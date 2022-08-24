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Двое работников Запорожской АЭС задержаны за сотрудничество с ВСУ - РИА Новости Крым, 24.08.2022
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Двое работников Запорожской АЭС задержаны за сотрудничество с ВСУ
Двое работников Запорожской АЭС задержаны за сотрудничество с ВСУ - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Двое работников Запорожской АЭС задержаны за сотрудничество с ВСУ
Военнослужащие Росгвардии задержали двоих сотрудников Запорожской АЭС, которые сообщали украинским военным данные о местонахождении личного состава и техники на РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T15:55
2022-08-24T15:55
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Военнослужащие Росгвардии задержали двоих сотрудников Запорожской АЭС, которые сообщали украинским военным данные о местонахождении личного состава и техники на территории станции. Об этом со ссылкой на пресс-службу Росгвардии сообщает РИА Новости.Ранее власти Запорожской ВГА не исключили провокаций Киева на ЗАЭС, а также внутренних диверсий.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
https://crimea.ria.ru/20220818/na-zaes-mogut-byt-spyaschie--rogov-nazval-veroyatnye-stsenarii-provokatsii-1124204880.html
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запорожская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Двое работников Запорожской АЭС задержаны за сотрудничество с ВСУ

Росгвардейцы задержали двух работников Запорожской АЭС за сотрудничество с ВСУ

15:55 24.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Военнослужащие Росгвардии задержали двоих сотрудников Запорожской АЭС, которые сообщали украинским военным данные о местонахождении личного состава и техники на территории станции. Об этом со ссылкой на пресс-службу Росгвардии сообщает РИА Новости.
"При проведении специальных адресных мероприятий они задержали двоих сотрудников атомной станции, которые передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции. Также задержан нарушитель пропускного режима - пособник ВСУ, который передавал координаты передвижения колонн российской техники", - говорится в сообщении.
Ранее власти Запорожской ВГА не исключили провокаций Киева на ЗАЭС, а также внутренних диверсий.
С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.
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Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
 
Запорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на Украине
 
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