru/20220820/ekspert-obstrely-zaes--priglashenie-zapadu-otkryto-voevat-s-rossiey-1124227973.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине