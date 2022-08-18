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На ЗАЭС могут быть "спящие" – Рогов назвал вероятные сценарии провокации - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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На ЗАЭС могут быть "спящие" – Рогов назвал вероятные сценарии провокации
На ЗАЭС могут быть "спящие" – Рогов назвал вероятные сценарии провокации - РИА Новости Крым, 18.08.2022
На ЗАЭС могут быть "спящие" – Рогов назвал вероятные сценарии провокации
Киевский режим может нанести удары по сухому хранилищу отходов ядерного топлива, системе охлаждения энергоблоков, также не исключена внутренняя диверсия на... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T11:02
2022-08-18T11:03
запорожская область
происшествия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Киевский режим может нанести удары по сухому хранилищу отходов ядерного топлива, системе охлаждения энергоблоков, также не исключена внутренняя диверсия на Запорожской АЭС. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что Киев планирует устроить масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину, который запланирован на 19 августа, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы."Они способны на все: это удары по сухому хранилищу отходов ядерного топлива – так называемое контролируемое загрязнение, как о том говорилось на совете нацбезопасности Украины. Это может быть удар по системе охлаждения энергоблоков. Это могут быть какие-то "спящие" на атомной станции. Где гарантия, что на станции не сидит какой-то "спящий", который может нарушить технологическую цепочку или сделать что-то еще", - сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".Он подчеркнул, что ближайшие двое суток станут особенно тревожными, поскольку на территориях, подконтрольных Киеву, будут находиться генсекретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган:С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
https://crimea.ria.ru/20220818/kiev-gotovit-rezonansnuyu-provokatsiyu-na-zaes--minoborony-rf-1124203259.html
https://crimea.ria.ru/20220817/v-energodare-zaderzhali-posobnikov-vsu-uchastvovavshikh-v-atakakh-na-zaes-1124201384.html
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запорожская область, происшествия, украина
На ЗАЭС могут быть "спящие" – Рогов назвал вероятные сценарии провокации

Власти Запорожской ВГА рассказали, каким может быть сценарий провокации Киева на ЗАЭС

11:02 18.08.2022 (обновлено: 11:03 18.08.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Киевский режим может нанести удары по сухому хранилищу отходов ядерного топлива, системе охлаждения энергоблоков, также не исключена внутренняя диверсия на Запорожской АЭС. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что Киев планирует устроить масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину, который запланирован на 19 августа, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.
Конашенков: Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС
09:31
Киев готовит резонансную провокацию на ЗАЭС – Минобороны РФ
"Они способны на все: это удары по сухому хранилищу отходов ядерного топлива – так называемое контролируемое загрязнение, как о том говорилось на совете нацбезопасности Украины. Это может быть удар по системе охлаждения энергоблоков. Это могут быть какие-то "спящие" на атомной станции. Где гарантия, что на станции не сидит какой-то "спящий", который может нарушить технологическую цепочку или сделать что-то еще", - сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".
Он подчеркнул, что ближайшие двое суток станут особенно тревожными, поскольку на территориях, подконтрольных Киеву, будут находиться генсекретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган:
"Так резонанса получится больше. У Зеленского уже нет площадок, заседаний, телемостов, внимание к пост-украинскому пространству снижается. Кроме ЗАЭС", - констатировал он.
Последствия удара по Запорожской АЭС
Вчера, 18:29
В Энергодаре задержали пособников ВСУ, участвовавших в атаках на ЗАЭС
С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
 
Запорожская областьПроисшествияУкраина
 
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