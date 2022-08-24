https://crimea.ria.ru/20220824/dvoe-rabotnikov-zaporozhskoy-aes-zaderzhany-za-sotrudnichestvo-s-vsu-1124278617.html

Двое работников Запорожской АЭС задержаны за сотрудничество с ВСУ

Двое работников Запорожской АЭС задержаны за сотрудничество с ВСУ - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Двое работников Запорожской АЭС задержаны за сотрудничество с ВСУ

Военнослужащие Росгвардии задержали двоих сотрудников Запорожской АЭС, которые сообщали украинским военным данные о местонахождении личного состава и техники на РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T15:55

2022-08-24T15:55

2022-08-24T15:55

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Военнослужащие Росгвардии задержали двоих сотрудников Запорожской АЭС, которые сообщали украинским военным данные о местонахождении личного состава и техники на территории станции. Об этом со ссылкой на пресс-службу Росгвардии сообщает РИА Новости.Ранее власти Запорожской ВГА не исключили провокаций Киева на ЗАЭС, а также внутренних диверсий.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.

https://crimea.ria.ru/20220818/na-zaes-mogut-byt-spyaschie--rogov-nazval-veroyatnye-stsenarii-provokatsii-1124204880.html

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине